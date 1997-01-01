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Уютный уголок Замоскворечья

Мос-Тур
Мос-Тур – Гид из Москвы
Замоскворечье прошлых лет — совершенно особый мир.

Место посреди суетливой столицы ⭐️, где новые хозяева жизни, купцы завели свой особый уклад — деревенский, неспешный, патриархальный.

Узенькие улочки, добротные дома, обнесённые высокими заборами, закрытыми на замки 🏰, — так выглядело Замоскворечье.

Но это не только уголок купеческой Москвы, где возвышались особняки, превращенные в крепости, строились доходные дома, богатые храмы и богадельни.

Царившая здесь атмосфера спокойствия привлекала и представителей творческой интеллигенции.

Приглашаем вас прогуляться 👣 по Москве прошлых веков!
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧘На выходные
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 550 ₽ за человека

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Уютный уголок Замоскворечья
Уютный уголок Замоскворечья

Что вы увидите

  • Климентовский пер.
  • ул. Пятницкая
  • ул. Малая Ордынка
  • ул. Большая Ордынка
  • Лаврушенский пер.
  • Голиковский пер.
  • 1-й, 2-й, 3-й Кадашевские пер.
Патриархальный уголок в центре Москвы
Того, кто впервые попал сюда, удивляет уголок патриархальной Москвы посреди огромного мегаполиса. С одной стороны, это центр Москвы и до Кремля — рукой подать. С другой — здесь царит провинциальная тишина, и кажется, что ты оказался в ином измерении.

По программе:

  • Здесь вы насладитесь красотой этого уютного тихого уголка, узнаете, как появилось Замоскворечье, посетите его прекрасные церкви и богатые купеческие усадьбы.
  • Увидите места, связанные с жизнью и деятельностью А. Островского, Л. Толстого, Ф. Достоевского, А. Ахматовой.
  • Услышите немало занимательных историй из жизни московских купцов — как именитых, так и малоизвестных, познакомитесь с яркими представителями купеческих династий Мамонтовых, Третьяковых, Морозовых. Не будет обойден вниманием и самый известный музей 🖼 Замоскворечья — Третьяковская галерея.
Важная информация
Экскурсия проходит на улице, поэтому одеваемся по погоде.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 метро Третьяковская
Место завершения
🏁 1-й, 2-й, 3-й Кадашевские пер.
Уютный уголок Замоскворечья
Уютный уголок Замоскворечья
Уютный уголок Замоскворечья
Уютный уголок Замоскворечья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мос-Тур
Мос-Тур
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