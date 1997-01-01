Того, кто впервые попал сюда, удивляет уголок патриархальной Москвы посреди огромного мегаполиса. С одной стороны, это центр Москвы и до Кремля — рукой подать. С другой — здесь царит провинциальная тишина, и кажется, что ты оказался в ином измерении.
По программе:
Здесь вы насладитесь красотой этого уютного тихого уголка, узнаете, как появилось Замоскворечье, посетите его прекрасные церкви и богатые купеческие усадьбы.
Увидите места, связанные с жизнью и деятельностью А. Островского, Л. Толстого, Ф. Достоевского, А. Ахматовой.
Услышите немало занимательных историй из жизни московских купцов — как именитых, так и малоизвестных, познакомитесь с яркими представителями купеческих династий Мамонтовых, Третьяковых, Морозовых. Не будет обойден вниманием и самый известный музей 🖼 Замоскворечья — Третьяковская галерея.
Важная информация
Экскурсия проходит на улице, поэтому одеваемся по погоде.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 метро Третьяковская
Место завершения
🏁 1-й, 2-й, 3-й Кадашевские пер.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.