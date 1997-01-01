Мос-Тур – Гид из Москвы

Замоскворечье прошлых лет — совершенно особый мир.



Место посреди суетливой столицы ⭐️, где новые хозяева жизни, купцы завели свой особый уклад — деревенский, неспешный, патриархальный.



Узенькие улочки, добротные дома, обнесённые высокими заборами, закрытыми на замки 🏰, — так выглядело Замоскворечье.



Но это не только уголок купеческой Москвы, где возвышались особняки, превращенные в крепости, строились доходные дома, богатые храмы и богадельни.



Царившая здесь атмосфера спокойствия привлекала и представителей творческой интеллигенции.



Приглашаем вас прогуляться 👣 по Москве прошлых веков!