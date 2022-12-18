Часть Золотого кольца России, детище Юрия Долгорукого, родина Александра Невского и ряпушки — всё это Переславль-Залесский. Его крепостные валы, соборы, монастыри перенесут вас в эпоху Древней Руси, когда город по величине уступал разве что Киеву. Познакомившись с христианскими святынями, прикоснемся к языческому Синь-камню и отправимся на целебные источники.

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Описание

Что вас ожидает

Москва — Переславль-Залесский

По дороге, которая займет 2 часа в одну сторону, мы проедем мимо Мытищ, Пушкино, Королева, Сергиева Посада, Александрова. Я расскажу вам историю основания и развития этих городов, а также поделюсь любопытными фактами из биографии знаменитых жителей этих мест — купцов Мамонтовых и Перловых, поэтов Маяковского и Баратынского, Инессы Арманд и царевны Софьи.

Знакомство с городом

Начнем с Красной площади, где когда-то собиралось вече и принимало важные решения. Полюбуемся древнейшим храмом Переславля — Спасо-Преображенским собором 12 века. Осмотрим земляные валы кремля и найдем памятник и церковь Александра Невского, уроженца здешних мест.

Старинная архитектура города находится в гармонии с природой: мы побываем на берегах уютной реки Трубеж и живописного Плещеева озера. Обязательно заглянем в Рыбную Слободу — исторический рыбацкий район. Вас ждут увлекательные факты про рыбу ряпушку — символ Переславля. Вы узнаете секрет успеха этой «царской сельди» и сможете попробовать ее.

Синий камень, Никитский монастырь и источники Сергия Радонежского

Изучив город, выезжаем за его пределы. Мы окажемся в национальном парке, где на берегу Плещеева озера лежит 12-тонный Синь-камень. Вы услышите предания о мистической силе этого камня, который до сих пор притягивает неоязычников и не только.

Двигаемся дальше на север, чтобы увидеть один из древнейших монастырей России — Никитский начала 12 века.

На обратном пути в Москву посетим источники святого Сергия Радонежского, славящиеся своей целебной силой. Захватите с собой бутылочки!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Начало экскурсии в Москве по договоренности с гидом

Экскурсия проводится на вашем или арендованном транспорте

Автомобильно-пешеходная прогулка по городу длится 2,5 часа без учета времени на дорогу и обед

Дорога от Переславля до источников — 1 час

Дополнительные расходы