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Описание
Что вас ожидает
Москва — Переславль-Залесский
По дороге, которая займет 2 часа в одну сторону, мы проедем мимо Мытищ, Пушкино, Королева, Сергиева Посада, Александрова. Я расскажу вам историю основания и развития этих городов, а также поделюсь любопытными фактами из биографии знаменитых жителей этих мест — купцов Мамонтовых и Перловых, поэтов Маяковского и Баратынского, Инессы Арманд и царевны Софьи.
Знакомство с городом
Начнем с Красной площади, где когда-то собиралось вече и принимало важные решения. Полюбуемся древнейшим храмом Переславля — Спасо-Преображенским собором 12 века. Осмотрим земляные валы кремля и найдем памятник и церковь Александра Невского, уроженца здешних мест.
Старинная архитектура города находится в гармонии с природой: мы побываем на берегах уютной реки Трубеж и живописного Плещеева озера. Обязательно заглянем в Рыбную Слободу — исторический рыбацкий район. Вас ждут увлекательные факты про рыбу ряпушку — символ Переславля. Вы узнаете секрет успеха этой «царской сельди» и сможете попробовать ее.
Синий камень, Никитский монастырь и источники Сергия Радонежского
Изучив город, выезжаем за его пределы. Мы окажемся в национальном парке, где на берегу Плещеева озера лежит 12-тонный Синь-камень. Вы услышите предания о мистической силе этого камня, который до сих пор притягивает неоязычников и не только.
Двигаемся дальше на север, чтобы увидеть один из древнейших монастырей России — Никитский начала 12 века.
На обратном пути в Москву посетим источники святого Сергия Радонежского, славящиеся своей целебной силой. Захватите с собой бутылочки!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Начало экскурсии в Москве по договоренности с гидом
Экскурсия проводится на вашем или арендованном транспорте
Автомобильно-пешеходная прогулка по городу длится 2,5 часа без учета времени на дорогу и обед
Дорога от Переславля до источников — 1 час
Дополнительные расходы
Посещение Синь-камня — 200 руб. с человека
Транспорт (машина или микроавтобус) от 10000 до 25000 руб.
Обед в кафе или трапезной (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Москве
Провела 3 экскурсии для 21 туриста
Меня зовут Полина. Я историк, аккредитованный гид по Москве, педагог по ораторскому искусству и актриса. Лауреат 2-й степени конкурса экскурсоводов 2011 года и финалист Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Для меня важно не только рассказать о достопримечательностях и культуре любимого города, но и погрузить каждого путешественника в атмосферу заданной темы и эпохи.