В древний Переславль-Залесский: архитектура, мистика и святые места

Побывать на родине Александра Невского и попробовать символ города на вкус

Часть Золотого кольца России, детище Юрия Долгорукого, родина Александра Невского и ряпушки — всё это Переславль-Залесский.

Его крепостные валы, соборы, монастыри перенесут вас в эпоху Древней Руси, когда город по величине уступал разве что Киеву.

Познакомившись с христианскими святынями, прикоснемся к языческому Синь-камню и отправимся на целебные источники.
В древний Переславль-Залесский: архитектура, мистика и святые места
В древний Переславль-Залесский: архитектура, мистика и святые места
В древний Переславль-Залесский: архитектура, мистика и святые места
В древний Переславль-Залесский: архитектура, мистика и святые места
В древний Переславль-Залесский: архитектура, мистика и святые места
В древний Переславль-Залесский: архитектура, мистика и святые места
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Описание

Что вас ожидает

Москва — Переславль-Залесский

По дороге, которая займет 2 часа в одну сторону, мы проедем мимо Мытищ, Пушкино, Королева, Сергиева Посада, Александрова. Я расскажу вам историю основания и развития этих городов, а также поделюсь любопытными фактами из биографии знаменитых жителей этих мест — купцов Мамонтовых и Перловых, поэтов Маяковского и Баратынского, Инессы Арманд и царевны Софьи.

Знакомство с городом

Начнем с Красной площади, где когда-то собиралось вече и принимало важные решения. Полюбуемся древнейшим храмом Переславля — Спасо-Преображенским собором 12 века. Осмотрим земляные валы кремля и найдем памятник и церковь Александра Невского, уроженца здешних мест.

Старинная архитектура города находится в гармонии с природой: мы побываем на берегах уютной реки Трубеж и живописного Плещеева озера. Обязательно заглянем в Рыбную Слободу — исторический рыбацкий район. Вас ждут увлекательные факты про рыбу ряпушку — символ Переславля. Вы узнаете секрет успеха этой «царской сельди» и сможете попробовать ее.

Синий камень, Никитский монастырь и источники Сергия Радонежского

  • Изучив город, выезжаем за его пределы. Мы окажемся в национальном парке, где на берегу Плещеева озера лежит 12-тонный Синь-камень. Вы услышите предания о мистической силе этого камня, который до сих пор притягивает неоязычников и не только.
  • Двигаемся дальше на север, чтобы увидеть один из древнейших монастырей России — Никитский начала 12 века.
  • На обратном пути в Москву посетим источники святого Сергия Радонежского, славящиеся своей целебной силой. Захватите с собой бутылочки!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Начало экскурсии в Москве по договоренности с гидом
  • Экскурсия проводится на вашем или арендованном транспорте
  • Автомобильно-пешеходная прогулка по городу длится 2,5 часа без учета времени на дорогу и обед
  • Дорога от Переславля до источников — 1 час

Дополнительные расходы

  • Посещение Синь-камня — 200 руб. с человека
  • Транспорт (машина или микроавтобус) от 10000 до 25000 руб.
  • Обед в кафе или трапезной (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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