Весь мир — театр, а люди в нем актеры. Ну а в Музее МХАТ маленькие гости и их родители побудут артистами, историками искусства и даже сыщиками! Я открою вам удивительный мир театра через фотографии, костюмы и личные вещи знаменитостей. А еще мы заглянем в гости к мэтрам — ведь они не просто жили театром, но и жили в нем!

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Описание

Что вас ожидает

Заядлыми театралами не рождаются, а становятся. И начинать знакомство со сложным и многогранным миром театра лучше всего в детстве. Я проведу юных путешественников по самому «театральному» переулку столицы, а в музее помогу сориентироваться в именах, датах и фактах. Подробно изучив витрины и экспонаты, дети поработают над актерской техникой — и все это под взором признанных мэтров, чье присутствие (пусть и незримое!) до сих пор ощущается повсюду.

Театральный променад

Начнем экскурсию с переулка, который раньше назывался в честь Художественного театра. Обсудим историю «московского Монмартра» и вспомним известные фамилии, прославившие его.

Музей МХАТ

В коллекции музея — более 330 000 фотографий, документов и личных вещей актеров. Как тут не потеряться? Я подскажу ребятам, где скрываются самые интересные театральные реликвии — а искать их они будут уже сами!

Идем за синей птицей!

В поисках своего творческого предназначения отправимся туда, где когда-то рождались главные театральные чудеса — в кабинет В. Немировича-Данченко и артистические гримёрки К. Станиславского и О. Ефремова. Затем попробуем претворить искусство в жизнь и изучим актерские приемы «по Станиславскому».

Организационные детали

Экскурсия подойдет для детей 7-11 лет

По запросу программу можно провести для школьного класса, но для комфортного выполнения актёрских упражнений состав одной группы не должен превышать 10 человек. Подробности уточняйте при бронировании.

Дополнительные расходы