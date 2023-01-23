«В главных ролях». Детская экскурсия-квест в Музее МХАТ

Отправиться на поиски артефактов и узнать секреты театральных приемов

Весь мир — театр, а люди в нем актеры.

Ну а в Музее МХАТ маленькие гости и их родители побудут артистами, историками искусства и даже сыщиками! Я открою вам удивительный мир театра через фотографии, костюмы и личные вещи знаменитостей. А еще мы заглянем в гости к мэтрам — ведь они не просто жили театром, но и жили в нем!
«В главных ролях». Детская экскурсия-квест в Музее МХАТ
«В главных ролях». Детская экскурсия-квест в Музее МХАТ
«В главных ролях». Детская экскурсия-квест в Музее МХАТ
«В главных ролях». Детская экскурсия-квест в Музее МХАТ
«В главных ролях». Детская экскурсия-квест в Музее МХАТ
«В главных ролях». Детская экскурсия-квест в Музее МХАТ
«В главных ролях». Детская экскурсия-квест в Музее МХАТ
«В главных ролях». Детская экскурсия-квест в Музее МХАТ
«В главных ролях». Детская экскурсия-квест в Музее МХАТ
Ближайшие даты:
21
дек
22
дек
23
дек
28
дек
30
дек
1
янв
4
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Заядлыми театралами не рождаются, а становятся. И начинать знакомство со сложным и многогранным миром театра лучше всего в детстве. Я проведу юных путешественников по самому «театральному» переулку столицы, а в музее помогу сориентироваться в именах, датах и фактах. Подробно изучив витрины и экспонаты, дети поработают над актерской техникой — и все это под взором признанных мэтров, чье присутствие (пусть и незримое!) до сих пор ощущается повсюду.

Театральный променад

Начнем экскурсию с переулка, который раньше назывался в честь Художественного театра. Обсудим историю «московского Монмартра» и вспомним известные фамилии, прославившие его.

Музей МХАТ

В коллекции музея — более 330 000 фотографий, документов и личных вещей актеров. Как тут не потеряться? Я подскажу ребятам, где скрываются самые интересные театральные реликвии — а искать их они будут уже сами!

Идем за синей птицей!

В поисках своего творческого предназначения отправимся туда, где когда-то рождались главные театральные чудеса — в кабинет В. Немировича-Данченко и артистические гримёрки К. Станиславского и О. Ефремова. Затем попробуем претворить искусство в жизнь и изучим актерские приемы «по Станиславскому».

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет для детей 7-11 лет
  • По запросу программу можно провести для школьного класса, но для комфортного выполнения актёрских упражнений состав одной группы не должен превышать 10 человек. Подробности уточняйте при бронировании.

Дополнительные расходы

  • Входной билет для детей до 14 лет — 150 руб.
  • Входной билет для взрослых — 300 руб. (есть льготы)
  • Разрешение на проведение экскурсии по экспозиции и гримёркам — 2500 руб. (для группы до 10 человек)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у СТ.М. «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🖼Музеи🎭Театральные👩‍👧‍👦Для детей🕵️Квесты

Похожие туры в Москве

Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
1.5 часа
🚶 Пешая
Квест
до 5 чел.
Организатор экскурсии Карина
Карина
Нет отзывов
Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
Открыть театральную историю Москвы, создать бутафорский реквизит и попробовать себя в роли актера
у станции Театральная / Площадь Революции
23 янв
24 янв
25 янв
26 янв
6 000 за всё до 5 чел.
Детская экскурсия-квест «Ворона и лисица» на Патриарших прудах
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 6 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
Нет отзывов
Детская экскурсия-квест «Ворона и лисица» на Патриарших прудах
Приглашаем вас и ваших детей на увлекательную детскую
Вход в Патриарший сквер со стороны Садового кольца
7 900 за всё до 6 чел.
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
2 часа
Квест
до 5 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
8 отзывов
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы
вестибюль Музея космонавтики
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
6 000 за всё до 5 чел.
Как учились раньше: детская экскурсия-квест о школьниках прошлых веков
1.5 часа
🚶 Пешая
Квест
до 5 чел.
Организатор экскурсии Карина
Карина
Нет отзывов
Как учились раньше: детская экскурсия-квест о школьниках прошлых веков
Узнать, что изучали в школе в 18 веке и что можно купить на алтын
на выходе из метро «Театральная»
19 дек
20 дек
21 дек
22 дек
6 000 за всё до 5 чел.
Детская квест-экскурсия по Красной площади
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 5 чел.
Организатор экскурсии Карина
Карина
5
95 отзывов
Детская квест-экскурсия по Красной площади
Кто жил возле Кремля, где появился первый московский памятник и какой была Спасская башня без звезды
на Красной площади
19 дек
20 дек
21 дек
22 дек
6 000 за всё до 5 чел.
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 5 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
6 отзывов
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
Рассмотреть диорамы битв, выполнить интересные задания и услышать о героях Отечественной войны
у входа в Музей Победы
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
9 000 за всё до 5 чел.
Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах
1.5 часа
🚶 Пешая
Квест
до 40 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах
Увлекательные истории домов и людей для ребят от 7 лет
в районе метро Маяковская
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
6 494 за всё до 40 чел.
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 6 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4
2 отзыва
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
Я приглашаю вас на экскурсию-квест по истории и тайнам Московского Кремля
Встречаемся у памятника маршалу Жукову
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
7 000 за всё до 6 чел.
Детская экскурсия-квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
1.5 часа
🚶 Пешая
Квест
до 10 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Детская экскурсия-квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Отыскать в центре Москвы клад и разгадать зашифрованное послание потомкам
в районе м. Китай-город
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
4 550 за всё до 10 чел.
Детская экскурсия по Новой Третьяковке
2 часа
Квест
до 10 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
1 отзыв
Детская экскурсия по Новой Третьяковке
Раскрыть секреты художников 20 века, распознать жанры живописи и пройти квест
в районе метро Октябрьская
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
6 500 за всё до 10 чел.
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 7 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
2 отзыва
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
Впечатлиться видами с высоты птичьего полета и узнать о рекордах столицы
на мосту Багратион (вестибюль моста со стороны Мос...
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
6 700 за всё до 7 чел.
Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
5
1 отзыв
Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
Узнать и полюбить древний город, побывать на экскурсиях-спектаклях, полакомиться пастилой и калачами
Сегодня
20 дек
21 дек
22 дек
15 000 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ