Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Заядлыми театралами не рождаются, а становятся. И начинать знакомство со сложным и многогранным миром театра лучше всего в детстве. Я проведу юных путешественников по самому «театральному» переулку столицы, а в музее помогу сориентироваться в именах, датах и фактах. Подробно изучив витрины и экспонаты, дети поработают над актерской техникой — и все это под взором признанных мэтров, чье присутствие (пусть и незримое!) до сих пор ощущается повсюду.
Театральный променад
Начнем экскурсию с переулка, который раньше назывался в честь Художественного театра. Обсудим историю «московского Монмартра» и вспомним известные фамилии, прославившие его.
Музей МХАТ
В коллекции музея — более 330 000 фотографий, документов и личных вещей актеров. Как тут не потеряться? Я подскажу ребятам, где скрываются самые интересные театральные реликвии — а искать их они будут уже сами!
Идем за синей птицей!
В поисках своего творческого предназначения отправимся туда, где когда-то рождались главные театральные чудеса — в кабинет В. Немировича-Данченко и артистические гримёрки К. Станиславского и О. Ефремова. Затем попробуем претворить искусство в жизнь и изучим актерские приемы «по Станиславскому».
Организационные детали
Экскурсия подойдет для детей 7-11 лет
По запросу программу можно провести для школьного класса, но для комфортного выполнения актёрских упражнений состав одной группы не должен превышать 10 человек. Подробности уточняйте при бронировании.
Дополнительные расходы
Входной билет для детей до 14 лет — 150 руб.
Входной билет для взрослых — 300 руб. (есть льготы)
Разрешение на проведение экскурсии по экспозиции и гримёркам — 2500 руб. (для группы до 10 человек)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у СТ.М. «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Москве
Провела 38 экскурсий для 23 туристов
Меня зовут Марина. Я экскурсовод по родному и горячо любимому городу Москве. Увлекаюсь древней историей Москвы, бытом, традициями прошлых веков, но при этом держу руку на пульсе города. Ведь Москва — это круговорот событий, людей, эмоций. От древности до современности здесь один шаг, и этот шаг я приглашаю сделать вместе со мной! Я провожу пешеходные и автоэкскурсии для взрослых и детей по самым интересным местам Москвы.