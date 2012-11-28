Что вас ожидает

Прогулка по Кулишкам

Перед визитом в квартиру балерины я познакомлю вас с жизнью Китай-города и проведу по местам, которые у москвичей прочно ассоциируются с этим районом. Вы узнаете, откуда пошло название «Кулишки», а также услышите историю строительства легендарной высотки — одной из семи сестёр. Ради «сталинки» пришлось пожертвовать четырьмя переулками, о чём я подробно расскажу на встрече.

Музей-квартира Галины Улановой

После знакомства со старинным московским районом, отправимся к главной цели экскурсии — в высотку на Котельнической набережной. В квартире балерины все сохранилось именно так, как было при ее жизни: антикварная мебель, балетный реквизит, сценические костюмы, картины Шагала и Бенуа. И кажется, что Галина Уланова только что вышла и вот-вот вернется, чтобы поведать нам тайны легендарной высотки, в которой она прожила почти полвека. Вы побудете один на один в её личном пространстве и услышите о жизненном пути и творчестве той, кого называли «гением русского балета».

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка понравится тем, кто хочет стать ближе к истории Москвы и увидеть жизнь изнутри одной из самых известных высоток в столице. И, конечно, всем поклонникам Галины Улановой.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит посещение музея-квартиры. Дополнительных расходов не предвидится.