В гости к Галине Улановой — в высотку на Котельнической

Исследовать Китай-город, узнать историю одной из 7 сталинских высоток и посетить квартиру балерины

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Не секрет, что старым столичным районам есть чем удивить любопытствующих — и у Кулишек (известных нам как Китай-город) целый чемодан историй.

А ещё там красуется высотное здание, где квартировались разные творческие личности — одна из них Галина Уланова.

Вы изучите район, услышите о легендарной «сталинке» и побываете в гостях у балерины.
В гости к Галине Улановой — в высотку на Котельнической
В гости к Галине Улановой — в высотку на Котельнической
В гости к Галине Улановой — в высотку на Котельнической
В гости к Галине Улановой — в высотку на Котельнической
В гости к Галине Улановой — в высотку на Котельнической
В гости к Галине Улановой — в высотку на Котельнической
В гости к Галине Улановой — в высотку на Котельнической
В гости к Галине Улановой — в высотку на Котельнической
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прогулка по Кулишкам

Перед визитом в квартиру балерины я познакомлю вас с жизнью Китай-города и проведу по местам, которые у москвичей прочно ассоциируются с этим районом. Вы узнаете, откуда пошло название «Кулишки», а также услышите историю строительства легендарной высотки — одной из семи сестёр. Ради «сталинки» пришлось пожертвовать четырьмя переулками, о чём я подробно расскажу на встрече.

Музей-квартира Галины Улановой

После знакомства со старинным московским районом, отправимся к главной цели экскурсии — в высотку на Котельнической набережной. В квартире балерины все сохранилось именно так, как было при ее жизни: антикварная мебель, балетный реквизит, сценические костюмы, картины Шагала и Бенуа. И кажется, что Галина Уланова только что вышла и вот-вот вернется, чтобы поведать нам тайны легендарной высотки, в которой она прожила почти полвека. Вы побудете один на один в её личном пространстве и услышите о жизненном пути и творчестве той, кого называли «гением русского балета».

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка понравится тем, кто хочет стать ближе к истории Москвы и увидеть жизнь изнутри одной из самых известных высоток в столице. И, конечно, всем поклонникам Галины Улановой.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит посещение музея-квартиры. Дополнительных расходов не предвидится.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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