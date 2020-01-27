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  4. В гости к Галине Улановой — в высотку на Котельнической

Исследовать Китай-город, узнать историю одной из 7 сталинских высоток и посетить квартиру балерины

Марина
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Марина – ваш гид
Не секрет, что старым столичным районам есть чем удивить любопытствующих — и у Кулишек (известных нам как Китай-город) целый чемодан историй.

А ещё там красуется высотное здание, где квартировались разные творческие личности — одна из них Галина Уланова.

Вы изучите район, услышите о легендарной «сталинке» и побываете в гостях у балерины.
1300 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Китай-город
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У этой экскурсии1 отзыв
5
В гости к Галине Улановой — в высотку на Котельнической
В гости к Галине Улановой — в высотку на Котельнической

Что вас ожидает

Прогулка по Кулишкам
Перед визитом в квартиру балерины я познакомлю вас с жизнью Китай-города и проведу по местам, которые у москвичей прочно ассоциируются с этим районом. Вы узнаете, откуда пошло название «Кулишки», а также услышите историю строительства легендарной высотки — одной из семи сестёр. Ради «сталинки» пришлось пожертвовать четырьмя переулками, о чём я подробно расскажу на встрече.

Музей-квартира Галины Улановой
После знакомства со старинным московским районом, отправимся к главной цели экскурсии — в высотку на Котельнической набережной. В квартире балерины все сохранилось именно так, как было при ее жизни: антикварная мебель, балетный реквизит, сценические костюмы, картины Шагала и Бенуа. И кажется, что Галина Уланова только что вышла и вот-вот вернется, чтобы поведать нам тайны легендарной высотки, в которой она прожила почти полвека. Вы побудете один на один в её личном пространстве и услышите о жизненном пути и творчестве той, кого называли «гением русского балета».

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка понравится тем, кто хочет стать ближе к истории Москвы и увидеть жизнь изнутри одной из самых известных высоток в столице. И, конечно, всем поклонникам Галины Улановой.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит посещение музея-квартиры. Дополнительных расходов не предвидится.

В гости к Галине Улановой — в высотку на Котельнической
В гости к Галине Улановой — в высотку на Котельнической
В гости к Галине Улановой — в высотку на Котельнической
В гости к Галине Улановой — в высотку на Котельнической
В гости к Галине Улановой — в высотку на Котельнической
В гости к Галине Улановой — в высотку на Котельнической

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Китай-город.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Марина
Марина
Я родилась и всю жизнь живу в удивительном городе, имя которого — Москва. И на своих экскурсиях я покажу вам ту Москву, которую хорошо знаю и очень люблю. Я проведу вас по улицам, дворам и переулкам, где мне с детства знаком каждый уголок. Многое, конечно, изменилось, но Москва не утеряла своей самобытности и красоты. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Разрабатываю персональные маршруты, с учетом пожеланий гостей. Есть аккредитация Правительства Москвы.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

27 января 2020
Спасибо Марине. Все очень понравилось.

Марина проводит ещё 2 экскурсии

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