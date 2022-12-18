Я аккредитованный экскурсовод музея усадьбы "Кусково" приглашаю вас в гости к графу. Я покажу и расскажу самое интересное о семье и домочадцам, о гостях, что когда-то приезжали в усадьбу.

При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы посетим дворец, где увидим интерьеры 18 века, поговорим о живописи и об осветительных приборах того времени, выйдем в парк, узнаем как развлекали гостей, поговорим про воздушный театр, посетим уникальный павильон Грот, отделанный внутри 26 видами ракушек, аналогов в России больше нет.