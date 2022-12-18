Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы посетим дворец, где увидим интерьеры 18 века, поговорим о живописи и об осветительных приборах того времени, выйдем в парк, узнаем как развлекали гостей, поговорим про воздушный театр, посетим уникальный павильон Грот, отделанный внутри 26 видами ракушек, аналогов в России больше нет.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия по усадьбе
С заходом во дворец
Грот и парк
Что не входит
Входной билет во дворец и грот
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, ул. Юности д 2, вход на территорию усадьбы
Завершение: Усадьба Кусково
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Дополнительно оплачивается входной билет во дворец
Если у вас есть льготы
Возьмите с собой документы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.