Мы пойдем гулять 👣 по тихим и уютным арбатским переулкам, где памятники послепожарной классической Москвы стоят плечом к плечу с доходными домами начала века ХХ и современными зданиями. Неспешно прогуливаясь в тишине старинного квартала, вы узнаете:

-как так вышло, что лошадь предсказала брак Сергея Есенина и Айседоры Дункан

-почему один из арбатских переулков называется Сивцев Вражек и куда исчез ручей Черторый

-что такое "обормотник"и как это связано с Мариной Цветаевой

-в каком ЗАГСЕ дважды женились Сергей Есенин и Михаил Булгаков

-где находится дом Маргариты из романа Булгакова

и еще много интересного

А затем мы отправимся в квартиру Мироновых-Менакер, в которой все передает дух, традиции и пристрастия этой уникальной творческой семьи. Это фотографии 📸, книги, картины известных художников, антикварная мебель, иконы, коллекции скульптурных портретов, терракотовых котов, сырных досок.