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В гости к Мироновым по переулкам Старого Арбата

5
3 отзыва
Марина
Марина – Гид из Москвы
Прогулка 👣 по тихим и уютным арбатским переулкам в небольшой группе.

Вы познакомитесь с памятниками архитектуры XIX-XX веков и интересными современными зданиями на Старом Арбате.

Узнаете интересные подробности из жизни Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Михаила Булгакова и многих других известных знаменитостей.

По арбатским переулкам вы попадёте в музей-квартиру семьи Мироновых-Менакера, где до сих пор царит особый творческий дух прославленных актёров.
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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В гости к Мироновым по переулкам Старого Арбата
В гости к Мироновым по переулкам Старого Арбата

Что вы увидите

  • Старый Арбат
  • музей-квартиру Мироновых

Мы пойдем гулять 👣 по тихим и уютным арбатским переулкам, где памятники послепожарной классической Москвы стоят плечом к плечу с доходными домами начала века ХХ и современными зданиями. Неспешно прогуливаясь в тишине старинного квартала, вы узнаете:

    -как так вышло, что лошадь предсказала брак Сергея Есенина и Айседоры Дункан
    -почему один из арбатских переулков называется Сивцев Вражек и куда исчез ручей Черторый
    -что такое "обормотник"и как это связано с Мариной Цветаевой
    -в каком ЗАГСЕ дважды женились Сергей Есенин и Михаил Булгаков
    -где находится дом Маргариты из романа Булгакова
    и еще много интересного
    А затем мы отправимся в квартиру Мироновых-Менакер, в которой все передает дух, традиции и пристрастия этой уникальной творческой семьи. Это фотографии 📸, книги, картины известных художников, антикварная мебель, иконы, коллекции скульптурных портретов, терракотовых котов, сырных досок.
    Что входит
    • Экскурсия по переулкам Старого Арбата
    • Билеты в музей-квартиру
    • Экскурсия по музею.
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало
    🚩 на выходе из м. Смоленская
    Место завершения
    🏁 Малый Власьевский переулок, д.7
    В гости к Мироновым по переулкам Старого Арбата
    В гости к Мироновым по переулкам Старого Арбата
    В гости к Мироновым по переулкам Старого Арбата
    В гости к Мироновым по переулкам Старого Арбата

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Марина
    Марина
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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    3 отзыва оставили туристы

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