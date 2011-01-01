Что вас ожидает

Из шумного мегаполиса — в старинную деревню

Чудеса начинаются сразу! Если въезжать в деревню с востока, то на указательном дорожном знаке указано «Огарково», с запада — «Агарково». Как сложилась такая картографическая путаница? Вы узнаете ответ и услышите о хрониках деревни, что гораздо старше многих государств на планете. Добавлю, что еще до приезда вас ждут любопытные факты о местности по пути.

Мир Гарри Поттера на Руси

Один выпускник философского факультета МГУ еще в 2000 году понял, что в городе ему тесно, и переехал в деревню. Дом построил замысловатый, большой и населенный чудесами — а заброшенное Агарково превратил в сказочную страну Агаварию. Здесь вы зайдете в хижину хозяина, доброго полувеликана Рубеуса Хагрида. Осмелитесь заглянуть в пещеру паука Арагога, оцените каменные кексы, найдете Выручай-комнату и гремучую иву. В мастерской под названием «Лаборатория чудных вещей» познакомитесь с исконно русскими ремеслами, рассмотрите изделия умельцев и по желанию поучаствуете в мастер-классах.

Сам подмосковный Хагрид с радостью общается с гостями о сказках, о быте, о природе и добрых делах за чашечкой травяного чая с медом и баранками. По договоренности можно даже прослушать курс по травоведению.

Организационные детали