В гости к русскому Хагриду!

Путешествие из Москвы по мотивам «Гарри Поттера» в заповедный лес и сказочную мастерскую

Это экскурсия для тех, кто не перестал ждать сову из Хогвартса! Приготовьтесь провести день в сказке — там, где переплелись фантазии Джоан Роулинг и русские традиции.

В подмосковной деревне Агарково, ставшей страной Агаварией, вы пообщаетесь с Хагридом, побываете в его мастерской, встретите магических существ и просто вдохновитесь волшебным во всех смыслах проектом.
В гости к русскому Хагриду!
В гости к русскому Хагриду!
В гости к русскому Хагриду!
В гости к русскому Хагриду!
В гости к русскому Хагриду!
В гости к русскому Хагриду!
В гости к русскому Хагриду!
В гости к русскому Хагриду!
В гости к русскому Хагриду!
В гости к русскому Хагриду!
В гости к русскому Хагриду!
В гости к русскому Хагриду!
В гости к русскому Хагриду!
В гости к русскому Хагриду!
В гости к русскому Хагриду!

Что вас ожидает

Из шумного мегаполиса — в старинную деревню

Чудеса начинаются сразу! Если въезжать в деревню с востока, то на указательном дорожном знаке указано «Огарково», с запада — «Агарково». Как сложилась такая картографическая путаница? Вы узнаете ответ и услышите о хрониках деревни, что гораздо старше многих государств на планете. Добавлю, что еще до приезда вас ждут любопытные факты о местности по пути.

Мир Гарри Поттера на Руси

Один выпускник философского факультета МГУ еще в 2000 году понял, что в городе ему тесно, и переехал в деревню. Дом построил замысловатый, большой и населенный чудесами — а заброшенное Агарково превратил в сказочную страну Агаварию. Здесь вы зайдете в хижину хозяина, доброго полувеликана Рубеуса Хагрида. Осмелитесь заглянуть в пещеру паука Арагога, оцените каменные кексы, найдете Выручай-комнату и гремучую иву. В мастерской под названием «Лаборатория чудных вещей» познакомитесь с исконно русскими ремеслами, рассмотрите изделия умельцев и по желанию поучаствуете в мастер-классах.

Сам подмосковный Хагрид с радостью общается с гостями о сказках, о быте, о природе и добрых делах за чашечкой травяного чая с медом и баранками. По договоренности можно даже прослушать курс по травоведению.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Mercedes C200 (1-3 чел. ) или на микроавтобусе Mercedes Vito (4-7 чел. )
  • Трансфер из любой точки Москвы и обратно включен в стоимость
  • Детали программы нужно согласовать заранее (есть дополнительные расходы по мастер-классам при их заказе)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Владимир
Владимир
Коренной москвич на собственном автомобиле, стаж вождения 30 лет, знаю Москву и окрестности, интересно расскажу о любой теме.
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