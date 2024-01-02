Всех, кто верит в чудеса, приглашает к себе в гости Калязин — город с удивительной историей, в котором живут мастера и выдумщики, воплощающие сказку в реальность. А в новогодние дни волшебство это только усиливается.
В городской резиденции Яги Тверской гостей встречают приветливая хозяйка и Дед Мороз, развлекают песнями и плясками, угощают ароматным чаем с пирожками. Баба Яга никого не оставит равнодушными и не позволит скучать!
В городской резиденции Яги Тверской гостей встречают приветливая хозяйка и Дед Мороз, развлекают песнями и плясками, угощают ароматным чаем с пирожками. Баба Яга никого не оставит равнодушными и не позволит скучать!
Ближайшие даты:
2
янв
янв
4
янв
янв
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|4 390 ₽
|Детский
|4 340 ₽
|Пенсионный
|4 340 ₽
Что вас ожидает:
- Город Калязин
- Дом Ремёсел
- Дом-резиденция Яги Тверской
Описание
Программа экскурсии:
- 07:30 — Сбор группы и встреча с гидом м. ВДНХ, на парковке автобусов с правой стороны гостиницы «Космос» (первый вагон из центра, выход №1).
- 07:45 — Отправление автобуса от м. ВДНХ. Переезд в Калязин (200 км). Путевая информация. Обзорная экскурсия «Ах, Калязин-городок, милый сердцу уголок!» Небольшой Калязин зимой красив необычайно! Он ослепляет белейшим снегом, поражает заснеженными пространствами и чудесными видами. Изящная колокольня, устремляющаяся ввысь прямо из глубин покрытого льдом водохранилища, кажется миражом, а легенда о колокольном звоне, раздающимся иногда из воды, уже не кажется легендой. Рядом возвышаются ансамбли Введенской, Богоявленской и Вознесенской церквей, памятник основателю города преп. Макарию Калязинскому. Интерактивная программа «Утопи мои печали» Игра-потеха, в которой каждый, на пороге Нового Года, может избавиться от своих неприятностей и жизненных неурядиц и оставить их в уходящем году. Напишите свои невзгоды на листке бумаги, вложите записку в глиняный камушек-кирпичик с надписью «Печаль» и утопите в реке Волге. Дом Ремёсел Осмотр коллекции и показательный мастер-класс «Морозные узоры» по кружевоплетению на коклюшках – специальных деревянных палочках, перебирая которые мастерицы создают неповторимые узоры знаменитого Калязинского кружева.
- Обед в кафе города за доп. плату (стоимость — 550 руб., оплачивается вместе с путёвкой). Анимационная программа «В гостях у Сказки» в доме-резиденции Яги Тверской С недавних пор на окраине Калязина за забором из частокола да в окружении скульптур резных деревянных, грибов да пауков, поселилась Баба Яга. Местные жители её не боятся и не сторонятся, а гости города мечтают встретиться с ней. Калязинская Баба Яга совершенно не злая, приветливая и любезная, колоритная, хитрая и смешливая. Ароматным чаем на травах да с пирогами на пороге встречает, танцевать будет, загадки загадывать, петь и гадать. Гости, особенно маленькие, могут Бабе Яге стишки рассказать или песню спеть — очень она это дело любит и за творчество раздаёт им подарки. Ну а взрослые, конечно, в стороне не стоят — ноги в пляс и частушки петь. Баба Яга из города Калязина никого не оставит равнодушными и не позволит скучать! Фотоссесия со сказочными героями.
- 21:30 — Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная и развлекательная программа
- Сопровождение гидом (путевая информация)
- Что не входит
- Обед в кафе города за доп. плату (стоимость — 550 руб., оплачивается вместе с путёвкой)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: м. ВДНХЗавершение: Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
- Важная информация
- Важно! Просим предоставить паспортные данные туристов (ФИО, паспортные данные (серия/номер паспорта), дата рождения) для подачи списков пассажиров в Единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности.
- Данные из которой проверяет ГИБДД на основании 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и Постановления Правительства РФ N 1586 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом»
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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