В гостях у новогодней сказки - в гости к Яге Тверской

Групповая экскурсия в Москве
Всех, кто верит в чудеса, приглашает к себе в гости Калязин — город с удивительной историей, в котором живут мастера и выдумщики, воплощающие сказку в реальность. А в новогодние дни волшебство это только усиливается.

В городской резиденции Яги Тверской гостей встречают приветливая хозяйка и Дед Мороз, развлекают песнями и плясками, угощают ароматным чаем с пирожками. Баба Яга никого не оставит равнодушными и не позволит скучать!
В гостях у новогодней сказки - в гости к Яге Тверской
В гостях у новогодней сказки - в гости к Яге Тверской
В гостях у новогодней сказки - в гости к Яге Тверской
В гостях у новогодней сказки - в гости к Яге Тверской
В гостях у новогодней сказки - в гости к Яге Тверской
Ближайшие даты:
2
янв
4
янв

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый4 390 ₽
Детский4 340 ₽
Пенсионный4 340 ₽

Что вас ожидает:

  • Город Калязин
  • Дом Ремёсел
  • Дом-резиденция Яги Тверской

Описание

Программа экскурсии:

  • 07:30 — Сбор группы и встреча с гидом м. ВДНХ, на парковке автобусов с правой стороны гостиницы «Космос» (первый вагон из центра, выход №1).
  • 07:45 — Отправление автобуса от м. ВДНХ. Переезд в Калязин (200 км). Путевая информация. Обзорная экскурсия «Ах, Калязин-городок, милый сердцу уголок!» Небольшой Калязин зимой красив необычайно! Он ослепляет белейшим снегом, поражает заснеженными пространствами и чудесными видами. Изящная колокольня, устремляющаяся ввысь прямо из глубин покрытого льдом водохранилища, кажется миражом, а легенда о колокольном звоне, раздающимся иногда из воды, уже не кажется легендой. Рядом возвышаются ансамбли Введенской, Богоявленской и Вознесенской церквей, памятник основателю города преп. Макарию Калязинскому. Интерактивная программа «Утопи мои печали» Игра-потеха, в которой каждый, на пороге Нового Года, может избавиться от своих неприятностей и жизненных неурядиц и оставить их в уходящем году. Напишите свои невзгоды на листке бумаги, вложите записку в глиняный камушек-кирпичик с надписью «Печаль» и утопите в реке Волге. Дом Ремёсел Осмотр коллекции и показательный мастер-класс «Морозные узоры» по кружевоплетению на коклюшках – специальных деревянных палочках, перебирая которые мастерицы создают неповторимые узоры знаменитого Калязинского кружева.
  • Обед в кафе города за доп. плату (стоимость — 550 руб., оплачивается вместе с путёвкой). Анимационная программа «В гостях у Сказки» в доме-резиденции Яги Тверской С недавних пор на окраине Калязина за забором из частокола да в окружении скульптур резных деревянных, грибов да пауков, поселилась Баба Яга. Местные жители её не боятся и не сторонятся, а гости города мечтают встретиться с ней. Калязинская Баба Яга совершенно не злая, приветливая и любезная, колоритная, хитрая и смешливая. Ароматным чаем на травах да с пирогами на пороге встречает, танцевать будет, загадки загадывать, петь и гадать. Гости, особенно маленькие, могут Бабе Яге стишки рассказать или песню спеть — очень она это дело любит и за творчество раздаёт им подарки. Ну а взрослые, конечно, в стороне не стоят — ноги в пляс и частушки петь. Баба Яга из города Калязина никого не оставит равнодушными и не позволит скучать! Фотоссесия со сказочными героями.
  • 21:30 — Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная и развлекательная программа
  • Сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит
  • Обед в кафе города за доп. плату (стоимость — 550 руб., оплачивается вместе с путёвкой)
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. ВДНХ
Завершение: Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
  • Важно! Просим предоставить паспортные данные туристов (ФИО, паспортные данные (серия/номер паспорта), дата рождения) для подачи списков пассажиров в Единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности.
  • Данные из которой проверяет ГИБДД на основании 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и Постановления Правительства РФ N 1586 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом»
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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