Всех, кто верит в чудеса, приглашает к себе в гости Калязин — город с удивительной историей, в котором живут мастера и выдумщики, воплощающие сказку в реальность. А в новогодние дни волшебство это только усиливается.



В городской резиденции Яги Тверской гостей встречают приветливая хозяйка и Дед Мороз, развлекают песнями и плясками, угощают ароматным чаем с пирожками. Баба Яга никого не оставит равнодушными и не позволит скучать!