Вика проводит ещё 2 экскурсии

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«В гостях у самурая» — квест в музее Востока

Познакомиться с историей и культурой Японии в формате игры, увидеть подарок императора и дом самурая

Вика
Вика – Гид из Москвы
Театрализованная экскурсия ⛳ познакомит детей с культурой и бытом японцев.

Выполняя интересные задания и отвечая на вопросы, ребята узнают о правилах жизни самурая, чайном ритуале «тяною», найдут стилевые отличия между мужским и женским кимоно и увидят самую большую в мире скульптуру из слоновой кости.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🕵️Квест
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🧒Подходит для детей
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 690 ₽ за человека

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«В гостях у самурая» — квест в музее Востока
«В гостях у самурая» — квест в музее Востока

Что вас ожидает

Страна восходящего солнца
На третьем этаже музея Востока притаился портал в другой мир. Япония, таинственная и чарующая, приоткроется вам и подарит множество находок. Дети познакомятся с устройством традиционного японского дома, проникнутся искусством чаепития и полюбуются национальной одеждой — кимоно. Я расскажу о кодексе настоящего самурая и его оружии, о веерной магии в японском театре и особенностях художественного стиля.

Секреты Востока
Я предстану в образе японской богини и одарю юных исследователей священными камнями. Талисман, приносящий удачу, поможет детям справиться с заданиями квеста. Ребятам предстоит найти роскошный подарок императора, лягушку, журавля и японского льва, отгадать непростые загадки и утвердиться в том, что Япония — страна контрастов.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Квест подойдет детям от 5 до 10 лет
  • Стоимость билета для сопровождающего взрослого — 400 руб.
Начало и место завершения
🚩 — ул. Никитская, 12А
«В гостях у самурая» — квест в музее Востока
«В гостях у самурая» — квест в музее Востока
«В гостях у самурая» — квест в музее Востока
«В гостях у самурая» — квест в музее Востока
«В гостях у самурая» — квест в музее Востока
«В гостях у самурая» — квест в музее Востока
«В гостях у самурая» — квест в музее Востока

Выберите день для проведения квеста

  • Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Вика
Вика
Я профессиональная драматическая актриса, экскурсовод и мама. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам, легко нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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