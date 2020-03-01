Вика проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Страна восходящего солнца

На третьем этаже музея Востока притаился портал в другой мир. Япония, таинственная и чарующая, приоткроется вам и подарит множество находок. Дети познакомятся с устройством традиционного японского дома, проникнутся искусством чаепития и полюбуются национальной одеждой — кимоно. Я расскажу о кодексе настоящего самурая и его оружии, о веерной магии в японском театре и особенностях художественного стиля.

Секреты Востока

Я предстану в образе японской богини и одарю юных исследователей священными камнями. Талисман, приносящий удачу, поможет детям справиться с заданиями квеста. Ребятам предстоит найти роскошный подарок императора, лягушку, журавля и японского льва, отгадать непростые загадки и утвердиться в том, что Япония — страна контрастов.