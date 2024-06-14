В гостях у самурая: театрализованная экскурсия в музее Востока
Познакомиться с историей и культурой Японии в формате игры, увидеть подарок императора и дом самурая
Театрализованная экскурсия познакомит детей с культурой и бытом японцев.
Выполняя интересные задания и отвечая на вопросы, ребята узнают о правилах жизни самурая, чайном ритуале «тяною», найдут стилевые отличия между мужским и женским кимоно и увидят самую большую в мире скульптуру из слоновой кости.
На третьем этаже музея Востока притаился портал в другой мир. Япония и Китай, таинственные и чарующие, приоткроются вам и подарят множество находок. Дети научаться отличать Японию от Китая, японца от китайца, кимоно от ханьфу, самурая от нинзя, медитацию от безделья. Я расскажу об устройстве традиционного японского дома, особенностях восточной кухни и об искусстве чаепития, познакомлю ребят с кодексом настоящего самурая и с его оружием, с веерной магией и особенностями художественного стиля.
Секреты Востока
Я предстану в образе японской куклы Сакуры и одарю юных исследователей священными камнями Востока. Талисман, приносящий удачу, поможет детям найти дорогу в театр, где они вместе со мной разыграют спектакль. В пути мы повстречаем роскошный подарок императора, карпа, феникса, дракона и японского льва, отгадаем непростые загадки и утвердимся в том, что Восток — дело тонкое.
Организационные детали
Отдельно оплачиваются экскурсионная путевка в музей — 4000 руб. и билеты, в том числе для гида — 500/300 руб.
Экскурсию можно провести для большего количества человек (8-14), доплата составит 1500 руб. за каждого участника
Экскурсия не рассчитана на большие группы и школьные классы
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 2396 туристов
Я профессиональная драматическая актриса, педагог по актёрском мастерству, аккредитованный экскурсовод и мама. Сотрудничаю со многими московскими музеями. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам, читать дальше
легко нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить! Все свои экскурсии я провожу сама, но иногда меня заменяет гид Дмитрий. Он аккредитованный гид по Москве, владеет материалом моих прогулок, проводит экскурсии 13 лет, большой опыт проведения детских праздников и мероприятий. Профессионал своего дела, актер, музыкант.