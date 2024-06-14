Театрализованная экскурсия познакомит детей с культурой и бытом японцев. Выполняя интересные задания и отвечая на вопросы, ребята узнают о правилах жизни самурая, чайном ритуале «тяною», найдут стилевые отличия между мужским и женским кимоно и увидят самую большую в мире скульптуру из слоновой кости.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Страна восходящего солнца

На третьем этаже музея Востока притаился портал в другой мир. Япония и Китай, таинственные и чарующие, приоткроются вам и подарят множество находок. Дети научаться отличать Японию от Китая, японца от китайца, кимоно от ханьфу, самурая от нинзя, медитацию от безделья. Я расскажу об устройстве традиционного японского дома, особенностях восточной кухни и об искусстве чаепития, познакомлю ребят с кодексом настоящего самурая и с его оружием, с веерной магией и особенностями художественного стиля.

Секреты Востока

Я предстану в образе японской куклы Сакуры и одарю юных исследователей священными камнями Востока. Талисман, приносящий удачу, поможет детям найти дорогу в театр, где они вместе со мной разыграют спектакль. В пути мы повстречаем роскошный подарок императора, карпа, феникса, дракона и японского льва, отгадаем непростые загадки и утвердимся в том, что Восток — дело тонкое.

Организационные детали