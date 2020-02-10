25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Хотите попасть в гости к царю Алексею Михайловичу Романову и его семье? Они приглашают вас и обещают встретить по-царски.

Вы попадете на пир, заседание Боярской думы, узнаете, чему учили царевичей, как они отдыхали и ходили в баню.

А напоследок государь Алексей Михайлович приготовил подарок всем, кто сможет разгадать загадки и головоломки, сориентироваться по плану и найти сундук.

Будьте внимательны: любимый кот царя любит поиграть, и он постарается запутать вас!
5700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у дворца Алексея Михайловича в Коломенском
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У этой экскурсии25 отзывов
5
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском

Что вас ожидает

История дворца Алексея Михайловича в селе Коломенское
Этот необычный дворец приезжавшие в Коломенское иностранные гости называли чудом света. Говорили, что крыша его была покрыта серебром, а московского царя считали одним из самых богатых государей мира. Дворец был разобран и восстановили его на новом месте. Портрета владельца дворца не сохранилось, зато сохранился портрет его кота. Об этом и многом другом вы узнаете во время посещения этого необычного памятника деревянного зодчества Москвы.

Увлекательный квест
Вы пройдете по залам мужской части дворца, внимательно присматриваясь ко множеству подсказок, которые царь зашифровал в интерьерах палат. Попадете на виртуальные царский пир, прием иностранных послов, заседание Боярской Думы, в личную опочивальню царя и даже в баню. Посмотрите, как и чему учили детей 350 лет назад и узнаете, чем отличается детство царевичей от детства современных детей. Выясните, по каким животным и птицам русский царь был ведущим специалистом страны. Узнаете, чем занимался любимый кот Алексея Михайловича в свободное от отдыха время и… Используя шифр, полученные знания, план и смекалку, отыщете сундук с призами и найдете царские подарки!

Интерактивная экскурсия
Во время экскурсии вы выясните, как и из чего строили дворцы в 17 веке, пройдете по мужской части дворца и узнаете, как Алексей Михайлович работал и отдыхал, чем он интересовался и как жила его семья. Поговорим о том, что ели, пили и чем занимались бояре, как они проводили свой рабочий день и досуг. Откроете происхождение некоторых русских пословиц и поговорок и узнаете, кто придумал реформы Петра Первого.

Организационные детали

Входные билеты на Мужскую часть дворца и на смотровую площадку оплачиваются отдельно. Билеты можно купить непосредственно перед экскурсией в кассе музея.

В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у дворца Алексея Михайловича в Коломенском.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта. Меня зовут Татьяна, мне 34 года. Я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по городу Москве и некоторым московским музеям. Создание и проведение экскурсий, квестов и интерактивных программ — это моя единственная и любимая работа. Я люблю работать с людьми любого возраста, но особенно я люблю работать с детьми! И дети отвечают мне взаимностью)) Хотя, по моим наблюдениям, взрослые с интересом слушают детские экскурсии и активно отвечают на вопросы, задаваемые детям. Дети — наше будущее, и я хочу, чтобы «наше будущее» было знакомо с нашим прошлым и любило наше московское настоящее. Если вы хотите увидеть Москву глазами местной жительницы, с детско-почемучно-необычной точки зрения, узнать забавно-исторические московские истории и сделать это в рамках семейной прогулки или школьного выезда, то я буду рада вам организовать такой познавательно-развлекательный досуг!
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 февраля 2020
Добрый день. Экскурсовод Юлия, очень, понравилась. Дети в восторге, Родители тоже. Узнали много интересного и полезного! Спасибо! Дети в возрасте 9 лет были на экскурсии.
5 января 2020
Отличная экскурсия. Вся информация очень интересна подана. Гид Алена, прекрасный рассказчик в конце экскурсии небольшой квест . Дети были разного возраста. Для каждого возраста свои задачки!
Ещё раз спасибо.
20 ноября 2019
Экскурсия содержательная и познавательная. На фоне великолепных интерьеров дворца экскурсовод Елена в легкой, игровой форме познакомила ребят с бытом и нравами двора царя Алексея Михайловича. Далекий XVII в. стал осязаемым и более понятным школьникам.
30 октября 2019
Интересная экскурсия, отличная подача информации для детей. Татьяна с первых минут заинтересовывает детей рассказами о дворце) Советую))
20 октября 2019
Все прошло отлично и на одном дыхании. Было интересно и взрослым, и детям. Нам все понравилось, включая квестовое «закрепление материала» по завершению экскурсии, и приятный сладкий комплимент)).
Узнали, что в таком же формате проводят подобные экскурсии и на других объектах, поэтому точно взяли себе «на заметку» этот вариант и в будущем.
Спасибо за новые впечатления и легкую форму подачи!!!
25 августа 2019
Очень приятный экскурсовод, умеет заинтересовать детей сложной темой и держать внимание все время экскурсии.
8 августа 2019
Татьяна провела великолепную экскурсию для нашей многочисленной группы, состоящей из детей возраста от 8 до 17 лет и нескольких взрослых. Всем было интересно! Татьяна совершенно верно рассчитала направить свой рассказ на самого младшего члена группы, он был увлечён и очарован, и при этом никто не остался без внимания. Татьяна обладает обаянием и умением общаться с клиентами с разным уровнем знаний и понимания контекста. С Татьяной было легко и удобно связываться, она была пунктуальна, рассказывала с душой. А уж призы и сюрприз просто стали "вишенкой на торте". Очень рекомендуем!
6 августа 2019
Экскурсия очень понравилась! Татьяна большая умница, очень интересно преподносит материал. Дети были в восторге и взрослые тоже))) Не заметили как время пролетело. Спасибо большое Татьяна, удачи вам
20 июля 2019
Экскурсия понравилась. Гидом у нас была Екатерина. Рассказывала все доступным языком, что было важно для 8-летнего ребенка. Спасибо большое !
25 июня 2019
Очень довольны Аленой, нашим экскурсоводом! Детям (11 и 12 лет) было очень интересно! Сам дворец тоже замечательный, деревянный русский терем, замечательная реконструкция. Получили удовольствие от экскурсии.
Ещё 15 отзывов

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