25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История дворца Алексея Михайловича в селе Коломенское

Этот необычный дворец приезжавшие в Коломенское иностранные гости называли чудом света. Говорили, что крыша его была покрыта серебром, а московского царя считали одним из самых богатых государей мира. Дворец был разобран и восстановили его на новом месте. Портрета владельца дворца не сохранилось, зато сохранился портрет его кота. Об этом и многом другом вы узнаете во время посещения этого необычного памятника деревянного зодчества Москвы.

Увлекательный квест

Вы пройдете по залам мужской части дворца, внимательно присматриваясь ко множеству подсказок, которые царь зашифровал в интерьерах палат. Попадете на виртуальные царский пир, прием иностранных послов, заседание Боярской Думы, в личную опочивальню царя и даже в баню. Посмотрите, как и чему учили детей 350 лет назад и узнаете, чем отличается детство царевичей от детства современных детей. Выясните, по каким животным и птицам русский царь был ведущим специалистом страны. Узнаете, чем занимался любимый кот Алексея Михайловича в свободное от отдыха время и… Используя шифр, полученные знания, план и смекалку, отыщете сундук с призами и найдете царские подарки!

Интерактивная экскурсия

Во время экскурсии вы выясните, как и из чего строили дворцы в 17 веке, пройдете по мужской части дворца и узнаете, как Алексей Михайлович работал и отдыхал, чем он интересовался и как жила его семья. Поговорим о том, что ели, пили и чем занимались бояре, как они проводили свой рабочий день и досуг. Откроете происхождение некоторых русских пословиц и поговорок и узнаете, кто придумал реформы Петра Первого.