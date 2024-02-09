Экскурсия по древнему городу Мурому - индивидуальная, необычная и на весь день
Мы отправимся в древний город Муром, знакомый каждому с детства по былинным сказкам, ведь именно здесь родился богатырь Илья Муромец.
В городе сохранилось множество прекрасных монастырей, прежде всего Свято-Троицкий женский и Благовещенский мужской монастыри. Особо почитаемы здесь святые Петр и Феврония — покровители счастливого семейного союза.
В городе сохранилось множество прекрасных монастырей, прежде всего Свято-Троицкий женский и Благовещенский мужской монастыри. Особо почитаемы здесь святые Петр и Феврония — покровители счастливого семейного союза.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Памятник Илье Муромцу
- Исторический центр г. Мурома
- Свято-Троицкий женский монастырь
- Благовещенский мужской монастырь
- Спасо-Преображенский монастырь
Описание
Что вас ждетДревний город Муром во Владимирской области наверняка знаком каждому с детства по былинным сказкам. Именно в Муроме, как гласит предание, родился богатырь Илья Муромец. К тому же Муром является одним из древнейших русских городов, упомянут в летописи в 862 года. Большинство зданий в пределах исторического центра находятся в списке объектов культурного наследия, прогулка имеет неповторимый шарм, поэтому здесь часто снимают кино. В городе сохранилось множество прекрасных монастырей, прежде всего Свято-Троицкий женский и Благовещенский мужской монастыри, символически расположенных напротив друг друга. Особо почитаемы здесь святые Петр и Феврония, известные как идеальная пара и покровители счастливого семейного союза. Многие верующие направляют к ним свои молитвы, что помогает сохранить семьи в наше нелегкое время, получить долгожданных детей, исцеление от заболеваний. В Благовещенском монастыре находятся мощи князя Константина с его детьми, который много способствовал обращению местных жителей в христианство.
по понедельникам, пятницам и субботам в 08:00 ч.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные расходы
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: м. Шоссе Энтузиастов, выход № 1Завершение: м. Шоссе Энтузиастов
- Когда и сколько длится?
- Когда: по понедельникам, пятницам и субботам в 08:00 ч.Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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