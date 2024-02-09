Мы отправимся в древний город Муром, знакомый каждому с детства по былинным сказкам, ведь именно здесь родился богатырь Илья Муромец. В городе сохранилось множество прекрасных монастырей, прежде всего Свято-Троицкий женский и Благовещенский мужской монастыри. Особо почитаемы здесь святые Петр и Феврония — покровители счастливого семейного союза.

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