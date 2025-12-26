На протяжении много веков Троице-Сергиева Лавра остается духовным центром русского православия, притягивая к себе многочисленных паломников и туристов со всего мира. Мы полюбуемся белокаменным Троицким храмом, знаменитой иконой «Троица».
Не обойдем стороной величественный путевой дворец царя Алексея Михайловича и непременно посетим знаменитую колокольню Лавры высотой 88 метров.
Описание экскурсииЧто вас ждет Архитектурный комплекс монастыря включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Мы полюбуемся белокаменным Троицким храмом начала XV в., в котором находятся мощи преподобного Сергия Радонежского, иконы, знаменитая «Троица» Андрея Рублева. Увидим пышную барочную Трапезную церковь преп. Сергия Радонежского, обильно украшенную лепниной и позолотой, и Успенский собор, построенный по образцу одноименного храма в Московском Кремле, и был заложен по указанию Ивана Грозного. Не обойдем стороной и величественный путевой дворец царя Алексея Михайловича, в котором сейчас находится Московская Духовная Академия и Семинария. Посетим знаменитую колокольню Лавры высотой 88 метров. Когда-то она была одной из самых высоких сооружений в России, затмевала даже колокольню Ивана Великого в Москве.
по субботам в 11.00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные траты
Место начала и завершения?
М. Кунцевская
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 11.00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
