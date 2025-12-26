Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На протяжении много веков Троице-Сергиева Лавра остается духовным центром русского православия, притягивая к себе многочисленных паломников и туристов со всего мира. Мы полюбуемся белокаменным Троицким храмом, знаменитой иконой «Троица».



Не обойдем стороной величественный путевой дворец царя Алексея Михайловича и непременно посетим знаменитую колокольню Лавры высотой 88 метров.

Описание экскурсии Что вас ждет Архитектурный комплекс монастыря включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Мы полюбуемся белокаменным Троицким храмом начала XV в., в котором находятся мощи преподобного Сергия Радонежского, иконы, знаменитая «Троица» Андрея Рублева. Увидим пышную барочную Трапезную церковь преп. Сергия Радонежского, обильно украшенную лепниной и позолотой, и Успенский собор, построенный по образцу одноименного храма в Московском Кремле, и был заложен по указанию Ивана Грозного. Не обойдем стороной и величественный путевой дворец царя Алексея Михайловича, в котором сейчас находится Московская Духовная Академия и Семинария. Посетим знаменитую колокольню Лавры высотой 88 метров. Когда-то она была одной из самых высоких сооружений в России, затмевала даже колокольню Ивана Великого в Москве.

