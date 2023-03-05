Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁

К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.

Рассмотрите похожие актуальные предложения в Москве:

2 часа 🚶 Пешая Групповая Катя и Никита 4 отзыва Групповая экскурсия в особняк Рябушинского Изучить снаружи и изнутри шедевр Федора Шехтеля и подняться по «той самой» лестнице на Малой Никитской 1 899 ₽ за человека 1 час 🚶 Пешая Групповая Екатерина 28 отзывов Экскурсия в закрытый особняк Морозова Особняк Морозова - один из самых удивительных во всей Москве Подсосенский переулок, 21 2 700 ₽ за человека 2 часа Групповая Незабываемая 17 отзывов Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков В течение 2-х часовой экскурсии по посольствам Москвы вы увидите особняк Волковой-Грибова-Позднякова СТ.М. Маяковская 700 ₽ за человека