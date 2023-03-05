Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

В особняк Марков-Вогау: рыцари, камины и немецкая готика

Фон Вогау приехал из Германии и перекроил Воронцово поле в Вогауштрассе

5
1 отзыв
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
Рассмотрите похожие актуальные предложения в Москве:
Групповая экскурсия в особняк Рябушинского
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Организатор экскурсии Катя и Никита
Катя и Никита
4 отзыва
Групповая экскурсия в особняк Рябушинского
Изучить снаружи и изнутри шедевр Федора Шехтеля и подняться по «той самой» лестнице
на Малой Никитской
25 мар
26 мар
1 апр
2 апр
1 899 за человека
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
1 час
🚶 Пешая
Групповая
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
28 отзывов
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
Особняк Морозова - один из самых удивительных во всей Москве
Подсосенский переулок, 21
18 мар
19 мар
25 мар
1 апр
2 700 за человека
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
2 часа
Групповая
Организатор экскурсии Незабываемая
Незабываемая
17 отзывов
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
В течение 2-х часовой экскурсии по посольствам Москвы вы увидите особняк Волковой-Грибова-Позднякова
СТ.М. Маяковская
18 мар
25 мар
700 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.
Фон Вогау приехал из Германии и перекроил Воронцово поле в Вогауштрассе. Рассмотрим детали изнутри и узнаем историю, шурша по старинной плитке.
В особняк Марков-Вогау: рыцари, камины и немецкая готика
В особняк Марков-Вогау: рыцари, камины и немецкая готика
В особняк Марков-Вогау: рыцари, камины и немецкая готика
В особняк Марков-Вогау: рыцари, камины и немецкая готика
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Посмотрим деревянные интерьеры невероятной сохранности;
  • Узнаем как простому немцу в Москве с нуля подняться до 5-го места в Форбсе;
  • Разберёмся, как познать московскую бизнес-модель и почему немецкое сердце легло к чаю и тканям;
  • Пристально вглядимся в рыцарей и дам керамической печи;
  • Выясним, как из чая вырасти до цемента, который до сих пор рекой течет из Подольска;
  • Рассмотрим, зачем немецкой больнице с немцами-врачами фальшивые зубцы, бойницы, шатры;
  • Прознаем, куда запрятали мозги Ленина и Маяковского, и как на это повлиял немецкий бизнес;
  • Походим по крутой метлахской плитке, глядя через травлёное стекло на деревянные буфеты;
  • В общем, проживем день как истые немцы начала прошлого века.

Важная информация:

Детям на экскурсии тоже очень интересно. Рекомендуемый возраст: 7+ Одевайтесь по погоде, часть экскурсии мы проведём на улице.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение закрытых залов особняка Вогау
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: У выхода номер 6 из м. Курская (кольцевая)
Завершение: Воронцово поле, 10, Москва
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Детям на экскурсии тоже очень интересно. Рекомендуемый возраст: 7+ Одевайтесь по погоде
  • Часть экскурсии мы проведём на улице

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
5 мар 2023
Экскурсия — огонь! По-моему это вообще единственные, кто реально интересно делает. Инфо — есть, задор — есть, маршрут отлично продуман. Хочу ещё:))

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
Пешеходные
Для пенсионеров
Необычные
Летние
На выходные
Семейные
Романтические
Водные развлечения
Дворцы, замки и особняки
Парки и усадьбы
История и культура
Необычные дома
Бульварное кольцо
Улицы и переулки
Старая Москва
Экскурсии по городу для москвичей
Нескучные экскурсии
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ