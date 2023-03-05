Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

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Описание
Что вас ожидает:
Посмотрим деревянные интерьеры невероятной сохранности;
Узнаем как простому немцу в Москве с нуля подняться до 5-го места в Форбсе;
Разберёмся, как познать московскую бизнес-модель и почему немецкое сердце легло к чаю и тканям;
Пристально вглядимся в рыцарей и дам керамической печи;
Выясним, как из чая вырасти до цемента, который до сих пор рекой течет из Подольска;
Рассмотрим, зачем немецкой больнице с немцами-врачами фальшивые зубцы, бойницы, шатры;
Прознаем, куда запрятали мозги Ленина и Маяковского, и как на это повлиял немецкий бизнес;
Походим по крутой метлахской плитке, глядя через травлёное стекло на деревянные буфеты;
В общем, проживем день как истые немцы начала прошлого века.
Важная информация:
Детям на экскурсии тоже очень интересно. Рекомендуемый возраст: 7+ Одевайтесь по погоде, часть экскурсии мы проведём на улице.
Ответы на вопросы
Что входит
Посещение закрытых залов особняка Вогау
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало:
У выхода номер 6 из м. Курская (кольцевая)
Завершение:
Воронцово поле, 10, Москва
Когда и сколько длится?
Когда:
По выбранному вами времени
Экскурсия длится около
1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Детям на экскурсии тоже очень интересно. Рекомендуемый возраст: 7+ Одевайтесь по погоде
Часть экскурсии мы проведём на улице
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Никита З
5 мар 2023
Экскурсия — огонь! По-моему это вообще единственные, кто реально интересно делает. Инфо — есть, задор — есть, маршрут отлично продуман. Хочу ещё:))
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