Хотите увидеть больше, чем предлагает стандартная обзорная экскурсия по Ваганьковскому кладбищу? Ведь площадь некрополя составляет 50 га, и за два часа «обзорки» всего не увидеть…
Ближайшие даты:
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16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Предлагаю вам прогулку по аллеям Ваганьково — здесь похоронены братья Квантришвили, певец Юрий Гуляев, художники Тропинин и Пукирев, Новая актёрская аллея, где похоронен Александр Градский, жертвы Ходынки и революционеры, первая жена Будённого и сестры Есенина. А также русский Франкенштейн — доктор Демихов. Важная информация:
Надевайте одежду по погоде и удобную обувь.
По средам в 14.00 и в 16.30, по четвергам в 15.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Билеты
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Сергея Макеева, 15Завершение: Москва, ул. Сергея Макеева, 15
- Когда и сколько длится?
- Когда: По средам в 14.00 и в 16.30, по четвергам в 15.00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Надевайте одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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