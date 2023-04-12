Что вас ожидает:

Место, вобравшее в себя историю, культуру и имена великих людей

Ваганьковское кладбище — это не просто исторический некрополь, это место, где сливаются история, культура и имена великих людей. Это самое просторное кладбище столицы, которое сохранило свою неповторимую атмосферу и загадочность.

За двухчасовую экскурсию по нему вы узнаете множество интересных фактов. Узнаете, как проходил похоронный обряд Владимира Высоцкого, почему могилу Сергея Есенина выбрали именно здесь, кто похоронен вместе с Олегом Далем. Кроме того, вы увидите удивительные скульптуры, надмогильные сени и старинные памятники, которые украшают тенистые аллеи кладбища.

Прогуливаясь по Ваганьковскому кладбищу, вы окунетесь в мир истории и культуры, почувствуете дух времени и познакомитесь с именами выдающихся личностей, чьи имена навсегда останутся в памяти народа.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.