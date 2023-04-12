Увлекательное путешествие по истории культуры России, где можно узнать о жизни и творчестве выдающихся деятелей культуры, которые похоронены на Ваганьковском кладбище. Услышать увлекательные рассказы о судьбах знаменитостей и узнать интересные факты из их жизни.
Ближайшие даты:
17
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24
апр
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15
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22
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мая
29
мая
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Описание
Что вас ожидает:
Место, вобравшее в себя историю, культуру и имена великих людей
Ваганьковское кладбище — это не просто исторический некрополь, это место, где сливаются история, культура и имена великих людей. Это самое просторное кладбище столицы, которое сохранило свою неповторимую атмосферу и загадочность.
За двухчасовую экскурсию по нему вы узнаете множество интересных фактов. Узнаете, как проходил похоронный обряд Владимира Высоцкого, почему могилу Сергея Есенина выбрали именно здесь, кто похоронен вместе с Олегом Далем. Кроме того, вы увидите удивительные скульптуры, надмогильные сени и старинные памятники, которые украшают тенистые аллеи кладбища.
Прогуливаясь по Ваганьковскому кладбищу, вы окунетесь в мир истории и культуры, почувствуете дух времени и познакомитесь с именами выдающихся личностей, чьи имена навсегда останутся в памяти народа.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
по понедельникам в 15.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Входной билет
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- ул. Сергея Макеева, 15, Москва
- Когда и сколько длится?
- Когда: по понедельникам в 15.00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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