У каждого времени существует немало примет, которые с годами превращаются в народные предания. Есть такие истории 📖 и у Ваганьковского некрополя. Если верить людской молве, это место, где навечно упокоены всенародно любимые кумиры, непризнанные властью. Слава их в общественной среде была огромна, а любовь людей к их творчеству неизмерима. Побывав среди могильных камней Ваганьковского некрополя, мы прикоснёмся к прошлому «без купюр».
В ходе авторской пешеходной экскурсии 🧭 по Ваганьковскому некрополю Вы узнаете:
где похоронены те, кто снискал любовь народа, те, с чьей славой нельзя было не считаться;
тайны, скрывающиеся под каждой могильной плитой Ваганьковского некрополя;
новые факты о братских могилах времён эпидемии чумы и захоронениях затоптанных на Ходынском поле, о погибших на баррикадах Пресни в 1905 и расстрелянных в подвалах Лубянки в Сталинскую эпоху;
захватывающие истории о могилах героев революции – матроса Железняка и Теодора Нетте – парохода и человека, и многое–многое другое.
В ходе пешеходной экскурсии по Ваганьковскому кладбищу мы увидим:
излучающую тепло могилу рано ушедшего из жизни известного артиста Александра Абдулова;
братские могилы времен эпидемии чумы, захоронения затоптанных на Ходынском поле и погибших на баррикадах Пресни в 1905 году;
церковь Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище и могилу–символ протоиерея В. Амфитеатрова, славившегося особенным попечением о людях;
могилы героев революции – матроса Железняка и Теодора Нетте – парохода и человека.
В продолжение экскурсии по Ваганьковскому кладбищу Вы увидите:
артистический погост ХIХ в. корифеев императорских театров;
могилу–символ легендарной воровки Соньки Золотой Ручки;
церковь Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище;
могилу–символ протоиерея В. Амфитеатрова, славившегося особенным попечением о людях, и многое другое
В ходе экскурсии по Ваганьковскому кладбищу мы посетим:
могилы народных артистов Г. Юматова и М. Глузского, Г. Чухрая и А. Ромашина;
могилы всенародно любимых поэта–барда В. С. Высоцкого и поэта–певца И. В. Талькова;
могилу русского национального поэта С. Есенина и могилу Г. Бениславской, • могилы З. Райх и В. Мейерхольда;
могилы основателя спортивного общества «Спартак» Н. П. Старостина и знаменитых бегунов братьев Знаменских.
Сходите прогуляться 👣 на Ваганьковский погост вместе с нашим опытным гидом, и Вы окажетесь в совсем другой стране. Здесь Вы увидите, что история нашей Родины имеет две стороны. Вы увидите ту, о которой красноречиво молчат надгробные плиты…
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Входные билеты на Ваганьковское кладбище.
Что не входит
Доставка до места проведения экскурсии не предусмотрена, обратите внимание на место встречи
Личные расходы туриста.
Начало
🚩 ст. м. Улица 1905 года
Место завершения
🏁 Ваганьковский некрополь
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.