У каждого времени существует немало примет, которые с годами превращаются в народные предания. Есть такие истории 📖 и у Ваганьковского некрополя. Если верить людской молве, это место, где навечно упокоены всенародно любимые кумиры, непризнанные властью. Слава их в общественной среде была огромна, а любовь людей к их творчеству неизмерима. Побывав среди могильных камней Ваганьковского некрополя, мы прикоснёмся к прошлому «без купюр».

В ходе авторской пешеходной экскурсии 🧭 по Ваганьковскому некрополю Вы узнаете:

где похоронены те, кто снискал любовь народа, те, с чьей славой нельзя было не считаться;

тайны, скрывающиеся под каждой могильной плитой Ваганьковского некрополя;

новые факты о братских могилах времён эпидемии чумы и захоронениях затоптанных на Ходынском поле, о погибших на баррикадах Пресни в 1905 и расстрелянных в подвалах Лубянки в Сталинскую эпоху;

захватывающие истории о могилах героев революции – матроса Железняка и Теодора Нетте – парохода и человека, и многое–многое другое.

В ходе пешеходной экскурсии по Ваганьковскому кладбищу мы увидим:

излучающую тепло могилу рано ушедшего из жизни известного артиста Александра Абдулова;

братские могилы времен эпидемии чумы, захоронения затоптанных на Ходынском поле и погибших на баррикадах Пресни в 1905 году;

артистический погост корифеев императорских театров;

церковь Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище и могилу–символ протоиерея В. Амфитеатрова, славившегося особенным попечением о людях;

могилы героев революции – матроса Железняка и Теодора Нетте – парохода и человека.

В продолжение экскурсии по Ваганьковскому кладбищу Вы увидите:

артистический погост ХIХ в. корифеев императорских театров;

могилу–символ легендарной воровки Соньки Золотой Ручки;

церковь Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище;

могилу–символ протоиерея В. Амфитеатрова, славившегося особенным попечением о людях, и многое другое

В ходе экскурсии по Ваганьковскому кладбищу мы посетим:

могилы народных артистов Г. Юматова и М. Глузского, Г. Чухрая и А. Ромашина;

могилы всенародно любимых поэта–барда В. С. Высоцкого и поэта–певца И. В. Талькова;

могилу русского национального поэта С. Есенина и могилу Г. Бениславской, • могилы З. Райх и В. Мейерхольда;

могилы основателя спортивного общества «Спартак» Н. П. Старостина и знаменитых бегунов братьев Знаменских.

Сходите прогуляться 👣 на Ваганьковский погост вместе с нашим опытным гидом, и Вы окажетесь в совсем другой стране. Здесь Вы увидите, что история нашей Родины имеет две стороны. Вы увидите ту, о которой красноречиво молчат надгробные плиты…