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Ваганьковский некрополь. «Память, застывшая в камне»

Незабываемая М.
Незабываемая М. – Гид из Москвы
Про Ваганьковское кладбище говорят — «Попасть на Ваганьково».

Эта фраза означает «вечный покой».

Об этом месте знают все.

Здесь покоятся известные люди страны — Сергей Есенин, Лев Яшин, Владимир Высоцкий.

Не хватит и одной страницы, чтобы перечислить всех.

Знаменитый погост привлекает не только популярными персонами, но и скульптурами.

Сразу же после входа вы моментально будет окружены самыми разнообразными фигурами.

Над ними работали великие мастера.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 900 ₽ за человека

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Ваганьковский некрополь. «Память, застывшая в камне»
Ваганьковский некрополь. «Память, застывшая в камне»

Что вы увидите

  • Ваганьковский некрополь
У каждого времени существует немало примет, которые с годами превращаются в народные предания. Есть такие истории 📖 и у Ваганьковского некрополя. Если верить людской молве, это место, где навечно упокоены всенародно любимые кумиры, непризнанные властью. Слава их в общественной среде была огромна, а любовь людей к их творчеству неизмерима. Побывав среди могильных камней Ваганьковского некрополя, мы прикоснёмся к прошлому «без купюр».

В ходе авторской пешеходной экскурсии 🧭 по Ваганьковскому некрополю Вы узнаете:

  • где похоронены те, кто снискал любовь народа, те, с чьей славой нельзя было не считаться;
  • тайны, скрывающиеся под каждой могильной плитой Ваганьковского некрополя;
  • новые факты о братских могилах времён эпидемии чумы и захоронениях затоптанных на Ходынском поле, о погибших на баррикадах Пресни в 1905 и расстрелянных в подвалах Лубянки в Сталинскую эпоху;
  • захватывающие истории о могилах героев революции – матроса Железняка и Теодора Нетте – парохода и человека, и многое–многое другое.

В ходе пешеходной экскурсии по Ваганьковскому кладбищу мы увидим:

  • излучающую тепло могилу рано ушедшего из жизни известного артиста Александра Абдулова;
  • братские могилы времен эпидемии чумы, захоронения затоптанных на Ходынском поле и погибших на баррикадах Пресни в 1905 году;
  • артистический погост корифеев императорских театров;
  • церковь Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище и могилу–символ протоиерея В. Амфитеатрова, славившегося особенным попечением о людях;
  • могилы героев революции – матроса Железняка и Теодора Нетте – парохода и человека.

В продолжение экскурсии по Ваганьковскому кладбищу Вы увидите:

  • артистический погост ХIХ в. корифеев императорских театров;
  • могилу–символ легендарной воровки Соньки Золотой Ручки;
  • церковь Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище;
  • могилу–символ протоиерея В. Амфитеатрова, славившегося особенным попечением о людях, и многое другое

В ходе экскурсии по Ваганьковскому кладбищу мы посетим:

  • могилы народных артистов Г. Юматова и М. Глузского, Г. Чухрая и А. Ромашина;
  • могилы всенародно любимых поэта–барда В. С. Высоцкого и поэта–певца И. В. Талькова;
  • могилу русского национального поэта С. Есенина и могилу Г. Бениславской, • могилы З. Райх и В. Мейерхольда;
  • могилы основателя спортивного общества «Спартак» Н. П. Старостина и знаменитых бегунов братьев Знаменских.
Сходите прогуляться 👣 на Ваганьковский погост вместе с нашим опытным гидом, и Вы окажетесь в совсем другой стране. Здесь Вы увидите, что история нашей Родины имеет две стороны. Вы увидите ту, о которой красноречиво молчат надгробные плиты…
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на Ваганьковское кладбище.
Что не входит
  • Доставка до места проведения экскурсии не предусмотрена, обратите внимание на место встречи
  • Личные расходы туриста.
Начало
🚩 ст. м. Улица 1905 года
Место завершения
🏁 Ваганьковский некрополь
Ваганьковский некрополь. «Память, застывшая в камне»
Ваганьковский некрополь. «Память, застывшая в камне»
Ваганьковский некрополь. «Память, застывшая в камне»
Ваганьковский некрополь. «Память, застывшая в камне»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Незабываемая М.
Незабываемая М.
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