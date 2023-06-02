Увлекательная экскурсия позволит вам не только увидеть знакомые символы Москвы — знаменитую статую «Рабочий и колхозница», фонтан «Дружба народов», грандиозный монумент «Покорителям космоса», но и узнать историю создания ВДНХ, услышать легенды, связанные с этим замечательным местом.
Вы так же раскроете все секреты мастерства Ереванского Коньячного завода — в настоящем уголке Еревана в Павильоне Республики Армения на ВДНХ.
Вы так же раскроете все секреты мастерства Ереванского Коньячного завода — в настоящем уголке Еревана в Павильоне Республики Армения на ВДНХ.
Ближайшие даты:
2
июн
июн
4
июн
июн
9
июн
июн
11
июн
июн
16
июн
июн
18
июн
июн
23
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Осмотр Центральной аллеи
- Осмотр площади Промышленности
- Фонтан «Дружба народов»
- Фонтан «Каменный цветок»
- Осмотр павильонов
- Павильон «Макет Москвы»
- Музей коньяка в павильоне «Армения»
- Дегустация коньяка или сладостей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ещё недавно казалось, что советское величие главного выставочного центра страны и романтический дух места, где «встречаются люди в Москве», утеряны навсегда. Однако глобальная реконструкция вернула любимому парку-музею его прекрасный облик. Приглашаем вас оценить «архитектурные излишества» павильонов, золотое убранство фонтанов, многоцветие аллей летом и изящество ледяных скульптур зимой.
Вас ожидает:
- Знакомство с комплексом ВДНХ — настоящим музеем архитектуры под открытым небом.
- Интересный рассказ об авторах проекта и обстоятельствах его создания.
- Удивительные факты и загадочные истории.
- Прошлое, настоящее и будущее ВДНХ.
- Новые веяния и модные точки парка.
- Посещение Павильона Республики Армения и Музея коньяка с дегустацией. Во время экскурсии вы погрузитесь в историю ARARAT, в конце которой вас ждет дегустация коньяков: ARARAT «Ани», десятилетнего ARARAT «Ахтамар» и ARARAT Apricot.
- Для тех кто не дегустирует коньяки мы предусмотрели дегустацию армянских сладостей: сок натуральный Ноян, выпечка (Бадам пури, Пахлава, Гата, Хачапури) на выбор, чуча (сухофрукт с грецким орехом), Рахат-лукум.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Дегустация коньяка
- Что не входит
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
- Место начала и завершения?
- Арка Главного входа на ВДНХ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее
- Чем обычно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Групповые
Пешеходные
Обзорные
ВДНХ
Популярные места
Музеи
Гастрономические
Водные развлечения
Дегустационные туры
Похожие туры из Москвы
Входной билет
30 минут
Билет в Музей космонавтики на ВДНХ
Прикоснуться к истории освоения космоса и новым открытиям - без ожидания и очередей
в Музее космонавтики на ВДНХ
Завтра
2 июня
3 июня
4 июня
350₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
По ВДНХ с гидом-историком
Почувствовать атмосферу выставки и прочесть ее историю по скульптурам и барельефам
у арки Главного входа
Сегодня
Завтра
2 июня
3 июня
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
ВДНХ - зеркало истории СССР
Раскрыть тайны знаменитой выставки, расшифровать символику плана и услышать сюжеты о скульптурах
у станции метро ВДНХ
3 июня
5 июня
9 июня
10 июня
5 200₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании