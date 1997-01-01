Ещё недавно казалось, что имперское величие главного выставочного центра страны и романтический дух места, где «встречаются люди в Москве», утеряны навсегда. Однако глобальная реконструкция вернула любимому парку-музею его прекрасный облик. Приглашаем вас оценить «архитектурные излишества» павильонов, золотое убранство фонтанов, многоцветие аллей летом и изящество ледяных скульптур зимой.
В нашей программе:
Знакомство с комплексом ВДНХ — настоящим музеем архитектуры под открытым небом;
Интересный рассказ об авторах проекта и обстоятельствах его создания;
Удивительные факты и загадочные истории;
Прошлое, настоящее и будущее ВДНХ;
Новые веяния и модные точки парка.
Маршрут нашей экскурсии 🧭 будет зависеть от времени года и ваших предпочтений. По окончании программы вы можете самостоятельно отправиться на осмотр орбитального корабля «Буран» и парка аттракционов 🎡 виртуальной реальности, посетить Городскую ферму и Город 🏙️ мастеров, поиграть с детьми на многочисленных детских площадках или посидеть в уютных кафе.
Важная информация
По окончании экскурсии вы можете отправиться в интерактивный музейный комплекс «Буран», центр океанографии «Москвариум» или продолжить прогулку 👣 по ВДНХ.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 ВДНХ
Место завершения
🏁 Павильон «Макет Москвы»
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.