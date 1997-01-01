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ВДНХ: Традиции и современность + Павильон «Макет Москвы»

Мос-Тур
Мос-Тур – Гид из Москвы
Увлекательная экскурсия ⛳ позволит вам не только увидеть знакомые символы Москвы — знаменитую статую «Рабочий и колхозница», фонтан ⛲ «Дружба народов», грандиозный монумент «Покорителям космоса», но и узнать историю 📖 создания ВДНХ, услышать легенды, связанные с этим замечательным местом.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧘На выходные
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 710 ₽ за человека

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ВДНХ: Традиции и современность + Павильон «Макет Москвы»
ВДНХ: Традиции и современность + Павильон «Макет Москвы»

Что вы увидите

  • ВДНХ
  • Осмотр Центральной аллеи
  • Осмотр площади Промышленности
  • Фонтан «Дружба народов»
  • Фонтан «Каменный цветок»
  • Осмотр павильонов
  • Павильон «Макет Москвы»
Место, где «встречаются люди в Москве»
Ещё недавно казалось, что имперское величие главного выставочного центра страны и романтический дух места, где «встречаются люди в Москве», утеряны навсегда. Однако глобальная реконструкция вернула любимому парку-музею его прекрасный облик. Приглашаем вас оценить «архитектурные излишества» павильонов, золотое убранство фонтанов, многоцветие аллей летом и изящество ледяных скульптур зимой.

В нашей программе:

  • Знакомство с комплексом ВДНХ — настоящим музеем архитектуры под открытым небом;
  • Интересный рассказ об авторах проекта и обстоятельствах его создания;
  • Удивительные факты и загадочные истории;
  • Прошлое, настоящее и будущее ВДНХ;
  • Новые веяния и модные точки парка.
  • Маршрут нашей экскурсии 🧭 будет зависеть от времени года и ваших предпочтений. По окончании программы вы можете самостоятельно отправиться на осмотр орбитального корабля «Буран» и парка аттракционов 🎡 виртуальной реальности, посетить Городскую ферму и Город 🏙️ мастеров, поиграть с детьми на многочисленных детских площадках или посидеть в уютных кафе.
Важная информация
По окончании экскурсии вы можете отправиться в интерактивный музейный комплекс «Буран», центр океанографии «Москвариум» или продолжить прогулку 👣 по ВДНХ.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 ВДНХ
Место завершения
🏁 Павильон «Макет Москвы»
ВДНХ: Традиции и современность + Павильон «Макет Москвы»
ВДНХ: Традиции и современность + Павильон «Макет Москвы»
ВДНХ: Традиции и современность + Павильон «Макет Москвы»
ВДНХ: Традиции и современность + Павильон «Макет Москвы»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мос-Тур
Мос-Тур
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