Место, где «встречаются люди в Москве»

Ещё недавно казалось, что имперское величие главного выставочного центра страны и романтический дух места, где «встречаются люди в Москве», утеряны навсегда. Однако глобальная реконструкция вернула любимому парку-музею его прекрасный облик. Приглашаем вас оценить «архитектурные излишества» павильонов, золотое убранство фонтанов, многоцветие аллей летом и изящество ледяных скульптур зимой.

В нашей программе:

Знакомство с комплексом ВДНХ — настоящим музеем архитектуры под открытым небом;

Интересный рассказ об авторах проекта и обстоятельствах его создания;

Удивительные факты и загадочные истории;

Прошлое, настоящее и будущее ВДНХ;

Новые веяния и модные точки парка.

Маршрут нашей экскурсии 🧭 будет зависеть от времени года и ваших предпочтений. По окончании программы вы можете самостоятельно отправиться на осмотр орбитального корабля «Буран» и парка аттракционов 🎡 виртуальной реальности, посетить Городскую ферму и Город 🏙️ мастеров, поиграть с детьми на многочисленных детских площадках или посидеть в уютных кафе.

Важная информация

По окончании экскурсии вы можете отправиться в интерактивный музейный комплекс «Буран», центр океанографии «Москвариум» или продолжить прогулку 👣 по ВДНХ.