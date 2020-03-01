Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Трансформация памятника эпохи

Я расскажу, почему для строительства павильонов выставки выбрали это место, о великой стройке социализма и оборванных жизнях. Вы проследите, как менялась структура ВДНХ и увидите, что осталось от изначального облика. Перед вами развернутся мифы и легенды знаменитых арт-объектов и откроются творческие безумства, на которые выставка вдохновила наших современников.

Загадки истории

Во время прогулки вы столкнетесь со множеством неожиданных вопросов. Например, почему на белоснежном павильоне «Армения» красуется девушка азиатской внешности, а в центре фонтана «Дружба народов» шестнадцать фигур. Какое экзотическое растение вдохновило скульптора на создание фонтана «Золотой колос»? Что в 1939 году возвышалось над площадью Механизации (Промышленности) на месте макета ракеты «Восток»? Я помогу найти ответы и разобраться во всех противоречиях.