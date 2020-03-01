Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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  4. ВДНХ: загадки достояния республики

Приоткрыть тайны арт-объектов и погрузиться в историю комплекса

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Можно идти по величественной главной аллее, а можно исследовать секретные тропинки, теряющиеся между павильонами и зовущие в сокровенные уголки.

Точно также мы прогуляемся по истории всенародной любимицы: от идеи, масштабной стройки, падений и взлетов — к интересным загадкам и неприметным деталям, которые делают ВДНХ настоящим культурным наследием.
600 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Встреча — у выхода из метро ВДНХ
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ВДНХ: загадки достояния республики
ВДНХ: загадки достояния республики

Что вас ожидает

Трансформация памятника эпохи
Я расскажу, почему для строительства павильонов выставки выбрали это место, о великой стройке социализма и оборванных жизнях. Вы проследите, как менялась структура ВДНХ и увидите, что осталось от изначального облика. Перед вами развернутся мифы и легенды знаменитых арт-объектов и откроются творческие безумства, на которые выставка вдохновила наших современников.

Загадки истории
Во время прогулки вы столкнетесь со множеством неожиданных вопросов. Например, почему на белоснежном павильоне «Армения» красуется девушка азиатской внешности, а в центре фонтана «Дружба народов» шестнадцать фигур. Какое экзотическое растение вдохновило скульптора на создание фонтана «Золотой колос»? Что в 1939 году возвышалось над площадью Механизации (Промышленности) на месте макета ракеты «Восток»? Я помогу найти ответы и разобраться во всех противоречиях.

ВДНХ: загадки достояния республики
ВДНХ: загадки достояния республики
ВДНХ: загадки достояния республики
ВДНХ: загадки достояния республики
ВДНХ: загадки достояния республики
ВДНХ: загадки достояния республики
ВДНХ: загадки достояния республики
ВДНХ: загадки достояния республики
ВДНХ: загадки достояния республики
ВДНХ: загадки достояния республики
ВДНХ: загадки достояния республики
ВДНХ: загадки достояния республики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура — у выхода из метро ВДНХ.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день, меня зовут Татьяна! Мне 32 года. Я увлекаюсь и увлекаю путешествиями. Мной разработаны авторские маршруты по Москве. Конечно же, помимо общеизвестных фактов, которые вы можете найти сами, моя главная цель подарить вам изюминку и рассказать то, о чем другие молчат или не догадываются. Буду рада всем, кто решит присоединиться к моим экскурсиям и прогулкам. Всего вам самого доброго!
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Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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