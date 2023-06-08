Посмотрите на эти миникатера — на них вы доберётесь до самых укромных уголков парка, чтобы насладиться природой и уединением.



Вы пройдёте вдоль берегов Серебряного бора, сделаете фото на фоне Живописного моста, побываете в бухте Чистый залив, поплаваете с утятами и при желании устроите пикник на безлюдном острове. Вы будете сами управлять миникатером и выстраивать маршрут.