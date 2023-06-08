Насладиться видами самого живописного района Москвы с воды
Посмотрите на эти миникатера — на них вы доберётесь до самых укромных уголков парка, чтобы насладиться природой и уединением.
Вы пройдёте вдоль берегов Серебряного бора, сделаете фото на фоне Живописного моста, побываете в бухте Чистый залив, поплаваете с утятами и при желании устроите пикник на безлюдном острове. Вы будете сами управлять миникатером и выстраивать маршрут.
Вы пройдёте вдоль берегов Серебряного бора, сделаете фото на фоне Живописного моста, побываете в бухте Чистый залив, поплаваете с утятами и при желании устроите пикник на безлюдном острове. Вы будете сами управлять миникатером и выстраивать маршрут.
Ближайшие даты:
8
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9
июн
июн
10
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июн
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогулка начинается в яхт-клубе недалеко от метро Строгино. Я проведу для вас инструктаж, выдам спасательные жилеты и сориентирую на местности. После чего вы отправитесь на электрокатерах по водам Серебряного бора: у вас будет 1,5 часа, чтобы отдохнуть в зелёном оазисе посреди города.
Организационные детали
- Наш флот состоит из 5 электрокатеров, которыми вы будете управлять самостоятельно. Я не буду вас сопровождать, но я всегда на связи и готов помочь.
- Ограничения для пассажиров — рост до 185 см, вес до 85 кг. Детям можно с 8 лет.
- При себе необходимо иметь паспорт РФ для оформления документов и залог 5000 рублей
- Вам нужно прийти за 30 минут до начала плавания для оформления документов и инструктажа
- На прогулку не допускаются люди в нетрезвом состоянии
- В случае, если погода не позволяет провести прогулку, вы всегда сможете её перенести
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в яхт-клубе «Медуза» (м. Строгино)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vadim — ваш гид в Москве
Меня зовут Вадим. Я путешественник со стажем 10 лет. Имею международные права шкипера на управление парусной яхтой и организую индивидуальные путешествия на парусных яхтах и катамаранах как за границей, так и у нас в России. Занимаюсь конструированием лодок, а также прокатом катеров и квадроциклов в Москве.
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