Вдоль берегов Серебряного бора - на одноместном электрокатере

Насладиться видами самого живописного района Москвы с воды

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Посмотрите на эти миникатера — на них вы доберётесь до самых укромных уголков парка, чтобы насладиться природой и уединением.

Вы пройдёте вдоль берегов Серебряного бора, сделаете фото на фоне Живописного моста, побываете в бухте Чистый залив, поплаваете с утятами и при желании устроите пикник на безлюдном острове. Вы будете сами управлять миникатером и выстраивать маршрут.
Вдоль берегов Серебряного бора - на одноместном электрокатере
Вдоль берегов Серебряного бора - на одноместном электрокатере
Вдоль берегов Серебряного бора - на одноместном электрокатере
Вдоль берегов Серебряного бора - на одноместном электрокатере
Вдоль берегов Серебряного бора - на одноместном электрокатере
Вдоль берегов Серебряного бора - на одноместном электрокатере
Вдоль берегов Серебряного бора - на одноместном электрокатере
Вдоль берегов Серебряного бора - на одноместном электрокатере
Вдоль берегов Серебряного бора - на одноместном электрокатере
Вдоль берегов Серебряного бора - на одноместном электрокатере
Вдоль берегов Серебряного бора - на одноместном электрокатере
Ближайшие даты:
8
июн
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июн
10
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11
июн
12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка начинается в яхт-клубе недалеко от метро Строгино. Я проведу для вас инструктаж, выдам спасательные жилеты и сориентирую на местности. После чего вы отправитесь на электрокатерах по водам Серебряного бора: у вас будет 1,5 часа, чтобы отдохнуть в зелёном оазисе посреди города.

Организационные детали

  • Наш флот состоит из 5 электрокатеров, которыми вы будете управлять самостоятельно. Я не буду вас сопровождать, но я всегда на связи и готов помочь.
  • Ограничения для пассажиров — рост до 185 см, вес до 85 кг. Детям можно с 8 лет.
  • При себе необходимо иметь паспорт РФ для оформления документов и залог 5000 рублей
  • Вам нужно прийти за 30 минут до начала плавания для оформления документов и инструктажа
  • На прогулку не допускаются люди в нетрезвом состоянии
  • В случае, если погода не позволяет провести прогулку, вы всегда сможете её перенести

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в яхт-клубе «Медуза» (м. Строгино)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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