Самая загадочная экскурсия ⛳ этого лета! Полчаса пешеходной и 1 час теплоходной прогулки с живым гидом по основным достопримечательностям города с удивительными историями.

Приглашаем Вас на уникальную пешеходно-теплоходную прогулку 👣 этого лета с живым экскурсоводом. Вы сможете насладиться удивительными видами города, увидите основные достопримечательности 🏛️ столицы: Храм Христа Спасителя, Кремль, Красную Площадь, Сталинскую высотку на Котельнической набережной и многое другое. В начале прогулки Вас ждет полное погружение в мистический город 🏙️ (пешеходная часть, 30 минут).

А в следующую часть путешествия Вы насладитесь звуками тихой глади Москвы-реки и Водоотводного канала (теплоходная часть, 60 минут).

Всё это будет сопровождаться грамотной и приятной речью экскурсовода!

Важно знать