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Вечерний пешеходно-теплоходный тур «Мистическая Москва»

4.1
87 отзывов
ВодноеТакси
ВодноеТакси – Гид из Москвы
Вы узнаете мистические подробности из истории 📖 и текущей жизни Москвы.

Пешеходная прогулка 👣 по Болотной площади, поездка на комфортном теплоходе – всюду вас ждут места, давно известные своими тайнами.

Когда зайдёт солнце ☀️, вы сможете узнать намного больше о мистической стороне столицы ⭐️, чем днём.

Вас ждёт знакомство с призраком Емельяна Пугачева, легендами и тайнами знакомых мест.

Вы выясните, что на само деле происходило в знаменитом Доме на набережной.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 🥰Романтическая
  • 🔭Обзорная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 290 ₽ за человека

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Вечерний пешеходно-теплоходный тур «Мистическая Москва»
Вечерний пешеходно-теплоходный тур «Мистическая Москва»

Что вы увидите

  • Храм Христа Спасителя
  • Кремль
  • Красная Площадь
  • Парк Зарядье
  • Парящий мост
  • Сталинская высотка на Котельнической набережной
  • Дом Музыки
  • Водоотводный канал с низкими мостиками Замоскворечья
Самая загадочная экскурсия ⛳ этого лета! Полчаса пешеходной и 1 час теплоходной прогулки с живым гидом по основным достопримечательностям города с удивительными историями.
Приглашаем Вас на уникальную пешеходно-теплоходную прогулку 👣 этого лета с живым экскурсоводом. Вы сможете насладиться удивительными видами города, увидите основные достопримечательности 🏛️ столицы: Храм Христа Спасителя, Кремль, Красную Площадь, Сталинскую высотку на Котельнической набережной и многое другое. В начале прогулки Вас ждет полное погружение в мистический город 🏙️ (пешеходная часть, 30 минут).
А в следующую часть путешествия Вы насладитесь звуками тихой глади Москвы-реки и Водоотводного канала (теплоходная часть, 60 минут).
Всё это будет сопровождаться грамотной и приятной речью экскурсовода!
Важно знать
  • Вы можете взять на борт напитки и закуски.
  • Продолжительность: 1, 5 часа.
  • Старт: парадный вход у Храма Христа Спасителя
Что входит
  • Экскурсия на теплоходе по Москве-реке
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Вход в Храм Христа Спасителя.
Место завершения
🏁 причал «Патриарший»
Вечерний пешеходно-теплоходный тур «Мистическая Москва»
Вечерний пешеходно-теплоходный тур «Мистическая Москва»
Вечерний пешеходно-теплоходный тур «Мистическая Москва»
Вечерний пешеходно-теплоходный тур «Мистическая Москва»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ВодноеТакси
ВодноеТакси
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87 отзывов оставили туристы

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