Вечерняя Москва: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка

Увидеть визитные карточки города и прокатиться по центру на однопалубном теплоходе

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В свете вечерних огней Москва особенно прекрасна! В группе до 50 человек вы проедете на комфортабельном автобусе по центру города, наслаждаясь красочными панорамами. Увидите небоскрёбы и сталинские высотки, Кремль и Большой театр, Тверскую и Новый Арбат. А затем пересядете на теплоход и полюбуетесь столицей с другого ракурса.
Вечерняя Москва: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Вечерняя Москва: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Вечерняя Москва: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Вечерняя Москва: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Вечерняя Москва: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Вечерняя Москва: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Вечерняя Москва: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Вечерняя Москва: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Автобусная обзорная экскурсия (2 часа). Вы увидите подсвеченные сталинские высотки, Большой театр, Новый Арбат и величественные небоскрёбы Москва-Сити. А также Пушкинский мост, Кремль и ГУМ, украшенный десятками тысяч лампочек. Проедете по Садовому кольцу, Тверской улице и другим знаковым магистралям города.

Теплоходная прогулка по центру (2 часа). Вы прокатитесь на однопалубном теплоходе и полюбуетесь столицей с воды. Вам откроется вид на Кремль, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и памятник Петру на стрелке Москвы-реки. На борту теплохода будет работать кафе с закусками, напитками, горячими и холодными блюдами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
  • Экскурсия не предполагает остановки. В пути вас будет сопровождать профессиональный гид из нашей команды.
  • На кораблике вас ждет приятная видовая прогулка без путевой информации
  • Билеты на теплоход включены в стоимость. Еда и напитки на борту оплачиваются отдельно.
  • Экскурсия начинается и заканчивается в районе м. ВДНХ

в пятницу в 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы Космос
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Храм Христа Спасителя
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Новый Арбат
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