Увидеть визитные карточки города и прокатиться по центру на однопалубном теплоходе
В свете вечерних огней Москва особенно прекрасна! В группе до 50 человек вы проедете на комфортабельном автобусе по центру города, наслаждаясь красочными панорамами. Увидите небоскрёбы и сталинские высотки, Кремль и Большой театр, Тверскую и Новый Арбат. А затем пересядете на теплоход и полюбуетесь столицей с другого ракурса.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Автобусная обзорная экскурсия (2 часа). Вы увидите подсвеченные сталинские высотки, Большой театр, Новый Арбат и величественные небоскрёбы Москва-Сити. А также Пушкинский мост, Кремль и ГУМ, украшенный десятками тысяч лампочек. Проедете по Садовому кольцу, Тверской улице и другим знаковым магистралям города.
Теплоходная прогулка по центру (2 часа). Вы прокатитесь на однопалубном теплоходе и полюбуетесь столицей с воды. Вам откроется вид на Кремль, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и памятник Петру на стрелке Москвы-реки. На борту теплохода будет работать кафе с закусками, напитками, горячими и холодными блюдами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
- Экскурсия не предполагает остановки. В пути вас будет сопровождать профессиональный гид из нашей команды.
- На кораблике вас ждет приятная видовая прогулка без путевой информации
- Билеты на теплоход включены в стоимость. Еда и напитки на борту оплачиваются отдельно.
- Экскурсия начинается и заканчивается в районе м. ВДНХ
в пятницу в 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у гостиницы Космос
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 18:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.
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