Что вы увидите 🤩
Международная выставка (посадка)
Дом правительства
Гостиница Украина
Киевская площадь
Новодевичий монастырь
МГУ им. М. В. Ломоносова
Стадион «Лужники»
Воробьевы горы
Парк Горького
Парк искусств «Музеон»
Памятник Петру Первому
Храм Христа Спасителя
Московский театр эстрады
Московский Кремль
Собор Василия Блаженного
Ландшафтный парк «Зарядье»
Парящий мост
Меню
Салат:
Салат «Мечта Капитана» 150 гр (листья салата, томаты, перец болгарский, огурцы, зелень, с фирменной заправкой).
Горячее блюдо на выбор:
Шашлык ассорти (свинина, курица) с соусом и гарниром 300 гр.
Запечённая куриная грудка «Нежность» под шубой с гарниром 300 гр. (куриная грудка, перец болгарский, томаты, сыр)
Десерт:
пирожное «Медовик» или «Рахат-лукум»
Горячий напиток на выбор:
Чай или кофе 200 мл
Важная информация:
Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина). Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города).
🚩 Начало:
причал «Международная выставка»
🏁 Место завершения:
Причал «Устьинский мост»
Что входит
прогулка по центру столицы
живая музыка
ужин, в зависимости от типа выбранного билета.
Что не входит
трансфер до/от места проведения
ужин, в зависимости от типа выбранного билета.
Важная информация
Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина). Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города).
Время проведения:
Пятница, суббота, воскресенье в 20:45
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете
задать гиду вопросы об экскурсии
до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Teplohod I.
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