«Вечерняя Москва» музыкальный круиз (с саксофоном) с видом на Кремль

«Вечерняя Москва» музыкальный круиз

4
14 отзывов
Если вы хотите внести капельку романтики в повседневность — проходите на борт теплохода «Соболь».

Для вас мы подготовили вечернюю прогулку по Москве от причала « Международная выставка» до Устьинского моста.

Перед вами будут проплывать уже знакомые виды, но в свете вечерних фонарей.

По вашему желанию вы можете заказать ужин от шеф-повара и насладиться деликатесами под звуки живого саксофона.
«Вечерняя Москва» музыкальный круиз (с саксофоном) с видом на Кремль
«Вечерняя Москва» музыкальный круиз (с саксофоном) с видом на Кремль
«Вечерняя Москва» музыкальный круиз (с саксофоном) с видом на Кремль
«Вечерняя Москва» музыкальный круиз (с саксофоном) с видом на Кремль
«Вечерняя Москва» музыкальный круиз (с саксофоном) с видом на Кремль
«Вечерняя Москва» музыкальный круиз (с саксофоном) с видом на Кремль

Что вы увидите 🤩

  • Международная выставка (посадка)
  • Дом правительства
  • Гостиница Украина
  • Киевская площадь
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • Стадион «Лужники»
  • Воробьевы горы
  • Парк Горького
  • Парк искусств «Музеон»
  • Памятник Петру Первому
  • Храм Христа Спасителя
  • Московский театр эстрады
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Ландшафтный парк «Зарядье»
  • Парящий мост
Меню

Салат:

  • Салат «Мечта Капитана» 150 гр (листья салата, томаты, перец болгарский, огурцы, зелень, с фирменной заправкой).

Горячее блюдо на выбор:

  • Шашлык ассорти (свинина, курица) с соусом и гарниром 300 гр.
  • Запечённая куриная грудка «Нежность» под шубой с гарниром 300 гр. (куриная грудка, перец болгарский, томаты, сыр)

Десерт:

  • пирожное «Медовик» или «Рахат-лукум»

Горячий напиток на выбор:

  • Чай или кофе 200 мл

Важная информация:

  • Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
  • Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина). Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
  • Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города).
🚩 Начало: причал «Международная выставка»
🏁 Место завершения: Причал «Устьинский мост»
 Что входит
  • прогулка по центру столицы
  • живая музыка
  • ужин, в зависимости от типа выбранного билета.
 Что не входит
  • трансфер до/от места проведения
  • ужин, в зависимости от типа выбранного билета.
Важная информация
  • Шеф-повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню обеда, ужина без уменьшения объёма и качества услуг.
  • Алкогольные напитки (кроме пенного) можно принести с собой (обязательно при себе иметь чек из магазина). Безалкогольные напитки, продукты питания приносить с собой запрещено.
  • Билет не распространяется на другие действующие спец. предложения компании (9 мая, 12 июня, День города).
Время проведения: Пятница, суббота, воскресенье в 20:45
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Teplohod I.
Teplohod I.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые🛥Водные🌇Вечерние🌃Ночные🍤Гастрономические👨‍👩‍👧‍👦Семейные#Речные прогулки на теплоходе с живой музыкой

Teplohod I. проводит ещё 11 экскурсий

Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы с обедом или ужином
от 550
за 1 чел.
2ч 30м
Прогулка на теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы с обедом или ужином
69 отзывов
Ежедневно в 13:30, 15:30, 17:30, 19:30
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
от 700
за 1 чел.
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
81 отзыв
«Огни Небоскрёбов» — речная прогулка с обедом или ужином
от 590
за 1 чел.
2ч 30м
«Огни Небоскрёбов» — речная прогулка с обедом или ужином
18 отзывов
Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 21:00
«Жемчужина Москвы» — речная прогулка от причала «Патриарший мост»
590
за 1 чел.
«Жемчужина Москвы» — речная прогулка от причала «Патриарший мост»
Ежедневно каждые 15 минут с 12:00 до 20:00
«Парк Горького малый причал» — обзорная прогулка на теплоходе с гидом
590
за 1 чел.
«Парк Горького малый причал» — обзорная прогулка на теплоходе с гидом
3 отзыва
Ежедневно каждые 15 минут с 12:00 до 20:00
Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином
от 700
за 1 чел.
2ч 30м
Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином
31 отзыв
«Вокруг Золотого Острова»: речная прогулка с причала «Третьяковский»
490
за 1 чел.
«Вокруг Золотого Острова»: речная прогулка с причала «Третьяковский»
Ежедневно, с 12:00 до 19:00 каждый час
«Утренний семейный круиз» — на теплоходе «Егорий» с экскурсоводом
890
за 1 чел.
2ч 30м
«Утренний семейный круиз» — на теплоходе «Егорий» с экскурсоводом
1 отзыв
По выходным в 10:00
Речная прогулка с прохождением шлюзования на теплоходе М-270
700
за 1 чел.
1ч 30м
Речная прогулка с прохождением шлюзования на теплоходе М-270
По выходным в 9:20
«Кругосветка» вокруг Золотого острова
490
за 1 чел.
«Кругосветка» вокруг Золотого острова
1 отзыв
Ежедневно с 11:20 до 19:30
«Как устроен шлюз?» — прогулка на теплоходе «Москва» с экскурсией
800
за 1 чел.
«Как устроен шлюз?» — прогулка на теплоходе «Москва» с экскурсией
По воскресеньям в 14:00

Еще несколько похожих предложений в Москве

Свидание с вечерней Москвой
Цена за всё – до 3 чел.
4 900
за 1-3 чел.
Свидание с вечерней Москвой
44 отзыва
Полюбоваться сиянием ночного города и прикоснуться к его истории на автомобильной экскурсии
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
1 200
за 1 чел.
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
240 отзывов
Каждый день согласно расписанию в календаре
«Москва златоглавая»: круиз c обедом или ужином от Москва-сити
от 490
за 1 чел.
2ч 15м
«Москва златоглавая»: круиз c обедом или ужином от Москва-сити
24 отзыва
Ежедневно в в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Вечерняя прогулка «Музыкальный экспресс» c ужином, диджеем и дискотекой
от 790
за 1 чел.
3ч 30м
Вечерняя прогулка «Музыкальный экспресс» c ужином, диджеем и дискотекой
44 отзыва
Ежедневно в 16:00, 19:00, 20:00
Москва от Кремля до Зарядья + теплоходная прогулка по желанию
550
за 1 чел.
Москва от Кремля до Зарядья + теплоходная прогулка по желанию
5 отзывов
Пройти по главным местам столицы и разобраться в истории ее культовых личностей
в четверг в 19:00, в субботу в 15:30
Вечерние краски столицы
900
за 1 чел.
Вечерние краски столицы
8 отзывов
Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии
в пятницу и субботу в 20:00
Мистическая Москва (вечерняя)
990
за 1 чел.
Мистическая Москва (вечерняя)
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
Цена за всё – до 19 чел.
Можно и 40 чел., но чуть дороже
от 25 800
за 1-40 чел.
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
990
за 1 чел.
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
199 отзывов
На автобусе по must-see местам столицы
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:30, в воскресенье в 18:30
Лучшие виды Кремля — с мостов и набережных
506
456
за 1 чел.
Лучшие виды Кремля — с мостов и набережных
Собрать коллекцию лучших ракурсов столицы на прогулке по старинному московскому району
в пятницу и субботу в 18:00, в воскресенье в 11:00
Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе
от 800
за 1 чел.
Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе
1138 отзывов
Ежедневно, кроме воскресения
Музей Москва-Сити: 56 этаж с панорамным видом
790
за 1 чел.
Музей Москва-Сити: 56 этаж с панорамным видом
4 отзыва
Понять, как и зачем появился город небоскребов, а заодно полюбоваться столицей с высоты
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
🇷🇺