Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

Огни Москвы

Вы проедете по главным улицам и набережным, увидите памятники разных эпох и услышите о вечерней иллюминации города: узнаете, когда появилось первое уличное освещение, чем освещали дороги раньше и сколько сейчас тратится энергии и средств на фонари.

Главные достопримечательности

Мы сделаем несколько остановок: во время первой прогуляемся по Красной площади, озаренной праздничными огоньками ГУМа и горящими звездами кремлевских башен. Вы полюбуетесь красочным храмом Василия Блаженного и поймете, почему его называют «соборным градом».

После проедем к ажурному Патриаршему мосту, где поговорим о строительстве храма Христа Спасителя.

Следующая остановка — стадион 🏟️ Лужники, где вы смените вид транспорта и поплывете через Москву-реку по воздуху. Из окон кабинки канатной дороги открывается прекрасный вид на Воробьевы горы, а уже со смотровой площадки — панорама столицы ⭐️ и отличный ракурс на МГУ.

И последняя точка — фото-пауза у комплекса Москва-Сити, небоскребы которого стали новым символом города. Гид расскажет о технических новшествах этих зданий и ответит на ваши вопросы о жизни в апартаментах «на высоте».

Организационные детали