Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Вечерняя Москва с поездкой по канатной дороге

Увидеть главные места столицы в свете огней на и с легкостью покорить Воробьевы горы

Ирина
Ирина – экскурсионное агентство из Москвы
В эту классическую вечернюю поездку по Москве мы добавили новый ракурс: проехав по ярким проспектам и темным улочкам, вы пересядете в кабинку канатной дороги, чтобы с высоты насладиться панорамой столицы ⭐️.

Вы услышите любопытные факты о постройках на Красной площади, посчитаете сталинские высотки на смотровой Воробьевых гор ⛰️ и увидите небоскребы Москва-Сити.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 1 100 ₽ за человека

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Вечерняя Москва с поездкой по канатной дороге
Вечерняя Москва с поездкой по канатной дороге

Что вас ожидает

Огни Москвы
Вы проедете по главным улицам и набережным, увидите памятники разных эпох и услышите о вечерней иллюминации города: узнаете, когда появилось первое уличное освещение, чем освещали дороги раньше и сколько сейчас тратится энергии и средств на фонари.

Главные достопримечательности
Мы сделаем несколько остановок: во время первой прогуляемся по Красной площади, озаренной праздничными огоньками ГУМа и горящими звездами кремлевских башен. Вы полюбуетесь красочным храмом Василия Блаженного и поймете, почему его называют «соборным градом».
После проедем к ажурному Патриаршему мосту, где поговорим о строительстве храма Христа Спасителя.
Следующая остановка — стадион 🏟️ Лужники, где вы смените вид транспорта и поплывете через Москву-реку по воздуху. Из окон кабинки канатной дороги открывается прекрасный вид на Воробьевы горы, а уже со смотровой площадки — панорама столицы ⭐️ и отличный ракурс на МГУ.
И последняя точка — фото-пауза у комплекса Москва-Сити, небоскребы которого стали новым символом города. Гид расскажет о технических новшествах этих зданий и ответит на ваши вопросы о жизни в апартаментах «на высоте».

Организационные детали

  • В стоимость входит поездка по канатной дороге (в одну сторону, от Лужников до Воробьевых гор)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Начало и место завершения
🚩 у метро Красные ворота
Вечерняя Москва с поездкой по канатной дороге
Вечерняя Москва с поездкой по канатной дороге
Вечерняя Москва с поездкой по канатной дороге
Вечерняя Москва с поездкой по канатной дороге
Вечерняя Москва с поездкой по канатной дороге
Вечерняя Москва с поездкой по канатной дороге
Вечерняя Москва с поездкой по канатной дороге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Мы знаем, как ценно время досуга и как важно получить от него удовольствие. Именно поэтому мы контролируем все этапы организации и проведения экскурсий: заказываем комфортабельный транспорт под размер группы, сотрудничаем с гидами, которые с душой и любовью относятся к профессии. За несколько лет работы мы накопили успешный опыт проведения более двух тысяч пешеходных и индивидуальных экскурсий. Будем рады встрече с Вами!
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