Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Огни Москвы Вы проедете по главным улицам и набережным, увидите памятники разных эпох и услышите о вечерней иллюминации города: узнаете, когда появилось первое уличное освещение, чем освещали дороги раньше и сколько сейчас тратится энергии и средств на фонари.
Главные достопримечательности Мы сделаем несколько остановок: во время первой прогуляемся по Красной площади, озаренной праздничными огоньками ГУМа и горящими звездами кремлевских башен. Вы полюбуетесь красочным храмом Василия Блаженного и поймете, почему его называют «соборным градом». После проедем к ажурному Патриаршему мосту, где поговорим о строительстве храма Христа Спасителя. Следующая остановка — стадион 🏟️ Лужники, где вы смените вид транспорта и поплывете через Москву-реку по воздуху. Из окон кабинки канатной дороги открывается прекрасный вид на Воробьевы горы, а уже со смотровой площадки — панорама столицы ⭐️ и отличный ракурс на МГУ. И последняя точка — фото-пауза у комплекса Москва-Сити, небоскребы которого стали новым символом города. Гид расскажет о технических новшествах этих зданий и ответит на ваши вопросы о жизни в апартаментах «на высоте».
Организационные детали
В стоимость входит поездка по канатной дороге (в одну сторону, от Лужников до Воробьевых гор)
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Начало и место завершения
🚩 у метро Красные ворота
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы знаем, как ценно время досуга и как важно получить от него удовольствие. Именно поэтому мы контролируем все этапы организации и проведения экскурсий: заказываем комфортабельный транспорт под размер группы, сотрудничаем с гидами, которые с душой и любовью относятся к профессии. За несколько лет работы мы накопили успешный опыт проведения более двух тысяч пешеходных и индивидуальных экскурсий. Будем рады встрече с Вами!