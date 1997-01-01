Волшебное преображение знакомых зданий

Храм Христа Спасителя, ещё более торжественный и нарядный в приглушенном свете фонарей. Собор Василия Блаженного, из веселого красочного терема с заходом солнца превратившийся в таинственный замок 🏰. Вырастающие из темноты здания Государственной думы и Большого театра и дорожки Александровского сада, разрисованные узором причудливых теней.

Тайны, загадки и легенды

Лубянская площадь, от одного названия которой в сгущающихся сумерках пробегает холодок по коже. Дом на набережной, где оживают старые легенды и предания, и кажется, что в темноте за углом притаились прозрачные силуэты призраков. Мелькают неясные тени и в окнах Ленинки — как знать, возможно, это легендарный книговед Рубакин охраняет главное книгохранилище страны?

Невероятные виды вечерней Москвы

Живописные виды открываются с высоты смотровой площадки на Воробьевых горах ⛰️. Хрустальные свечи небоскребов ММДЦ «Москва-Сити» в сиянии огней, которые отражаются в тёмных водах Москвы-реки. И кроваво-красные фонтаны на Поклонной горе — совершенно фантастическое зрелище, которого не увидеть днём.

Тысяча и одна интересная история

Об этих и других достопримечательностях 🏛️, прошлом и настоящем нашей прекрасной столицы ⭐️. Жизнь слишком коротка, чтобы погрязать в рутине будничных дел. Подарите себе яркие эмоции и незабываемые впечатления!

Важная информация

Во время экскурсии 🧭 предусмотрены выходы на улицу для осмотра достопримечательностей, одеваемся по погоде.