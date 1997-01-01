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Вечерняя обзорная экскурсия «Огни Москвы» с посещением канатной дороги

Мос-Тур
Мос-Тур – Гид из Москвы
Ночная жизнь Москвы скрыта от посторонних глаз, окутана завесой тайны.

Просто пройтись по опустевшим улицам, прислушиваясь к шорохам огромного города — ещё не значит увидеть столицу ночью.

Ночная Москва манит нас мириадами огней, радушно распахивает двери ночных клубов, поражает нереальными по красоте видами с высоты неизвестных широкой публике смотровых площадок.

По длинным лентам автострад деловитыми светлячками летят машины, а иногда посреди тишины вы услышите нарастающий гул — это мчат по спящему городу байкеры — романтики ночных дорог.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🧘На выходные
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 340 ₽ за человека

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Вечерняя обзорная экскурсия «Огни Москвы» с посещением канатной дороги
Вечерняя обзорная экскурсия «Огни Москвы» с посещением канатной дороги

Что вы увидите

  • Памятник Минину и Пожарскому
  • Красная площадь
  • Собор Василия Блаженного
  • Дом на Набережной
  • Храм Христа Спасителя
  • Воробьевы горы
  • Канатная дорога
  • Поклонная гора
  • Москва-Сити
  • Александровский сад
  • Библиотека им. В. И. Ленина
  • Государственная Дума
  • Большой театр
Волшебное преображение знакомых зданий
Храм Христа Спасителя, ещё более торжественный и нарядный в приглушенном свете фонарей. Собор Василия Блаженного, из веселого красочного терема с заходом солнца превратившийся в таинственный замок 🏰. Вырастающие из темноты здания Государственной думы и Большого театра и дорожки Александровского сада, разрисованные узором причудливых теней.
Тайны, загадки и легенды
Лубянская площадь, от одного названия которой в сгущающихся сумерках пробегает холодок по коже. Дом на набережной, где оживают старые легенды и предания, и кажется, что в темноте за углом притаились прозрачные силуэты призраков. Мелькают неясные тени и в окнах Ленинки — как знать, возможно, это легендарный книговед Рубакин охраняет главное книгохранилище страны?
Невероятные виды вечерней Москвы
Живописные виды открываются с высоты смотровой площадки на Воробьевых горах ⛰️. Хрустальные свечи небоскребов ММДЦ «Москва-Сити» в сиянии огней, которые отражаются в тёмных водах Москвы-реки. И кроваво-красные фонтаны на Поклонной горе — совершенно фантастическое зрелище, которого не увидеть днём.
Тысяча и одна интересная история
Об этих и других достопримечательностях 🏛️, прошлом и настоящем нашей прекрасной столицы ⭐️. Жизнь слишком коротка, чтобы погрязать в рутине будничных дел. Подарите себе яркие эмоции и незабываемые впечатления!
Важная информация
Во время экскурсии 🧭 предусмотрены выходы на улицу для осмотра достопримечательностей, одеваемся по погоде.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Красная площадь
Место завершения
🏁 Большой театр
Вечерняя обзорная экскурсия «Огни Москвы» с посещением канатной дороги
Вечерняя обзорная экскурсия «Огни Москвы» с посещением канатной дороги
Вечерняя обзорная экскурсия «Огни Москвы» с посещением канатной дороги
Вечерняя обзорная экскурсия «Огни Москвы» с посещением канатной дороги
Вечерняя обзорная экскурсия «Огни Москвы» с посещением канатной дороги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мос-Тур
Мос-Тур
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