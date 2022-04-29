Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем

Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время

Групповая
Добро пожаловать на борт! На двухпалубном корабле, где с комфортом разместится компания до 150 человек, вы проплывете мимо величественных небоскребов Сити, увидите незабвенный Кремль с воды и вернетесь обратно.

Мы предложим вкусный ужин от шефа, а наш диджей порадует подборкой танцевальных хитов для закрепления хорошего настроения.
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Гастрономический музыкальный круиз

Вы насладитесь впечатляющими видами на небоскребы Сити, посмотрите, как меняется вечернее небо над Воробьевыми горами, и сделаете на память фотографию Кремля со стороны Москва-реки. Для праздничной атмосферы наш диджей предложит подборку любимых танцевальных хитов, а шеф-повар порадует вкусным ужином всех желающих.

Меню для гостей

При выборе соответствующего билета вы можете поужинать на борту. Меню от шеф-повара: салат «Греческий»; сочный кебаб из курочки с черри-картофелем и томатным соусом; рахат-лукум и напиток на выбор (чай, растворимый кофе, сок, вода без газа). Вы можете захватить с собой алкогольные напитки, но не забудьте взять чек.

Маршрут прогулки

Причал «Международная выставка» (посадка) — Дом правительства — Гостиница «Украина» — Киевский вокзал — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — МГУ им. М. В. Ломоносова — Стадион «Лужники» — Воробьевы горы — Парк Горького — Причал «Крымский мост» — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Театр эстрады — Московский Кремль — причал «Международная выставка» (высадка).

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Москва-21» или «Москва-24» вместимостью до 150 человек. На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар и ресторан.
  • Сопровождение гида не предполагается
  • При бронировании вы можете выбрать билет с ужином или без ужина

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у причала «Международная выставка»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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