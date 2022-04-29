Что вас ожидает

Гастрономический музыкальный круиз

Вы насладитесь впечатляющими видами на небоскребы Сити, посмотрите, как меняется вечернее небо над Воробьевыми горами, и сделаете на память фотографию Кремля со стороны Москва-реки. Для праздничной атмосферы наш диджей предложит подборку любимых танцевальных хитов, а шеф-повар порадует вкусным ужином всех желающих.

Меню для гостей

При выборе соответствующего билета вы можете поужинать на борту. Меню от шеф-повара: салат «Греческий»; сочный кебаб из курочки с черри-картофелем и томатным соусом; рахат-лукум и напиток на выбор (чай, растворимый кофе, сок, вода без газа). Вы можете захватить с собой алкогольные напитки, но не забудьте взять чек.

Маршрут прогулки

Причал «Международная выставка» (посадка) — Дом правительства — Гостиница «Украина» — Киевский вокзал — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — МГУ им. М. В. Ломоносова — Стадион «Лужники» — Воробьевы горы — Парк Горького — Причал «Крымский мост» — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Театр эстрады — Московский Кремль — причал «Международная выставка» (высадка).

Организационные детали