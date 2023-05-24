У вас уже есть планы на вечер? Если еще нет, то мы все придумали за вас. Проходите на борт нашего теплохода. На 2 часа мы сбежим от городской суеты и трудовых будней.
На борту вас ждут зажигательная музыка от диджея, вкусный ужин от шеф-повара и вечерние виды Москвы в лучах уходящего солнца.
На борту вас ждут зажигательная музыка от диджея, вкусный ужин от шеф-повара и вечерние виды Москвы в лучах уходящего солнца.
Ближайшие даты:
2
июн
июн
3
июн
июн
4
июн
июн
Что вас ожидает:
- Киевский вокзал
- Киевская площадь
- Новодевичий монастырь
- МГУ им. М. В. Ломоносова
- Стадион «Лужники»
- Воробьевы горы
- Парк Горького
- Причал «Крымский мост»
- Парк искусств «Музеон»
- Памятник Петру Первому
- Храм Христа Спасителя
- Московский театр эстрады
- Московский Кремль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Во время круиза по центру столицы вам будет предложен вкусный обед или ужин прямо на борту теплохода, кроме того наших гостей ждёт уютная атмосфера, хиты 2000-х и современные хиты в танцевальных ремиксах.
- С борта теплохода откроется замечательный вид на небоскребы Сити, Белый дом, гостиницу «Украина», стадион «Лужники», Парк Горького и на многие другие достопримечательности столицы.
Меню от шеф-повара:
- Салат: Cалат «Овощной».
- Горячее блюдо: Сочный стейк из курочки (подаётся с черри-картофелем).
- Напитки: Чай, сок, вода (на выбор).
- Десерт: Рахат-лукум.
Детское меню:
- Салат: Овощные палочки с соусом тар-тар.
- Горячее: Куриное филе на шпажке.
- Десерт: Рахат-лукум.
- Напиток: Сок / вода без газа.
Важная информация:
- На борт теплохода категорически запрещается проносить свои продукты питания и безалкогольные напитки.
- Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчета 1 бутылки крепкого алкоголя на 2 персоны, при наличии чека из магазина. Настоятельно рекомендуется позаботиться о посуде для своего алкоголя. Посуда на корабле не предоставляется.
С пятницы по воскресенье в 20:37
Ответы на вопросы
- Что входит
- Речная прогулка
- Вкусный ужин (при покупки билета с питанием)
- Что не входит
- Проезд до/от места отправления
- Ужин (при покупке билета без питания)
- Место начала и завершения?
- Причал «Киевский»
- Когда и сколько длится?
- Когда: С пятницы по воскресенье в 20:37Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 135 человек.
- Важная информация
- На борт теплохода категорически запрещается проносить свои продукты питания и безалкогольные напитки.
- Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчета 1 бутылки крепкого алкоголя на 2 персоны, при наличии чека из магазина. Настоятельно рекомендуется позаботиться о посуде для своего алкоголя. Посуда на корабле не предоставляется
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 73 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Irina.ge
24 мая 2023
Н
Николаева
22 мая 2023
На теплоходе отмечала свой ДР 21.05.2023. Классная музыка и ди-джей, вкусный ужин. Цены на дополнительные напитки безалкогольные высоковаты. Отличные виды вечерней Москвы
Л
Людмила
15 окт 2022
Всё,было очень Замечательно и Весело. Нам с компанией Понравилось.
Т
Татьяна
23 сен 2022
Честно сказать, я себе представляла эту прогулку не так.
Еду в пластиковой посуде я ещё могу понять, но блюда были совершенно не те, что в описании. Сок на сок не похож даже внешне. Только рахат-лукум из перечня присутствовал. Обещанного ди-джея не было, была просто громкая музыка из колонки, которую одни просили сделать погромче, другие потише. Всё какое-то обшарпанное.
Из плюсов - можно с собой принести что угодно из еды и напитков. Ну и, конечно, потрясный вид ночной столицы из окошек.
Еду в пластиковой посуде я ещё могу понять, но блюда были совершенно не те, что в описании. Сок на сок не похож даже внешне. Только рахат-лукум из перечня присутствовал. Обещанного ди-джея не было, была просто громкая музыка из колонки, которую одни просили сделать погромче, другие потише. Всё какое-то обшарпанное.
Из плюсов - можно с собой принести что угодно из еды и напитков. Ну и, конечно, потрясный вид ночной столицы из окошек.
В
Валентина
15 сен 2022
Вообще не понравилось! Все очень не профессионально! Еда нормальная, но очень маленький салат без масла и два куска грудки куриной с картошкой. Сок и мин вода за отдельную плату, что не говорилось в меню прирегистрации! Они должны быть включены в цену ужина! При просьбе рассадить нас за столы, нашу просьбу полностью проигнорировали! Никакой дискотеки не было! Пожалели вообщем!
З
Зариола
2 сен 2022
Второй раз была на вечеринке! Просто понравилось! Веселая атмосфера! Классный диджей! Дружелюбная атмосфера! Здорово! Красивые виды! Да все здорово!!!
В
Валерия
2 сен 2022
Не было музыки, а аудиогид включили уже ближе к Кремлю
М
Мария
30 авг 2022
Я выбирала корабль с музыкой и на 30 человек специально, чтобы отметить праздник. В итоге, вместо музыки был аудио-гид, вместо 30 человек было намного больше и вместо конечной станции Киевская, нас высвдили на другой. Праздник был испорчен.
И
Ирина
29 авг 2022
М
Маргарита
28 авг 2022
Все понравилось
Д
Диля
28 авг 2022
R
Rashid19
27 авг 2022
Л
Людмила
23 авг 2022
Д
Дмитрий
23 авг 2022
Ожидание и реальность себя не оправдали. Выбирали тур из-за дискотеки. Людей было очень много, кругом стулья и столы, музыки вообще не слышно. Проплывали рядом прогулочные катера, музыка у них играла громко, есть танцпол, люди спокойно отдыхают. После жалобы администратору, музыку сделали погромче, но танцевали все между стульями, танцпола нет. Это не прогулка с дискотекой, а обычная вечерняя прогулка. Теплоход не предназначен для отдыха с дискотекой, много написано на сайте, а по факту ничего. Больше не поедем и друзьям не буду рекомендовать.
S
Sanechka
22 авг 2022
Все достойно организовано, учитывая стоимость прогулки с ужином -1490₽. Ужин был не затейлив, но достойный, все вкусно. Выпивку мы брали с собой, без проблем прошли на борт. Музыка была хорошая. Заранее бронировали столик, нас сразу же рассадили.
Ещё 58 отзывов
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