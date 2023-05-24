Честно сказать, я себе представляла эту прогулку не так.

Еду в пластиковой посуде я ещё могу понять, но блюда были совершенно не те, что в описании. Сок на сок не похож даже внешне. Только рахат-лукум из перечня присутствовал. Обещанного ди-джея не было, была просто громкая музыка из колонки, которую одни просили сделать погромче, другие потише. Всё какое-то обшарпанное.

Из плюсов - можно с собой принести что угодно из еды и напитков. Ну и, конечно, потрясный вид ночной столицы из окошек.