Великолепная пятёрка - островки нарышкинского стиля

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Город, исторически развивавшийся кольцами, «разбросал» островками эти замечательные памятники архитектуры по всей своей внушительной территории и чем дальше от центра, в котором они сравнительно скученны, тем на большие расстояния отдалены друг от друга эти островки. Именно по ним и пройдет наша экскурсия – четыре старинных села и одна быв
Великолепная пятёрка - островки нарышкинского стиля
Ближайшие даты:
8
июл
5
авг
16
сен
21
окт
18
ноя
9
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Нарышкинский стиль – яркое и самобытное направление русской архитектуры, охватить его за одну экскурсию даже только в одной Москве, задача едва ли выполнимая.

Маршрут:

Перово – Донская слобода – Зюзино – Тропарёво – Троице-Лыково
Совсем небольшой, скромно стоящий на окраине Перовского парка Знаменский храм – тем не менее одна из ярчайших точек на карте московского района Перово, редкий образец храмового зодчества Москвы петровской эпохи.
Храм Ризоположения, возведённый в Донской слободе еще в конце XVII века, конечно, куда как менее знаменит, чем сосед его – Донской монастырь и, тем не менее, имеет богатую историю.
От усадьбы Прозоровских-Бекетовых в Зюзино сохранились флигель, липовая аллея, Перекопский пруд и ещё один ярчайший представитель нарышкинского стиля - храм Бориса и Глеба.
Храм Архангела Михаила в Тропарёво визуально знаком многим. Ему довелось «сняться» в ряде известных кинофильмов, в том числе и в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
Ярким завершением программы станет посещение храма Живоначальной Троицы в селе Троице-Лыково. Самое удивительное, что это село существует в пределах МКАД и по сегодняшний день.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа
  • Работа гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Партизанская (последний вагон из центра)
Завершение: 15:30 - Ориентировочное время окончания программы. Окончание экскурсии у м. Строгино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Маршрут: Знаменская церковь в Перово – Храм Ризоположения на Донской – Храм Бориса и Глеба в Зюзино – Храм Архангела Михаила в Тропарёво – Церковь Троицы Живоначальной в Троице-Лыково
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
На автобусе
Необычные
На выходные

Похожие туры из Москвы

Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
50 отзывов
Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
Узнать об успехе мечтателя из Германии, проникнуться духом фабрики и получить атмосферные снимки
в районе метро Кропоткинская
Завтра
23 апр
24 апр
25 апр
59005 015 за всё до 4 чел.
Архитектурная Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Архитектурная Москва
Разобраться в многообразии столичных стилей и открыть хроники интересных домов
в районе метро Красные ворота
24 апр
25 апр
26 апр
27 апр
от 2 990 за всё до 2 чел.
Свидание со Старой Москвой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
181 отзыв
Свидание со Старой Москвой
Солянка, Хитровка, Яуза и другие чудесные островки прошлого на дружеской экскурсии
у метро Третьяковская
25 апр
26 апр
27 апр
29 апр
от 1 500 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ