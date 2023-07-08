Нарышкинский стиль – яркое и самобытное направление русской архитектуры, охватить его за одну экскурсию даже только в одной Москве, задача едва ли выполнимая.

Маршрут:

Перово – Донская слобода – Зюзино – Тропарёво – Троице-Лыково

Совсем небольшой, скромно стоящий на окраине Перовского парка Знаменский храм – тем не менее одна из ярчайших точек на карте московского района Перово, редкий образец храмового зодчества Москвы петровской эпохи.

Храм Ризоположения, возведённый в Донской слободе еще в конце XVII века, конечно, куда как менее знаменит, чем сосед его – Донской монастырь и, тем не менее, имеет богатую историю.

От усадьбы Прозоровских-Бекетовых в Зюзино сохранились флигель, липовая аллея, Перекопский пруд и ещё один ярчайший представитель нарышкинского стиля - храм Бориса и Глеба.

Храм Архангела Михаила в Тропарёво визуально знаком многим. Ему довелось «сняться» в ряде известных кинофильмов, в том числе и в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Ярким завершением программы станет посещение храма Живоначальной Троицы в селе Троице-Лыково. Самое удивительное, что это село существует в пределах МКАД и по сегодняшний день.