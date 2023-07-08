Город, исторически развивавшийся кольцами, «разбросал» островками эти замечательные памятники архитектуры по всей своей внушительной территории и чем дальше от центра, в котором они сравнительно скученны, тем на большие расстояния отдалены друг от друга эти островки. Именно по ним и пройдет наша экскурсия – четыре старинных села и одна быв
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Описание
Нарышкинский стиль – яркое и самобытное направление русской архитектуры, охватить его за одну экскурсию даже только в одной Москве, задача едва ли выполнимая.
Маршрут:
Перово – Донская слобода – Зюзино – Тропарёво – Троице-Лыково
Совсем небольшой, скромно стоящий на окраине Перовского парка Знаменский храм – тем не менее одна из ярчайших точек на карте московского района Перово, редкий образец храмового зодчества Москвы петровской эпохи.
Храм Ризоположения, возведённый в Донской слободе еще в конце XVII века, конечно, куда как менее знаменит, чем сосед его – Донской монастырь и, тем не менее, имеет богатую историю.
От усадьбы Прозоровских-Бекетовых в Зюзино сохранились флигель, липовая аллея, Перекопский пруд и ещё один ярчайший представитель нарышкинского стиля - храм Бориса и Глеба.
Храм Архангела Михаила в Тропарёво визуально знаком многим. Ему довелось «сняться» в ряде известных кинофильмов, в том числе и в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
Ярким завершением программы станет посещение храма Живоначальной Троицы в селе Троице-Лыково. Самое удивительное, что это село существует в пределах МКАД и по сегодняшний день.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа
- Работа гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: м. Партизанская (последний вагон из центра)Завершение: 15:30 - Ориентировочное время окончания программы. Окончание экскурсии у м. Строгино
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Маршрут: Знаменская церковь в Перово – Храм Ризоположения на Донской – Храм Бориса и Глеба в Зюзино – Храм Архангела Михаила в Тропарёво – Церковь Троицы Живоначальной в Троице-Лыково
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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