Главная достопримечательность 🏛️ столицы ⭐️ без очередей

Московский Кремль хотя бы раз видел каждый россиянин, у которого есть телевизор и привычка встречать Новый год под бой курантов. Но Кремль — это не только обязательный фон новогодней речи президента. Прежде всего, это старейший архитектурный памятник, каменная летопись России. Место, обязательное к посещению всеми туристами.

«Москва не сразу строилась» и Кремль тоже. Закладка дубовых стен крепости датирована 1339 годом. Кремль успел побывать деревянным, белокаменным и кирпичным. Несколько раз горел, был разрушен, строился заново.

Сегодня площадь Кремля составляет более 27 гектар. В состав архитектурного ансамбля входят три собора, церковь ⛪, колокольня Ивана Великого, Патриарший дворец и Грановитая палата. Оружейная и Алмазные палаты также находятся на территории крепости.

У каждого памятника своя уникальная история 📖. В Успенском соборе короновали царя Ивана Грозного, проходило венчание первого царя из династии Романовых, здесь зачитали акт об отлучении Льва Толстого от церкви. Благовещенский собор расписывал Андрей Рублев. Здесь хранится знаменитая икона, которой приписывают его авторство. В Архангельском соборе покоится прах русских царей. Колокольня Ивана Великого долгое время главным «небоскребом» Москвы. Ее высота составляла 81 метр. Это в то время, когда застройка в основном была одно-двухэтажная. Кстати, выражение «кричать на всю Ивановскую» пошло именно отсюда. Дело в том, что на Ивановской площади, примыкавшей к колокольне, оглашались все царские указы. Естественно, делалось это очень громко.

На территории крепости хранится знаменитая Царь-Пушка и никогда не звонивший Царь-колокол. У колокола несчастная судьба. Больше ста лет пролежал он в литейной яме. А когда его с трудом вытащили, то решили не вешать махину в 202 тонны в колокольню, а поставить на гранитный пьедестал.

Это далеко не все сокровища Кремля!

Посещение рекомендуется планировать заранее и приобрести электронный ваучер – это позволит не тратить время и терпение в огромной очереди в кассы. Кремль - любимая туристами со всего мира достопримечательность.

Единый ваучер также даёт право на:

вход на территорию Кремля с 10:00 до 16:30. В четверг посещения нет.

посещение всех временных выставок.

просмотр Церемониального развода конных и пеших караулов Президентского полка. Начало в 12:00 каждую субботу.

Вы можете начать осмотр в любое время в пределах рабочих часов музея:

с 10:00 до 17:00

Кассы работают с 9:30 до 16:30

Выходной — четверг

Приобрести электронный ваучер через сайт можно с помощью банковской карты, а также электронными деньгами или наличными в офисе «Спутника». Вы можете прийти в наш офис в Петербурге. Все платежи проводятся через систему CloudPayments или Яндекс. Кассу. Подробнее о системе оплаты можно посмотреть здесь https://www. sputnik8. com/ru/payment-methods.