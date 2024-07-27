Вы пройдёте по территории центра современного искусства «Винзавод», а гид расскажет о каждом уголке арт-пространства. Посетите несколько галерей и посмотрите на открытые мастерские художников. Получите рекомендации, какие ещё выставки можно посетить и где перекусить. В конце экскурсии вас ждёт подарок от нашей команды.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы услышите историю винзавода и узнаете, почему он превратился в арт-центр.
- Посетите несколько галерей современного искусства.
- Увидите мастерские художников.
- Получите рекомендации по лучшим выставкам.
- По-новому взглянете на современное искусство.
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Курская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Мы представляем проект культурных событий, где люди со схожими интересами приятно проводят время вместе. Вы встретите успешное окружение, легко найдёте здесь близких людей и новые темы для общения.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алина
27 июл 2024
Прекрасная экскурсия. По Винзаводу обязательно нужно ходить с гидом — оказывается, там есть много арт-пространств, вход в которые не слишком очевиден для «случайно зашедшего» человека. Я там прежде была раз
Репина
27 июл 2024
Мы с подругой прекрасно провели это время, познакомились с очаровательными ребятами- художниками, посидели в кафе.
Огромное спасибо!
Огромное спасибо!
Т
Тест
23 июл 2024
Все прошло отлично! Узнал много нового и интересного. Не думал, что современное искусство может поразить. Спасибо за познавательную экскурсию!
В
Вероника
22 июл 2024
День понравилась экскурсия, спасибо! Легкая подача материала, нет перегруженности сложными терминами и фактами - это очень важно для новичков в искусстве. И с погодой нам повезло! Спасибо за возможность прогуляться по такому прекрасному месту.
О
Ольга
20 июл 2024
На событии сложилась очень теплая атмосфера. Гид очень приятная, чувствуется глубокое погружение в тематику, горит своим делом. Благодарю!
Входит в следующие категории Москвы
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