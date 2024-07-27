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5, а про многие локации узнала впервые.



Нашим «гидом» была Катя Улитина — модная художница с необычным стилем. Мы прошлись по территории завода и Катя рассказала много чего интересного — про смыслы и контексты, про современное искусство, про взгляд «изнутри». А затем провела туда, где творится история — в закрытые мастерские художников. Ух, это было круто! В этом месте даже атмосфера особенная.



Полотна у Кати, конечно, восхитительные. Мы познакомились и с Михаилом — еще одним художником- резидентом Винзавода, побродили по его мастерской, полюбовались концептуальными работами.



В общем, крутой, незабываемый опыт. Если современное искусство для вас остается белым пятном — идти обязательно, чтобы понять — почему и для чего. А если вы в нем разбираетесь, то тем более — вдохновитесь, зададите вопросы художникам и увидите «изнанку» современного арта.