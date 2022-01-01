Приглашаем вас в незабываемый новогодний круиз по вечерней Москве.



Вы встретите Новый 2022 год у стен Кремля под грандиозный бой курантов, полюбуетесь на праздничный салют с борта теплохода и отлично повеселитесь с зажигательным ведущим.



Вас ждет банкет от шеф-повара одного из лучших кейтерингов России, напитки по системе «All inclusive» и отличная праздничная программа.



Это будет лучший новогодний праздник в Москве!