VIP Новый год 2022 на теплоходе Ривер Палас

Приглашаем вас в незабываемый новогодний круиз по вечерней Москве

Приглашаем вас в незабываемый новогодний круиз по вечерней Москве.

Вы встретите Новый 2022 год у стен Кремля под грандиозный бой курантов, полюбуетесь на праздничный салют с борта теплохода и отлично повеселитесь с зажигательным ведущим.

Вас ждет банкет от шеф-повара одного из лучших кейтерингов России, напитки по системе «All inclusive» и отличная праздничная программа.

Это будет лучший новогодний праздник в Москве!
VIP Новый год 2022 на теплоходе Ривер Палас
VIP Новый год 2022 на теплоходе Ривер Палас
VIP Новый год 2022 на теплоходе Ривер Палас
VIP Новый год 2022 на теплоходе Ривер Палас
VIP Новый год 2022 на теплоходе Ривер Палас
VIP Новый год 2022 на теплоходе Ривер Палас
VIP Новый год 2022 на теплоходе Ривер Палас

Что вы увидите 🤩

  • Москва Сити
  • Гостиницу Украина
  • Белый Дом
  • Новодевичий монастырь
  • Воробьевы горы
  • МГУ
  • парк Культуры
  • Лужники
  • Крымский мост
  • Памятник Петра Первого
  • Храм Христа Спасителя
  • театр Эстрады
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • высотка на Котельнической набережной

Что вас ждет:

  • Речная прогулка на VIP яхте Ривер Палас по центру Москвы с просмотром Новогоднего салюта.
  • Банкет и обслуживание
  • Напитки по системе «All inclusive»
  • Новогодняя фотозона
  • Пирамида из шампанского с элементами шоу
  • Шикарные мимы в невероятных костюмах, работающие на встрече гостей.
  • Ведущий
  • Поздравление от Дела Мороза и Снегурочки
  • Фееричное выступление вокалиста с современными хитами и композициями 80-х и 90-х.
  • Поздравление президента России (пародийный номер)
  • Лотерея с ценными призами (главный приз «Квадрокоптер DJI Mini SE!»)
  • Индивидуальные подарки-комплименты для каждого гостя
  • Прямая трансляция выступления президента РФ
  • Оригинальный номер
  • Легендарное «Снежное шоу»
  • Супер звук и свет
  • Дискотека от DJ
Для гостей с билетами категории VIP мы подготовили места за столами на 3-4 ряду (согласно плану рассадки)

А также дополнительно к пакету ALL inclusive:

  • Корзинку экзотических фруктов
  • Красную икру
  • 2 бутыли коньяка Henessy VSOP 0, 7 (на стол до 10 чел. )
  • 4 бутылки Prosecco или аналогичного игристого вина(на стол до 10 чел)
  • 2 бутылки виски Мacallan 0, 7 (на стол до 10 чел)
Для гостей с билетами категории VIP Gold мы подготовили места за премиальными столами у сцены

А также дополнительно к пакету ALL inclusive:

  • Черную и красную икру
  • Ягодную корзинку
  • 2 бутыли коньяка Henessy ХО 0, 5 (на стол до 10 чел. )
  • 4 бутылки Шампанского на стол до 10 чел)
  • 2 бутылки виски Мacallan 0, 7 (на стол до 10 чел)

Важно знать:

  • В стоимость билетов категорий VIP и VIP Gold входят все услуги из стандартной категории билетов.

Цены на экскурсию

Для группы 1-100 человек
Стандарт
24 900 ₽
VIP
39 900 ₽
VIP Gold
59 900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Речная прогулка на VIP яхте Ривер Палас
  • Банкет (дополнительные премиальные закуски в билетах категорий VIP и VIP Gold)
  • Напитки по системе «All inclusive» (дополнительные премиальные напитки в билетах категорий VIP и VIP Gold)
  • Праздничная программа
  • Дискотека
  • Лотерея с ценными призами (главный приз «Квадрокоптер DJI Mini SE!»)
  • Индивидуальные подарки-комплименты для каждого гостя
Что не входит
    Место начала и завершения
    Причал Киевский Вокзал
    Когда и сколько длится?
    Когда: 31 декабря в 20:30
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • при отмене клиентом: - 0% возврат
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    31 декабря в 20:30

    Teplohod I.
    Teplohod I.
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