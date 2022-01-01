Что вас ждет:
- Речная прогулка на VIP яхте Ривер Палас по центру Москвы с просмотром Новогоднего салюта.
- Банкет и обслуживание
- Напитки по системе «All inclusive»
- Новогодняя фотозона
- Пирамида из шампанского с элементами шоу
- Шикарные мимы в невероятных костюмах, работающие на встрече гостей.
- Ведущий
- Поздравление от Дела Мороза и Снегурочки
- Фееричное выступление вокалиста с современными хитами и композициями 80-х и 90-х.
- Поздравление президента России (пародийный номер)
- Лотерея с ценными призами (главный приз «Квадрокоптер DJI Mini SE!»)
- Индивидуальные подарки-комплименты для каждого гостя
- Прямая трансляция выступления президента РФ
- Оригинальный номер
- Легендарное «Снежное шоу»
- Супер звук и свет
- Дискотека от DJ
Для гостей с билетами категории VIP мы подготовили места за столами на 3-4 ряду (согласно плану рассадки)
А также дополнительно к пакету ALL inclusive:
- Корзинку экзотических фруктов
- Красную икру
- 2 бутыли коньяка Henessy VSOP 0, 7 (на стол до 10 чел. )
- 4 бутылки Prosecco или аналогичного игристого вина(на стол до 10 чел)
- 2 бутылки виски Мacallan 0, 7 (на стол до 10 чел)
Для гостей с билетами категории VIP Gold мы подготовили места за премиальными столами у сцены
А также дополнительно к пакету ALL inclusive:
- Черную и красную икру
- Ягодную корзинку
- 2 бутыли коньяка Henessy ХО 0, 5 (на стол до 10 чел. )
- 4 бутылки Шампанского на стол до 10 чел)
- 2 бутылки виски Мacallan 0, 7 (на стол до 10 чел)
Важно знать:
- В стоимость билетов категорий VIP и VIP Gold входят все услуги из стандартной категории билетов.