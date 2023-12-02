Владимир и Боголюбово - родина современной России

Индивидуальная экскурсия в Москве
Владимир и Боголюбово когда-то были истоками Российского государства. Приглашаю вас посетить ключевые локации и познакомиться с их историей.

Вы увидите Золотые ворота, Успенский собор, собор Дмитриевский, остатки дворца князя Андрея Боголюбского и храм Покрова на Нерли — с этих белокаменных построек XII века начинается история будущего Российского государства.
Владимир и Боголюбово - родина современной России
Владимир и Боголюбово - родина современной России
Владимир и Боголюбово - родина современной России
Владимир и Боголюбово - родина современной России
Владимир и Боголюбово - родина современной России
Владимир и Боголюбово - родина современной России
Владимир и Боголюбово - родина современной России
Ближайшие даты:
2
дек
3
дек
9
дек
10
дек
16
дек
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Что вас ожидает:

  • Золотые ворота
  • Пешеходная Георгиевская улица
  • Соборная площадь
  • Парк Пушкина
  • Успенский собор
  • Парк Липки
  • Дмитриевский собор
  • Свято-Боголюбский женский монастырь
  • Остатки дворца князя Андрея Боголюбского
  • Заповедный Боголюбовский луг
  • Храм Покрова на Нерли

Описание

К началу времен Российского государства Здесь рождалась Россия! 5 из 8 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО расположены именно во Владимире и Боголюбово. Именно здесь с середины XII века начинает править князь Андрей Боголюбский. При нём Владимир становится столицей Северо-Востока Руси, а Боголюбово он делает своей резиденцией. Экскурсию откроют Золотые ворота — белокаменный памятник древнерусского военного зодчества XII века. Мы прогуляемся по владимирскому Арбату — Георгиевской улице, любуясь видами со смотровых площадок. Наш путь приведет к Соборной площади — центральной городской площади Владимира. Заглянем в парк Пушкина, любимое место отдыха владимирцев с памятником князю-основателю. Мы узнаем, почему Успенский собор долго являлся главным храмом на Руси, и восхитимся резьбой на фасадах Дмитриевского собора. После мы отправимся в Боголюбово. Здесь нас ожидает древняя обитель — Свято-Боголюбский женский монастырь. Когда-то он был резиденцией Андрея Боголюбского. Здесь до сих пор сохранились остатки белокаменного дворца. Завершим нашу экскурсию прогулкой по заповедному Боголюбовскому лугу и храмом Покрова на Нерли — объект всемирного наследния ЮНЕСКО и один из самых узнаваемых храмов Владимира.

Суббота и воскресенье в 10:00 и 14:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Переезд из Владимира до Боголюбово на такси
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, Дворянская улица, 4
Завершение: пос. Боголюбово, Вокзальная улица, 10
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и воскресенье в 10:00 и 14:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • После бронирования свяжитесь с гидом для уточнения деталей!
  • Экскурсия в Боголюбове — пешеходная. Расстояние до церкви Покрова на Нерли — около 1,5 километров
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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