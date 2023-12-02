Владимир и Боголюбово когда-то были истоками Российского государства. Приглашаю вас посетить ключевые локации и познакомиться с их историей.
Вы увидите Золотые ворота, Успенский собор, собор Дмитриевский, остатки дворца князя Андрея Боголюбского и храм Покрова на Нерли — с этих белокаменных построек XII века начинается история будущего Российского государства.
Вы увидите Золотые ворота, Успенский собор, собор Дмитриевский, остатки дворца князя Андрея Боголюбского и храм Покрова на Нерли — с этих белокаменных построек XII века начинается история будущего Российского государства.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Золотые ворота
- Пешеходная Георгиевская улица
- Соборная площадь
- Парк Пушкина
- Успенский собор
- Парк Липки
- Дмитриевский собор
- Свято-Боголюбский женский монастырь
- Остатки дворца князя Андрея Боголюбского
- Заповедный Боголюбовский луг
- Храм Покрова на Нерли
Описание
К началу времен Российского государства Здесь рождалась Россия! 5 из 8 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО расположены именно во Владимире и Боголюбово. Именно здесь с середины XII века начинает править князь Андрей Боголюбский. При нём Владимир становится столицей Северо-Востока Руси, а Боголюбово он делает своей резиденцией. Экскурсию откроют Золотые ворота — белокаменный памятник древнерусского военного зодчества XII века. Мы прогуляемся по владимирскому Арбату — Георгиевской улице, любуясь видами со смотровых площадок. Наш путь приведет к Соборной площади — центральной городской площади Владимира. Заглянем в парк Пушкина, любимое место отдыха владимирцев с памятником князю-основателю. Мы узнаем, почему Успенский собор долго являлся главным храмом на Руси, и восхитимся резьбой на фасадах Дмитриевского собора. После мы отправимся в Боголюбово. Здесь нас ожидает древняя обитель — Свято-Боголюбский женский монастырь. Когда-то он был резиденцией Андрея Боголюбского. Здесь до сих пор сохранились остатки белокаменного дворца. Завершим нашу экскурсию прогулкой по заповедному Боголюбовскому лугу и храмом Покрова на Нерли — объект всемирного наследния ЮНЕСКО и один из самых узнаваемых храмов Владимира.
Суббота и воскресенье в 10:00 и 14:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Переезд из Владимира до Боголюбово на такси
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владимир, Дворянская улица, 4Завершение: пос. Боголюбово, Вокзальная улица, 10
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота и воскресенье в 10:00 и 14:30Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- После бронирования свяжитесь с гидом для уточнения деталей!
- Экскурсия в Боголюбове — пешеходная. Расстояние до церкви Покрова на Нерли — около 1,5 километров
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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