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Описание
Что вас ожидает:
День 1: Владимир.
Первым делом мы увидим знаменитые Золотые ворота. Обязательно сделаем классные фотографии. Затем мы посетим Успенский и Дмитриевский Соборы, где нам проведут интересные экскурсии. Также тут есть смотровые площадки с красивым видом.
После этого мы дойдем до соборной площади и георгиевской пешеходной улицы, заглянем в кофейню, чтобы выпить кофе или перекусить. Дальше направимся в старую аптеку - это музей. Затем в кузницу Бородиных, дополнительно можно попасть на мастеркласс по изготовлению гвоздя.
Завершим наше знакомство походом в Водонапорную башню, там мы не только сможем узнать много нового о купцах, но и подняться на смотровую площадку. После насыщенного дня мы сходим на ужин. И если останутся силы, то пойдем узнавать ночную жизнь Владимира. Или соберемся вместе, чтобы поиграть в настольные игры и пообщаться.
День 1: Суздаль.
Отправляемся в Суздаль. По пути заедем в Храм Покрова на Нерли, он был построен в XIII веке и сохранился до наших дней. Приезжаем в Суздаль и идем смотреть Ризоположенский монастырь, где мы поднимемся на колокольню и полюбуемся видом.
Пообедаем и отправимся в Успенскую церковь. А дальше наш ждёт экскурсия по Кремлю, он существует с X века. Завершим нашу экскурсию в музее Зодчества. Потрясающие деревянные постройки, мельницы — идеальные локации для фото. Ужинаем и направляемся обратно во Владимир.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Проживание в отеле во Владимире
Билеты на поезд из Москвы во Владимир и обратно
Экскурсии и проходы в музеи
Завтраки, обеды и ужины за 2 дня
Сопровождение гида и трансфер на автобусе во Владимире и Суздале
Что не входит
Экскурсии вне программы
Перекусы
Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Восточный вокзал, Щелковское ш. 1, стр. 5, Москва
Завершение: Восточный вокзал, Щелковское ш. 1, стр. 5
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
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