Владимир и Суздаль: вкус истории

Проведи свои лучшие выходные в двух городах Золотого кольца

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Организатор экскурсии Кругозор
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Проведи свои лучшие выходные в двух городах Золотого кольца: Владимире и Суздале. Мы посетим и узнаем интересные факты об истории и архитектуре этих чудесных городов. Полюбуемся красивыми церквями и соборами, древними улочками и домами.
Владимир и Суздаль: вкус истории
Владимир и Суздаль: вкус истории
Владимир и Суздаль: вкус истории
Владимир и Суздаль: вкус истории
Владимир и Суздаль: вкус истории
Владимир и Суздаль: вкус истории

Что вас ожидает 🤩

  • Золотые Ворота
  • Дмитриевский и Успенский соборы
  • Храм Покрова на Нерли
  • Соборная площадь и Георгиевская пешеходная улица
  • Старая аптека (музей)
  • Кузница Бородиных
  • Водонапорная башня
  • Кремль в Суздале
  • Музей зодчества
  • Ризоположенский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • День 1: Владимир.
  • Первым делом мы увидим знаменитые Золотые ворота. Обязательно сделаем классные фотографии. Затем мы посетим Успенский и Дмитриевский Соборы, где нам проведут интересные экскурсии. Также тут есть смотровые площадки с красивым видом.
  • После этого мы дойдем до соборной площади и георгиевской пешеходной улицы, заглянем в кофейню, чтобы выпить кофе или перекусить. Дальше направимся в старую аптеку - это музей. Затем в кузницу Бородиных, дополнительно можно попасть на мастеркласс по изготовлению гвоздя.
  • Завершим наше знакомство походом в Водонапорную башню, там мы не только сможем узнать много нового о купцах, но и подняться на смотровую площадку. После насыщенного дня мы сходим на ужин. И если останутся силы, то пойдем узнавать ночную жизнь Владимира. Или соберемся вместе, чтобы поиграть в настольные игры и пообщаться.
  • День 1: Суздаль.
  • Отправляемся в Суздаль. По пути заедем в Храм Покрова на Нерли, он был построен в XIII веке и сохранился до наших дней. Приезжаем в Суздаль и идем смотреть Ризоположенский монастырь, где мы поднимемся на колокольню и полюбуемся видом.
  • Пообедаем и отправимся в Успенскую церковь. А дальше наш ждёт экскурсия по Кремлю, он существует с X века. Завершим нашу экскурсию в музее Зодчества. Потрясающие деревянные постройки, мельницы — идеальные локации для фото. Ужинаем и направляемся обратно во Владимир.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле во Владимире
  • Билеты на поезд из Москвы во Владимир и обратно
  • Экскурсии и проходы в музеи
  • Завтраки, обеды и ужины за 2 дня
  • Сопровождение гида и трансфер на автобусе во Владимире и Суздале
Что не входит
  • Экскурсии вне программы
  • Перекусы
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Восточный вокзал, Щелковское ш. 1, стр. 5, Москва
Завершение: Восточный вокзал, Щелковское ш. 1, стр. 5
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь

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