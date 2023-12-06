Познакомиться с историей известного здания и подробностями его обновления на групповой экскурсии
Один из самых знаменитых памятников конструктивизма после долгожданной реставрации обрёл первоначальный облик, а вместе с ним и жилую функцию. Попасть внутрь дома с экскурсией — задача достаточно сложная.
Поэтому мы предлагаем прогуляться по окрестностям здания, порассуждать о разных подходах в архитектуре 19-21 веков, поговорить о «соседях», контексте местности и, конечно, о самом доме Наркомфина.
Поэтому мы предлагаем прогуляться по окрестностям здания, порассуждать о разных подходах в архитектуре 19-21 веков, поговорить о «соседях», контексте местности и, конечно, о самом доме Наркомфина.
Ближайшие даты:
6
дек
дек
14
дек
дек
20
дек
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На экскурсии вы узнаете:
- в чём заключались нововведения Моисея Гинзбурга, Сергея Прохорова и их соавторов
- как «осваивали классическое наследие» и «боролись с архитектурными излишествами»
- на чём основывалась идеология нового быта 1920 годов
- как возник первый советский пентхаус
- почему дом Наркомфина нельзя считать домом-коммуной
- отчего тут всего два основных коридора и всё не как в обычных домах: квартиры — ячейки, этажи — уровни
- какие «соседи» у дома Наркомфина
- как здание выглядело в разные годы и как проходила научная реставрация под руководством Алексея Гинзбурга
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у выхода из метро «Баррикадная»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
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