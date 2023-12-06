Вокруг дома Наркомфина

Познакомиться с историей известного здания и подробностями его обновления на групповой экскурсии

Описание
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Ответы на вопросы
Один из самых знаменитых памятников конструктивизма после долгожданной реставрации обрёл первоначальный облик, а вместе с ним и жилую функцию. Попасть внутрь дома с экскурсией — задача достаточно сложная.

Поэтому мы предлагаем прогуляться по окрестностям здания, порассуждать о разных подходах в архитектуре 19-21 веков, поговорить о «соседях», контексте местности и, конечно, о самом доме Наркомфина.
Вокруг дома Наркомфина
Вокруг дома Наркомфина
Вокруг дома Наркомфина
Вокруг дома Наркомфина
Вокруг дома Наркомфина
Вокруг дома Наркомфина
Вокруг дома Наркомфина
Вокруг дома Наркомфина
Ближайшие даты:
6
дек
14
дек
20
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На экскурсии вы узнаете:

  • в чём заключались нововведения Моисея Гинзбурга, Сергея Прохорова и их соавторов
  • как «осваивали классическое наследие» и «боролись с архитектурными излишествами»
  • на чём основывалась идеология нового быта 1920 годов
  • как возник первый советский пентхаус
  • почему дом Наркомфина нельзя считать домом-коммуной
  • отчего тут всего два основных коридора и всё не как в обычных домах: квартиры — ячейки, этажи — уровни
  • какие «соседи» у дома Наркомфина
  • как здание выглядело в разные годы и как проходила научная реставрация под руководством Алексея Гинзбурга

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у выхода из метро «Баррикадная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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