Вокруг Москвы на самолете

Вокруг Москвы на самолете
Вокруг Москвы на самолете
Вокруг Москвы на самолете
Вокруг Москвы на самолете

Что вы увидите 🤩

  • Москва с самого необычного ракурса!
  • МГУ, Москва-Сити, Останкино и другие главные достопримечательности города с высоты птичьего полета!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полет на самолете вокруг Москвы на высоте птичьего полета! Рассмотрим достопримечательности города с самого необычного ракурса и в сопровождении экскурсовода!

📍С чем это можно сравнить?

Представьте себе огромный макет Москвы, где воссозданы каждое здание, строение, парки, мосты, дороги, все самые неприметные детали инфраструктуры и где просматривается даже то, что находится в самой сердцевине макета! А вы не спеша в сопровождении гида обходите этот макет, имея возможность всё внимательно увидеть и рассмотреть. 😍
Неспешная скорость – примерно 220 км/ч. А макет – настоящая Москва с той высоты, откуда всё видно именно так, как надо – подробно, чётко и на том самом расстоянии, которое наиболее комфортно для комплексного визуального восприятия!
Неслучайно примерно на такой высоте в городах размещают обзорные площадки в небоскребах. Но эти высотные точки статичны, мы же всё пространство над МКАД делаем гигантской обзорной площадкой – причем в непрерывном движении! Здесь не вы идете вокруг макета, а макет вращается для вас! Вы же сидите в комфортном самолёте, слушаете гида, делаете незабываемые и неповторимые снимки на память. 🤩

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Полет на частном самолете (1час)
  • Сопровождение экскурсовода
Что не входит?
  • Траснфер до аэродрома (можно заказать по заявке)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэродром Новинки
Завершение: Аэродром "Новинки"
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье с 10:00 до 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

С понедельника по воскресенье с 10:00 до 21:00

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