Полет на самолете вокруг Москвы на высоте птичьего полета! Рассмотрим достопримечательности города с самого необычного ракурса и в сопровождении экскурсовода!

📍С чем это можно сравнить?

Представьте себе огромный макет Москвы, где воссозданы каждое здание, строение, парки, мосты, дороги, все самые неприметные детали инфраструктуры и где просматривается даже то, что находится в самой сердцевине макета! А вы не спеша в сопровождении гида обходите этот макет, имея возможность всё внимательно увидеть и рассмотреть. 😍

Неспешная скорость – примерно 220 км/ч. А макет – настоящая Москва с той высоты, откуда всё видно именно так, как надо – подробно, чётко и на том самом расстоянии, которое наиболее комфортно для комплексного визуального восприятия!

Неслучайно примерно на такой высоте в городах размещают обзорные площадки в небоскребах. Но эти высотные точки статичны, мы же всё пространство над МКАД делаем гигантской обзорной площадкой – причем в непрерывном движении! Здесь не вы идете вокруг макета, а макет вращается для вас! Вы же сидите в комфортном самолёте, слушаете гида, делаете незабываемые и неповторимые снимки на память. 🤩