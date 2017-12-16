Зимой улицы Тверского района Москвы превращаются в любимое место для семейного отдыха. А еще здесь можно встретить Новый год как в старину! Во время пешеходной прогулки по Тверскому бульвару и соседним переулкам мы представим себя среди гостей карнавала, вспомним самые добрые сказки и поиграем в веселые игры.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

☃️ Маршрут прогулки пролегает в самом центре столичного мегаполиса — рядом с улицей Тверской и Тверским бульваром. Здесь, среди сверкающих огней и роскошных фасадов, мы и будем заряжаться новогодним настроением.

✨ Вжух — из современной Москвы мы перенесемся в прошлое, когда наши мамы и папы, бабушки и дедушки были маленькими. Закружимся в хороводе воспоминаний и весело-весело встретим Новый год.

🧑‍🎄 Прогуляемся по старейшему бульвару, остановимся у МХАТ им. Горького и вместе с детьми вспомним традиционные новогодние сказки.

🎁 Петляя по узким переулкам, найдем узорчатое здание гимназии и выясним, какие подарки получали школьники 130 лет назад.

🔎 В уютном сквере ребята примут участие в викторине на внимательность и смекалку.

🌬️ А еще мы преодолеем вьюгу, прочитаем старинную афишу и поиграем в новогодние игры.

Организационные детали

Экскурсия подходит для детей от 5 до 8 лет с родителями

Программу для вас проведет детский экскурсовод из нашей команды, гид в Музее Москвы, автор семейных программ и педагог-психолог