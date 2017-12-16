Волшебный детский праздник на Тверском бульваре

Новогодние традиции и семейные забавы в самых нарядных декорациях столицы

Зимой улицы Тверского района Москвы превращаются в любимое место для семейного отдыха.

А еще здесь можно встретить Новый год как в старину! Во время пешеходной прогулки по Тверскому бульвару и соседним переулкам мы представим себя среди гостей карнавала, вспомним самые добрые сказки и поиграем в веселые игры.
Волшебный детский праздник на Тверском бульваре
Волшебный детский праздник на Тверском бульваре
Волшебный детский праздник на Тверском бульваре
Волшебный детский праздник на Тверском бульваре
Волшебный детский праздник на Тверском бульваре
Волшебный детский праздник на Тверском бульваре
Волшебный детский праздник на Тверском бульваре
Волшебный детский праздник на Тверском бульваре
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

☃️ Маршрут прогулки пролегает в самом центре столичного мегаполиса — рядом с улицей Тверской и Тверским бульваром. Здесь, среди сверкающих огней и роскошных фасадов, мы и будем заряжаться новогодним настроением.

✨ Вжух — из современной Москвы мы перенесемся в прошлое, когда наши мамы и папы, бабушки и дедушки были маленькими. Закружимся в хороводе воспоминаний и весело-весело встретим Новый год.

🧑‍🎄 Прогуляемся по старейшему бульвару, остановимся у МХАТ им. Горького и вместе с детьми вспомним традиционные новогодние сказки.

🎁 Петляя по узким переулкам, найдем узорчатое здание гимназии и выясним, какие подарки получали школьники 130 лет назад.

🔎 В уютном сквере ребята примут участие в викторине на внимательность и смекалку.

🌬️ А еще мы преодолеем вьюгу, прочитаем старинную афишу и поиграем в новогодние игры.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для детей от 5 до 8 лет с родителями
  • Программу для вас проведет детский экскурсовод из нашей команды, гид в Музее Москвы, автор семейных программ и педагог-психолог
  • По запросу возможно проведение для групп численностью до 20 детей (с обязательным сопровождением не менее 5 взрослых)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле метро Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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