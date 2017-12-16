Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
☃️ Маршрут прогулки пролегает в самом центре столичного мегаполиса — рядом с улицей Тверской и Тверским бульваром. Здесь, среди сверкающих огней и роскошных фасадов, мы и будем заряжаться новогодним настроением.
✨ Вжух — из современной Москвы мы перенесемся в прошлое, когда наши мамы и папы, бабушки и дедушки были маленькими. Закружимся в хороводе воспоминаний и весело-весело встретим Новый год.
🧑🎄 Прогуляемся по старейшему бульвару, остановимся у МХАТ им. Горького и вместе с детьми вспомним традиционные новогодние сказки.
🎁 Петляя по узким переулкам, найдем узорчатое здание гимназии и выясним, какие подарки получали школьники 130 лет назад.
🔎 В уютном сквере ребята примут участие в викторине на внимательность и смекалку.
🌬️ А еще мы преодолеем вьюгу, прочитаем старинную афишу и поиграем в новогодние игры.
Организационные детали
Экскурсия подходит для детей от 5 до 8 лет с родителями
Программу для вас проведет детский экскурсовод из нашей команды, гид в Музее Москвы, автор семейных программ и педагог-психолог
По запросу возможно проведение для групп численностью до 20 детей (с обязательным сопровождением не менее 5 взрослых)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле метро Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Наш проект — это семейные экскурсии по Москве и музеям Москвы. Программы проводит детский экскурсовод, гид в Музее Москвы, автор семейных программ и педагог-психолог. На наших экскурсиях дети и взрослые могут узнать много нового в доступной, интересной и интерактивной форме.