Увлекательный, захватывающий и невероятный мир кинематографаПриглашаем совершить восхитительную прогулку 👣 на крупнейшую в Европе, легендарную киностудию «Мосфильм». Это единственная в России киностудия, соответствующая мировым стандартам современного кинематографа и осуществляющая полный цикл кинопроизводства от написания сценария, подбора актёров, возведения декораций до окончательного монтажа и озвучивания отснятого материала. За почти столетнюю историю 📖 на киностудии «Мосфильм» снято более 2500 фильмов! Сегодня на сорока гектарах чудесной московской «фабрики грез» расположилось полтора десятка действующих съёмочных павильонов, необычный музей 🖼 Киноконцерна «Мосфильм» с потрясающей коллекцией «кинозвезд»-ретроавтомобилей, самая масштабная декорация старинного города, натурные площадки, чудесный яблоневый сад с удивительными скульптурами, живописные каскадные пруды (на которых снимались водные баталии), кафе. И этот таинственный мир закулисья кино 🎥 сегодня — ваш!

Прошлое, настоящее и будущее кинематографаНа увлекательной экскурсии 🧭 по киностудии в сопровождении профессионального экскурсовода киноконцерна «Мосфильм», вы услышите удивительные и иногда неожиданные истории создания любимых фильмов, пройдёте теми же коридорами, по которым ходят ваши любимые актёры и режиссёры, увидите то, что обычно остаётся за кадром и раскроете секреты создания кинофильма — от сценария до монтажной.

Начнётся наше увлекательное путешествие в мир кино с посещения эксклюзивной, редчайшей коллекции ретро-автомобилей (от «Мерседеса-Бенц» Штирлица из «Семнадцати мгновений весны» и «Роллс-ройса» из «Неуловимых мстителей» до велосипеда, на котором катался Ленин), карет, ландо. У каждой машины, мотоцикла, кареты — своя кинематографическая история. Удивительное, атмосферное место! Кстати, многие экспонаты замечательной коллекции до сих пор снимаются в современных фильмах. «Улицы» таинственного городаВы увидите, как выглядит съёмочный павильон и натурная площадка, прогуляетесь по коридорам Главного корпуса со стендами уникальной съёмочной техники и подлинных эскизов к фильмам, полюбуетесь роскошными костюмами (многие из них расшивались жемчугом и золотыми нитями в монастырях, и весят около 20 кг!), эксклюзивными масками актёров для изготовления пластического грима, париками, реквизитом к фильмам ужасов и самыми различными декорациями к реальным фильмам. Специально для нас мастера гримерного цеха создали подвижную экспозицию к одному из первых советских фильмов ужасов «Вий», которой вы «ужаснетесь»!

Зал макетов раскроет тайну превращения курицы обыкновенной в гигантскую «Курочку Рябу» из одноименного фильма Кончаловского, а также здесь вы узнаете, какого размера на самом деле был самолет ✈️ из первого советского фильма-катастрофы «Экипаж». Нас ждут самые невероятные впечатления и самая удивительная фотосессия 📷 на огромной Натурной площадке под открытым небом. Это самая масштабная декорация улиц, домов, особняков старинного города в натуральную величину! Вы сможете прогуляться «по улицам» таинственного города, без стеснения заглянуть в дома и окна, а также совершить самую невероятную, самую «антуражную» и колоритную фотосессию, представив себя настоящим актёром на съёмочной площадке. Невероятные впечатления (кстати, съемка на «Мосфильме» разрешена везде!)

А в завершение увлекательной экскурсии вы сможете продолжить самостоятельное исследование удивительной страны кинематографа — заглянуть в местное кафе (а вдруг, там пьёт кофе Бондарчук?) или прогуляться по красивейшей территории (самостоятельно) — тоже, кстати, редкая возможность…

Организационные детали: