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Волшебный мир Синема (экскурсия на Мосфильм)

Кругозор
Кругозор – Гид из Москвы
Увлекательная пешеходная экскурсия ⛳ на самую крупную в Европе киностудию «Мосфильм», с посещением музея Киноконцерна «Мосфильм», редчайшей коллекции ретро-автомобилей, подвижной экспозиции к фильму А.

Птушко «Вий», действующих съёмочных павильонов, с прогулкой по территории киностудии и необыкновенной фотосессией в самых масштабных декорациях старинного города под открытым небом на Натурной площадке.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 710 ₽ за человека

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Волшебный мир Синема (экскурсия на Мосфильм)
Волшебный мир Синема (экскурсия на Мосфильм)

Что вы увидите

  • Мосфильм
Увлекательный, захватывающий и невероятный мир кинематографаПриглашаем совершить восхитительную прогулку 👣 на крупнейшую в Европе, легендарную киностудию «Мосфильм». Это единственная в России киностудия, соответствующая мировым стандартам современного кинематографа и осуществляющая полный цикл кинопроизводства от написания сценария, подбора актёров, возведения декораций до окончательного монтажа и озвучивания отснятого материала. За почти столетнюю историю 📖 на киностудии «Мосфильм» снято более 2500 фильмов! Сегодня на сорока гектарах чудесной московской «фабрики грез» расположилось полтора десятка действующих съёмочных павильонов, необычный музей 🖼 Киноконцерна «Мосфильм» с потрясающей коллекцией «кинозвезд»-ретроавтомобилей, самая масштабная декорация старинного города, натурные площадки, чудесный яблоневый сад с удивительными скульптурами, живописные каскадные пруды (на которых снимались водные баталии), кафе. И этот таинственный мир закулисья кино 🎥 сегодня — ваш!
Прошлое, настоящее и будущее кинематографаНа увлекательной экскурсии 🧭 по киностудии в сопровождении профессионального экскурсовода киноконцерна «Мосфильм», вы услышите удивительные и иногда неожиданные истории создания любимых фильмов, пройдёте теми же коридорами, по которым ходят ваши любимые актёры и режиссёры, увидите то, что обычно остаётся за кадром и раскроете секреты создания кинофильма — от сценария до монтажной.
Начнётся наше увлекательное путешествие в мир кино с посещения эксклюзивной, редчайшей коллекции ретро-автомобилей (от «Мерседеса-Бенц» Штирлица из «Семнадцати мгновений весны» и «Роллс-ройса» из «Неуловимых мстителей» до велосипеда, на котором катался Ленин), карет, ландо. У каждой машины, мотоцикла, кареты — своя кинематографическая история. Удивительное, атмосферное место! Кстати, многие экспонаты замечательной коллекции до сих пор снимаются в современных фильмах. «Улицы» таинственного городаВы увидите, как выглядит съёмочный павильон и натурная площадка, прогуляетесь по коридорам Главного корпуса со стендами уникальной съёмочной техники и подлинных эскизов к фильмам, полюбуетесь роскошными костюмами (многие из них расшивались жемчугом и золотыми нитями в монастырях, и весят около 20 кг!), эксклюзивными масками актёров для изготовления пластического грима, париками, реквизитом к фильмам ужасов и самыми различными декорациями к реальным фильмам. Специально для нас мастера гримерного цеха создали подвижную экспозицию к одному из первых советских фильмов ужасов «Вий», которой вы «ужаснетесь»!
Зал макетов раскроет тайну превращения курицы обыкновенной в гигантскую «Курочку Рябу» из одноименного фильма Кончаловского, а также здесь вы узнаете, какого размера на самом деле был самолет ✈️ из первого советского фильма-катастрофы «Экипаж». Нас ждут самые невероятные впечатления и самая удивительная фотосессия 📷 на огромной Натурной площадке под открытым небом. Это самая масштабная декорация улиц, домов, особняков старинного города в натуральную величину! Вы сможете прогуляться «по улицам» таинственного города, без стеснения заглянуть в дома и окна, а также совершить самую невероятную, самую «антуражную» и колоритную фотосессию, представив себя настоящим актёром на съёмочной площадке. Невероятные впечатления (кстати, съемка на «Мосфильме» разрешена везде!)
А в завершение увлекательной экскурсии вы сможете продолжить самостоятельное исследование удивительной страны кинематографа — заглянуть в местное кафе (а вдруг, там пьёт кофе Бондарчук?) или прогуляться по красивейшей территории (самостоятельно) — тоже, кстати, редкая возможность…

Организационные детали:

  • Любительская фотосъёмка на киностудии «Мосфильм» разрешена (исключением являются несколько объектов, о которых сообщит дополнительно гид на экскурсии);
  • При посещении киноконцерна вы можете приобрести памятные сувениры 🎁 с символикой киноконцерна «Мосфильм»;
  • Просьба не опаздывать, экскурсовод начнёт экскурсию ⛳ в назначенное время, без ожидания и обзвонов опоздавших.
Что входит
  • Входные билеты
  • Экскурсионная программа по киностудии с гидом.
Что не входит
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 ул. Мосфильмовская д. 1
Волшебный мир Синема (экскурсия на Мосфильм)
Волшебный мир Синема (экскурсия на Мосфильм)
Волшебный мир Синема (экскурсия на Мосфильм)
Волшебный мир Синема (экскурсия на Мосфильм)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кругозор
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