Новый год — удивительная пора. Это время радостных впечатлений, теплых объятий и веры в исполнение самых заветных желаний. Так хочется с головой погрузиться в атмосферу любимого праздника! Нарядное убранство столицы ⭐️ каждый год поражает своей красочностью, оригинальностью и невероятной красотой. Мы приглашаем на самую долгожданную экскурсию ⛳ по вечерней новогодней Москве!

В ходе экскурсии 🧭 по новогодней Москве Вы увидите основные достопримечательности 🏛️ города, преображенные мириадами огней. Маршрут пройдет по самым эффектным местам. Вы увидите современные елки и световые тоннели, невероятные ледяные скульптуры и иллюминацию центральных площадей. Экскурсия будет интересна как гостям города, так и москвичам. Экскурсовод расскажет не только историю 📖 вечного города, но и поведает о традициях празднования Нового года.

Вы сможете узнать: