Новый год — удивительная пора. Это время радостных впечатлений, теплых объятий и веры в исполнение самых заветных желаний. Так хочется с головой погрузиться в атмосферу любимого праздника! Нарядное убранство столицы ⭐️ каждый год поражает своей красочностью, оригинальностью и невероятной красотой. Мы приглашаем на самую долгожданную экскурсию ⛳ по вечерней новогодней Москве!
В ходе экскурсии 🧭 по новогодней Москве Вы увидите основные достопримечательности 🏛️ города, преображенные мириадами огней. Маршрут пройдет по самым эффектным местам. Вы увидите современные елки и световые тоннели, невероятные ледяные скульптуры и иллюминацию центральных площадей. Экскурсия будет интересна как гостям города, так и москвичам. Экскурсовод расскажет не только историю 📖 вечного города, но и поведает о традициях празднования Нового года.
Вы сможете узнать:
когда у Деда Мороза появилась очаровательная помощница Снегурочка
почему в Новый год пьют шампанское
как называют «коллег» Деда Мороза в разных странах
откуда пришла традиция наряжать елку и почему на Руси поначалу она не прижилась
как появились елочные шары и звезда на макушке
кто создал любимые праздничные блюда — оливье и селедку под шубой
и многое другое!
Что входит
Транспортное обслуживание на туристическом автобусе
Услуги экскурсовода
Что не входит
Питание не входит
Личные расходы туриста
Начало
🚩 м. Красные ворота, Москва
Место завершения
🏁 Красная площадь
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.