  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Волшебство новогодней Москвы

4.4
0 отзывов
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Москвы
Во время экскурсии 🧭 гид не только покажет вам самые нарядные улицы столицы ⭐️, но и поведает историю 📖 города, а также расскажет много интересных фактов о празднике, который все мы любим с детства.

Прогулка 👣 по нарядной и сказочно украшенной Москве подарит вам праздничное настроение, а сама столица поразит вас своим красочным нарядом.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🎄На новый год!
  • 🚌На автобусе
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Волшебство новогодней Москвы
Волшебство новогодней Москвы

Что вы увидите

  • Воробьевы горы
  • Красная площадь
  • Поклонная гора
Новый год — удивительная пора. Это время радостных впечатлений, теплых объятий и веры в исполнение самых заветных желаний. Так хочется с головой погрузиться в атмосферу любимого праздника! Нарядное убранство столицы ⭐️ каждый год поражает своей красочностью, оригинальностью и невероятной красотой. Мы приглашаем на самую долгожданную экскурсию ⛳ по вечерней новогодней Москве!
В ходе экскурсии 🧭 по новогодней Москве Вы увидите основные достопримечательности 🏛️ города, преображенные мириадами огней. Маршрут пройдет по самым эффектным местам. Вы увидите современные елки и световые тоннели, невероятные ледяные скульптуры и иллюминацию центральных площадей. Экскурсия будет интересна как гостям города, так и москвичам. Экскурсовод расскажет не только историю 📖 вечного города, но и поведает о традициях празднования Нового года.

Вы сможете узнать:

  • когда у Деда Мороза появилась очаровательная помощница Снегурочка
  • почему в Новый год пьют шампанское
  • как называют «коллег» Деда Мороза в разных странах
  • откуда пришла традиция наряжать елку и почему на Руси поначалу она не прижилась
  • как появились елочные шары и звезда на макушке
  • кто создал любимые праздничные блюда — оливье и селедку под шубой
  • и многое другое!
Что входит
  • Транспортное обслуживание на туристическом автобусе
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Питание не входит
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 м. Красные ворота, Москва
Место завершения
🏁 Красная площадь
Волшебство новогодней Москвы
Волшебство новогодней Москвы
Волшебство новогодней Москвы
Волшебство новогодней Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник М.
Спутник М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Спутник М. проводит ещё 6 экскурсий

Мистическое Коломенское
600
2 часа
Мистическое Коломенское
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
0 отзывов
Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд
3 100
3 часа
Сокровища Кремля: Оружейная палата и Алмазный фонд
0 отзывов
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
800
1.5 часа
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
0 отзывов
Булгаковская Москва. Мистика и реальность
700
2 часа
Булгаковская Москва. Мистика и реальность
0 отзывов
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
800
2 часа
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
0 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1982 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
525 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов