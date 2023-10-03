Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга

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3 отзыва
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Прекрасное настроение, подарки, встречи, путешествия, улыбки, счастье, любовь – все то, что характеризует по-настоящему волшебный праздник – Рождество! Это удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда, и это чудо происходит за четыре дня в нашем путешествии по старинным замкам, дворцам и усадьбам, народным преданиям, древнейшим видам русского народного искусства и мастер-классам.
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Царское село
Царское село
Красивейший парк с уникальным архитектурным ансамблем, созданный великими скульпторами XVIII–XX веков
Вкусные мастер-классы
Вкусные мастер-классы
Вас ожидают мастер-классы по приготовлению пожарских котлет и по выпечке настоящего выборгского кренделя
Архитектура Санкт-Петербурга
Архитектура Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург пропитан атмосферой дворцовой роскоши, обилием замков, искусством и невероятной архитектурой, которые мы сможем ощутить на экскурсиях
Зимний Выборг
Зимний Выборг
Увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши, средневековый Выборгский замок – символ города
«Рождество в усадьбе»
«Рождество в усадьбе»
Вас ждет интерактивная программа в усадьбе «Рождество в усадьбе», которую проведет веселый Йоулу Пукки - финский Дед Мороз

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в Торжке, мастер-класс и обед у Дарьи Пожарской

06:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

Автобус с табличкой на лобовом стекле "Волшебство Рождества".

07:00 Отъезд в Торжок по трассе М 11.

Старинный город Торжок — это уютный уголок Тверской области, сохранивший атмосферу провинции дореволюционного времени.

Городок прославился одним из древнейших монастырей и пожарскими котлетами, которые воспевал в своих стихах Александр Сергеевич Пушкин.

На обзорной экскурсии мы познакомимся с главными достопримечательностями Торжка.

Вышивка золочеными нитями — древнейший вид русского народного искусства.

По народным преданиям, в Торжке золотошвейное дело зародилось еще в XII веке.

Немного городов в мире могут похвастаться тем, что они являются родиной именного гастрономического бренда, которое приобрело всемирную известность.

Небольшой русский городок Торжок, расположенный в Тверской области, славен не только тем, что это один из древнейших и красивейших городов России, но и тем, что именно здесь, в гостинице Пожарских, в первой половине XIX века придумали рецепт котлет, которые получили название пожарских.

Кафе «Лира» выбрало для своих гостей оригинальный рецепт 1853 года, который напечатал в «Альманахе гастрономов» профессиональный повар Игнат Радецкий.

Это единственный рецепт, который был опубликован при жизни Дарьи Пожарской.

Именно она готовила для постояльцев свое коронное блюдо.

Обед у Дарьи Пожарской в ресторане города.

Ценитель хорошей кухни Александр Сергеевич Пушкин рекомендовал своему другу Соболевскому попробовать в Торжке жареных котлет в гостинице Пожарских.

Вас ожидает мастер-класс по приготовлению пожарских котлет.

Хлебом солью да квасом Вас встретит гостеприимная хозяйка Дарья Пожарская.

Поведает она о своих знатных гостях, которые заезжали в гостиницу, откроет секрет приготовления именных котлет, хранившийся в тайне почти 200 лет.

Перед вами развернется целое кулинарное действие, обнажающее весь процесс приготовления знаменитого блюда, после чего вас ждёт вкусный обед!

После обеда по скоростной трассе М11 выезжаем в Санкт-Петербург.

Прибытие в Петербург.

Размещение в отеле Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & Congress Center 4*.

Свободное время.

Экскурсия в Торжке, мастер-класс и обед у Дарьи ПожарскойЭкскурсия в Торжке, мастер-класс и обед у Дарьи ПожарскойЭкскурсия в Торжке, мастер-класс и обед у Дарьи ПожарскойЭкскурсия в Торжке, мастер-класс и обед у Дарьи Пожарской
2 день

Дворцы Петербурга и их владельцы «, Меншиковский дворец, » Русская Финляндия

Завтрак в отеле "шведский стол".

Выезд из отеля с вещами.

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в Петербурге – это дворцы.

Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, балов, музыки, уютного сада или парка.

Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

Экскурсия в Меншиковский дворец.

Дворец Меншикова в Санкт-Петербурге сегодня является филиалом Эрмитажа и одним из тех музеев, которые не перестают удивлять публику.

Сама фигура владельца огромного дома — первого губернатора города, соратника Петра I и адмирала русского флота — до сих пор вызывает массу споров.

Сходятся историки в одном — Александр Данилович был неординарным аристократом и полководцем, а дворцовые залы лучше всего расскажут о его яркой жизни.

Обед в кафе.

Переезд в Выборг.

Путевая экскурсия «Русская Финляндия».

Размещение в отеле "Дружба" 3* (г. Выборг).

Свободное время.

Дворцы Петербурга и их владельцы «, Меншиковский дворец, » Русская ФинляндияДворцы Петербурга и их владельцы «, Меншиковский дворец, » Русская ФинляндияДворцы Петербурга и их владельцы «, Меншиковский дворец, » Русская ФинляндияДворцы Петербурга и их владельцы «, Меншиковский дворец, » Русская Финляндия
3 день

Мастер-класс, Замковый остров, интерактив в усадьбе

Завтрак в отеле "шведский стол".

Выезд из отеля с вещами.

Рождественский мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.

Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.

Мы попробуем аутентичный рецепт.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах.

Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.

Обед в кафе.

Интерактивная программа «РОЖДЕСТВО В УСАДЬБЕ» (проводит веселый Йоулу Пукки - финский Дед Мороз).

Программа включает в себя:

  • рассказ о традициях встречи Рождества в скандинавских странах;
  • рассказ истории Усадьбы бюргера, двух соседних монастырей, о символах Выборга – колдунье Лоухи, коте Тотти, монахахфранцисканцах и доминиканцах;
  • дегустацию знаменитого Выборгского кренделя и глега – скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями;
  • средневековый театр - перевоплощения в героев средневекового Выборга (финские оленеводы, гномики, рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);
  • веселые гадания (вытаскивают шутливые гадалочки – кто кем был в средневековом Выборге).

Переезд в Санкт-Петербург.

Размещение в отеле Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & Congress Center 4*

Мастер-класс, Замковый остров, интерактив в усадьбеМастер-класс, Замковый остров, интерактив в усадьбеМастер-класс, Замковый остров, интерактив в усадьбеМастер-класс, Замковый остров, интерактив в усадьбеМастер-класс, Замковый остров, интерактив в усадьбеМастер-класс, Замковый остров, интерактив в усадьбе
4 день

Александровский дворец. Отъезд

Завтрак в отеле "шведский стол".

Выезд из отеля с вещами.

Выезд в Царское село (г. Пушкин).

Экскурсия в Александровский дворец.

В северной части живописного Александровского парка стоит великолепное здание с двухвековой историей — Новый Царскосельский (впоследствии — Александровский) дворец.

Он был заложен в 1792 году по распоряжению Екатерины II и строился к бракосочетанию ее любимого внука, великого князя Александра Павловича (будущего императора Александра I) с великой княжной Елизаветой Алексеевной.

Архитектурный проект Александровского дворца принадлежит знаменитому итальянскому архитектору Д. Кваренги.

С 1904 года Александровский дворец стал постоянной резиденцией императора Николая II, который родился здесь в 1868 году и относился к Царскому Селу с особой теплотой.

Здесь прошли последние 13 лет царствования российского императора; отсюда утром 1 августа 1917 года императорская семья была отправлена в ссылку в Тобольск.

В начале XX века в Александровском дворце происходили едва ли не все важные события, связанные с русской государственной жизнью: приемы послов и иностранных деятелей, празднование юбилеев — 300-летия Дома Романовых и 200-летия Царского Села.

В сентябре 2015 года Александровский дворец-музей был закрыт для посетителей на время проведения реставрационных работ.

И вот теперь гости дворца могут увидеть Приёмную, Рабочий кабинет, Мавританскую, Камердинерскую и Парадный кабинет (половина императора Николая II), Свитскую, Спальню, Сиреневый кабинет, Палисандровую и Кленовую гостиную (половина императрицы Александры Фёдоровны), а также Угловую гостиную и помещения Библиотек. В остальных помещениях дворца реставрация ещё продолжается.

14:00 Обед в кафе.

15:00 Отъезд в Москву по трассе М11.

Ориентировочное время возвращения в Москву 23.30 - 24.00 к ст. м. ВДНХ

Александровский дворец. ОтъездАлександровский дворец. ОтъездАлександровский дворец. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в руб:

Даты заездовДвухместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
03.01.24 - 06.01.24 25 50025 35029 400

По данному туру возможно подселение «по запросу».

Варианты проживания

Отель Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & amp; Congress Center 4

2 ночи

Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив.

К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами.

В ванных комнатах имеется фен.

В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Отель Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & amp; Congress Center 4Отель Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & amp; Congress Center 4Отель Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & amp; Congress Center 4Отель Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & amp; Congress Center 4Отель Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & amp; Congress Center 4Отель Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya Hotel & amp; Congress Center 4

Отель Дружба 3

1 ночь

Отель расположен в центральной части города на живописном берегу залива, из окон открывается потрясающий панорамный вид на город и многие исторические достопримечательности.

К услугам гостей: сауна с бассейном, 2 ресторана, банкетный зал, лобби бар.

Бесплатный WI-FI на всей территории отеля.

Все удобства в номере.

Рестораны «Зеленая аллея» и «Балтик парк» предлагают разнообразные блюда русской и европейской кухни, можно сделать заказ в номер или заказать столик и поужинать в сопровождении живого оркестра.

Отель Дружба 3Отель Дружба 3Отель Дружба 3Отель Дружба 3Отель Дружба 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отелях Парк Инн Прибалтийская 4* в Петербурге и Дружба 3* в Выборге
  • Питание (3 завтрака, 4 обеда)
  • Ежедневное транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Входные билеты и экскурсионное обслуживание во всех музеях
  • Ежедневное сопровождение аккредитованного экскурсовода
  • Услуги сопровождающего по маршруту
  • Трансфер Москва - Санкт-Петербург - Выборг - Москва
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в г. Москва и обратно
  • Питание, не включенное в программу (ужины,1 завтрак)
  • Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва, метро ВДНХ
Предоставляются ли на тур скидки?

Предоставляется скидка на ребёнка до 16 лет - 600 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли в стоимость тура проезд до Санкт-Петербурга?

Да, стоимость указана с учетом автобусного переезда из Москвы в Выборг и обратно, проживания, завтраков, экскурсионного и транспортного обслуживания по Санкт-Петербургу.

Могу ли я приобрести дополнительные экскурсии?

Опционально после окончания основной экскурсии Вы можете отправиться на дополнительные экскурсии, предложенные в программе. Они не являются обязательными и приобретаются на месте у гида за доплату.

Какие рекомендуемые кафе для ужина?
  • ресторан «Медведь»,
  • ресторан «Камелот»;
  • ресторан «Средневековая таверна»;
  • ресторан «Русский двор»;
  • ресторан «Божоле»;
  • кафе «Сова»;
  • панорамный ресторан гостиницы «Виктория».
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
3 окт 2023
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!
Ю
3 окт 2023
Буду заказывать туры ещё) не подвели. Спасибо!
Ю
1 окт 2023
Путешествие оставило хорошее впечатление! Только хотелось бы чтобы в Карелии давали больше времени на осмотр достопримечательностей! Потому как на водопады в последний день было по 15-20 минут всего!

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