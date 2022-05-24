В круизе на теплоходах вместимостью до 160 человек вы пройдете по одному из лучших водных маршрутов столицы.



От оазиса Воробьевых гор и парка Горького до кремлевских стен и высотки на Котельнической — вам откроются незабываемые виды на исторические берега Москвы-реки.



К вашим услугам два варианта путешествия: рейс с гидом на борту или прогулка на теплоходе с ресторанным обслуживанием.