«Воробьевы горы» - речная прогулка на теплоходах

Живописный круговой маршрут по Москве-реке с выбором сервиса на борту

В круизе на теплоходах вместимостью до 160 человек вы пройдете по одному из лучших водных маршрутов столицы.

От оазиса Воробьевых гор и парка Горького до кремлевских стен и высотки на Котельнической — вам откроются незабываемые виды на исторические берега Москвы-реки.

К вашим услугам два варианта путешествия: рейс с гидом на борту или прогулка на теплоходе с ресторанным обслуживанием.
«Воробьевы горы» - речная прогулка на теплоходах
«Воробьевы горы» - речная прогулка на теплоходах
«Воробьевы горы» - речная прогулка на теплоходах
«Воробьевы горы» - речная прогулка на теплоходах
«Воробьевы горы» - речная прогулка на теплоходах
«Воробьевы горы» - речная прогулка на теплоходах
«Воробьевы горы» - речная прогулка на теплоходах
«Воробьевы горы» - речная прогулка на теплоходах
«Воробьевы горы» - речная прогулка на теплоходах
«Воробьевы горы» - речная прогулка на теплоходах
«Воробьевы горы» - речная прогулка на теплоходах
«Воробьевы горы» - речная прогулка на теплоходах
«Воробьевы горы» - речная прогулка на теплоходах
«Воробьевы горы» - речная прогулка на теплоходах
«Воробьевы горы» - речная прогулка на теплоходах
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Круговой маршрут

Круиз начнется в красивейшем месте Москвы — парке Воробьевых гор, густая зелень и интересный рельеф которого плавно перейдут в современный ландшафт парка Горького. Вы также полюбуетесь архитектурой Фрунзенской набережной, увидите памятник Петру I, храм Христа Спасителя, Московский Кремль и другие символы столицы.

Сервис на борту

  • На теплоходах «Алина Браво» и «Алина Прима» организованы увлекательные экскурсионные рейсы с гидом, на борту есть кафе-буфет с широким ассортиментом закусок и напитков. Отправления в 11:50, 12:20, 14:10, 14:30, 16:20, 16:50, 18:30, 19:00.
  • Также в течение дня по тому же маршруту курсируют теплоходы-рестораны «Кармэл», «Михаил Сеспель» и «Вещий Олег», на которых вы сможете насладиться гастрономическим круизом. В меню холодные закуски, горячие блюда, блюда на мангале, салаты, десерты, различные напитки.

Маршрут прогулки

Причал «Воробьевы горы» (посадка) — Андреевский мост — парк Горького (остановка) — Крымский мост — памятник Петру — Театр эстрады — храм Христа Спасителя — Московский Кремль — собор Василия Блаженного — высотка на Котельнической набережной — Устьинский мост (остановка) — парк Зарядье — Крымский мост (остановка) — Министерство обороны — здание РАН — Андреевский монастырь — Андреевский мост — причал «Воробьевы горы» (высадка).

Организационные детали

  • Прогулка проходит на двухпалубных теплоходах вместимостью от 90 до 160 человек
  • На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар/ресторан
  • Питание оплачивается отдельно (по желанию)
  • На борт теплоходов не разрешается приносить с собой еду и напитки

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Воробьевы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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