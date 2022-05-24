Круиз начнется в красивейшем месте Москвы — парке Воробьевых гор, густая зелень и интересный рельеф которого плавно перейдут в современный ландшафт парка Горького. Вы также полюбуетесь архитектурой Фрунзенской набережной, увидите памятник Петру I, храм Христа Спасителя, Московский Кремль и другие символы столицы.
Причал «Воробьевы горы» (посадка) — Андреевский мост — парк Горького (остановка) — Крымский мост — памятник Петру — Театр эстрады — храм Христа Спасителя — Московский Кремль — собор Василия Блаженного — высотка на Котельнической набережной — Устьинский мост (остановка) — парк Зарядье — Крымский мост (остановка) — Министерство обороны — здание РАН — Андреевский монастырь — Андреевский мост — причал «Воробьевы горы» (высадка).