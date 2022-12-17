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Описание
Погружение в бунтарские 60-е
Первые вечера нашего цикла будут посвящены эпохе 60-х — с ее студенческими бунтами 1968 года, «пражской весной», движением в сторону феминизма, сексуальной революцией и зарождением молодежных субкультур!
Разберемся, какая обстановка царила в СССР в то время, как зарубежная мода и массовая культура влияли на советское общество. И почему именно в 60-е пришло время бунтов — этического, социального и культурного.
Вечер ведет доктор исторических наук.
Как все будет проходить?
Встречи проходят в формате интерактивной лекции с показом слайдов, отрывков из фильмов, а также с музыкально-театральным сопровождением в исполнении актера. После лекции в программе обсуждение, фуршет с закусками и танцевальной музыкой в стиле 60-х. Так наше путешествие в эпоху будет наиболее полным: не только через визуал и информацию, но и через звуки, вкусы, запахи и саму атмосферу.
Организационные детали
Встреча проходит в Доме поэтов
Фуршет входит в стоимость билета
А еще вас встретят живые котики, с которыми можно будет пообщаться
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Тверская и Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Я доктор исторических наук, профессор одного из московских вузов. Помимо занятий со студентами и научной работы, увлекаюсь авторскими экскурсиями, люблю общаться на исторические темы с людьми, которые интересуются историей.