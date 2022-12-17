Возвращение в 1960-е: интерактивная лекция-встреча

Историческое, зрительное, вкусовое и музыкальное погружение в самую бунтарскую эпоху СССР

Из чего складывается эпоха? Из повседневного быта, массовой культуры, политических перипетий — или всего сразу? Приглашаем вас в увлекательное путешествие в период 1960-х: время феминисток и стиляг, студенческих бунтов и сексуальной революции.

Окунемся в будни советского общества, ощутим ветер перемен, а закончим вечер танцевальной музыкой и фуршетом в духе 60-х.
Возвращение в 1960-е: интерактивная лекция-встреча
Возвращение в 1960-е: интерактивная лекция-встреча
Возвращение в 1960-е: интерактивная лекция-встреча
Возвращение в 1960-е: интерактивная лекция-встреча
Возвращение в 1960-е: интерактивная лекция-встреча
Возвращение в 1960-е: интерактивная лекция-встреча
Возвращение в 1960-е: интерактивная лекция-встреча
Ближайшие даты:
17
дек
24
дек
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Описание

Погружение в бунтарские 60-е

Первые вечера нашего цикла будут посвящены эпохе 60-х — с ее студенческими бунтами 1968 года, «пражской весной», движением в сторону феминизма, сексуальной революцией и зарождением молодежных субкультур!

Разберемся, какая обстановка царила в СССР в то время, как зарубежная мода и массовая культура влияли на советское общество. И почему именно в 60-е пришло время бунтов — этического, социального и культурного.

Вечер ведет доктор исторических наук.

Как все будет проходить?

Встречи проходят в формате интерактивной лекции с показом слайдов, отрывков из фильмов, а также с музыкально-театральным сопровождением в исполнении актера. После лекции в программе обсуждение, фуршет с закусками и танцевальной музыкой в стиле 60-х. Так наше путешествие в эпоху будет наиболее полным: не только через визуал и информацию, но и через звуки, вкусы, запахи и саму атмосферу.

Организационные детали

  • Встреча проходит в Доме поэтов
  • Фуршет входит в стоимость билета
  • А еще вас встретят живые котики, с которыми можно будет пообщаться

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Тверская и Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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