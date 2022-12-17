Из чего складывается эпоха? Из повседневного быта, массовой культуры, политических перипетий — или всего сразу? Приглашаем вас в увлекательное путешествие в период 1960-х: время феминисток и стиляг, студенческих бунтов и сексуальной революции. Окунемся в будни советского общества, ощутим ветер перемен, а закончим вечер танцевальной музыкой и фуршетом в духе 60-х.

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Описание

Погружение в бунтарские 60-е

Первые вечера нашего цикла будут посвящены эпохе 60-х — с ее студенческими бунтами 1968 года, «пражской весной», движением в сторону феминизма, сексуальной революцией и зарождением молодежных субкультур!

Разберемся, какая обстановка царила в СССР в то время, как зарубежная мода и массовая культура влияли на советское общество. И почему именно в 60-е пришло время бунтов — этического, социального и культурного.

Вечер ведет доктор исторических наук.

Как все будет проходить?

Встречи проходят в формате интерактивной лекции с показом слайдов, отрывков из фильмов, а также с музыкально-театральным сопровождением в исполнении актера. После лекции в программе обсуждение, фуршет с закусками и танцевальной музыкой в стиле 60-х. Так наше путешествие в эпоху будет наиболее полным: не только через визуал и информацию, но и через звуки, вкусы, запахи и саму атмосферу.

Организационные детали