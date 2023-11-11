Продегустировать десерты, прокатиться на квадроциклах и обновиться в горячей купели
Ведь мы уже продумали всё до мелочей: выбрали атмосферный и уютный глэмпинг с А-образными шале и горячими купелями, запланировали дегустацию десертов, договорились об ужине на мангале от шеф-повара, купили вино и травяной чай для вечерней посиделки и разведали маршрут заезда на квадроциклах. Вас ждут релакс и активный отдых в компании единомышленниц — мужчины и дети порадуются за нас дома.
ноя
Описание
Организационные детали
Путешествие только для девушек. Участие мужчин и детей невозможно.
Программа тура по дням
Адреналин на квадроциклах, ужин на мангале от шеф-повара и купание под открытым небом
В 10:00 встречаемся у метро Саларьево и на комфортабельном транспорте девчачьей компанией отправляемся в Калужскую область. В путешествие уже всё включено — вам не нужно думать ни о чём ближайшие 2 дня!
По дороге заедем за вкусным кофе и познакомимся с командой единомышленниц. Заселимся в уютный и продуманный до мелочей глэмпинг в Калужской области в А-образные шале. Каждое оборудовано горячей купелью, где мы и расслабимся с бокальчиком вина и чашечкой травяного чая вечером. А пока отправляемся на активный отдых — заезд на квадроциклах с инструкторами. Прокатимся парами по лесному массиву и преодолеем вброд водоёмы. Зарядившись адреналином и получив спектр эмоций, возвращаемся в домики на заслуженный отдых.
На ужин нас порадуют блюда от шеф-повара, приготовленные на мангале. Вечер проведём за душевными беседами, купанием под открытым небом и наблюдением потрясающего заката.
Доброе утро на природе и дегустация десертов
Понежимся в кроватке и встретим доброе утро вкусным завтраком на террасе в окружении живописных пейзажей. Далее желающие смогут прогуляться по окрестностям, помедитировать, заняться йогой, пофотографироваться или просто пообщаться за чашечкой кофе.
В 12:00 выезжаем из домиков в Калугу, где нас уже ждут на дегустацию авторских десертов в пряничном заведении «Калужское тесто». Сможем попробовать в том числе и не вредящие фигуре сладости. Затем пообедаем в атмосферном месте и отправляемся обратно в Москву. Прибытие — около 18:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, м. Саларьево, 10:00Завершение: Москва, м. Саларьево, 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.