Выходные для себя любимой в Калужской области с размещением в глэмпинге

Продегустировать десерты, прокатиться на квадроциклах и обновиться в горячей купели

Описание
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Ответы на вопросы
Подарите себе отдых-перезагрузку, ради которого не нужно брать отпуск, и дайте возможность нам позаботиться о вас.

Ведь мы уже продумали всё до мелочей: выбрали атмосферный и уютный глэмпинг с А-образными шале и горячими купелями, запланировали дегустацию десертов, договорились об ужине на мангале от шеф-повара, купили вино и травяной чай для вечерней посиделки и разведали маршрут заезда на квадроциклах. Вас ждут релакс и активный отдых в компании единомышленниц — мужчины и дети порадуются за нас дома.
Выходные для себя любимой в Калужской области с размещением в глэмпинге
Выходные для себя любимой в Калужской области с размещением в глэмпинге
Выходные для себя любимой в Калужской области с размещением в глэмпинге
Выходные для себя любимой в Калужской области с размещением в глэмпинге
Выходные для себя любимой в Калужской области с размещением в глэмпинге
Выходные для себя любимой в Калужской области с размещением в глэмпинге
Выходные для себя любимой в Калужской области с размещением в глэмпинге
Ближайшие даты:
11
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Путешествие только для девушек. Участие мужчин и детей невозможно.

Программа тура по дням

1 день

Адреналин на квадроциклах, ужин на мангале от шеф-повара и купание под открытым небом

В 10:00 встречаемся у метро Саларьево и на комфортабельном транспорте девчачьей компанией отправляемся в Калужскую область. В путешествие уже всё включено — вам не нужно думать ни о чём ближайшие 2 дня!

По дороге заедем за вкусным кофе и познакомимся с командой единомышленниц. Заселимся в уютный и продуманный до мелочей глэмпинг в Калужской области в А-образные шале. Каждое оборудовано горячей купелью, где мы и расслабимся с бокальчиком вина и чашечкой травяного чая вечером. А пока отправляемся на активный отдых — заезд на квадроциклах с инструкторами. Прокатимся парами по лесному массиву и преодолеем вброд водоёмы. Зарядившись адреналином и получив спектр эмоций, возвращаемся в домики на заслуженный отдых.

На ужин нас порадуют блюда от шеф-повара, приготовленные на мангале. Вечер проведём за душевными беседами, купанием под открытым небом и наблюдением потрясающего заката.

2 день

Доброе утро на природе и дегустация десертов

Понежимся в кроватке и встретим доброе утро вкусным завтраком на террасе в окружении живописных пейзажей. Далее желающие смогут прогуляться по окрестностям, помедитировать, заняться йогой, пофотографироваться или просто пообщаться за чашечкой кофе.

В 12:00 выезжаем из домиков в Калугу, где нас уже ждут на дегустацию авторских десертов в пряничном заведении «Калужское тесто». Сможем попробовать в том числе и не вредящие фигуре сладости. Затем пообедаем в атмосферном месте и отправляемся обратно в Москву. Прибытие — около 18:00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, м. Саларьево, 10:00
Завершение: Москва, м. Саларьево, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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