В 10:00 встречаемся у метро Саларьево и на комфортабельном транспорте девчачьей компанией отправляемся в Калужскую область. В путешествие уже всё включено — вам не нужно думать ни о чём ближайшие 2 дня!

По дороге заедем за вкусным кофе и познакомимся с командой единомышленниц. Заселимся в уютный и продуманный до мелочей глэмпинг в Калужской области в А-образные шале. Каждое оборудовано горячей купелью, где мы и расслабимся с бокальчиком вина и чашечкой травяного чая вечером. А пока отправляемся на активный отдых — заезд на квадроциклах с инструкторами. Прокатимся парами по лесному массиву и преодолеем вброд водоёмы. Зарядившись адреналином и получив спектр эмоций, возвращаемся в домики на заслуженный отдых.

На ужин нас порадуют блюда от шеф-повара, приготовленные на мангале. Вечер проведём за душевными беседами, купанием под открытым небом и наблюдением потрясающего заката.