Приглашаем выпускников 9 классов и их родителей отпраздновать выпускной вечер весело и нестандартно — на борту теплохода.
Вас ждет четырехчасовая прогулка по живописным местам Москвы и ближайшего Подмосковья, шикарный банкет, шоу-программа с веселым ведущим, модный DJ и профессиональный фотограф. Такой выпускной точно запомнится надолго.
Вас ждет четырехчасовая прогулка по живописным местам Москвы и ближайшего Подмосковья, шикарный банкет, шоу-программа с веселым ведущим, модный DJ и профессиональный фотограф. Такой выпускной точно запомнится надолго.
Ближайшие даты:
24
июн
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Меню банкета
Холодные и горячие закуски:
- Брускетта с беконом (хрустящий багет с беконом с/к,сливочным сыром, Рукколой, томатами) – 50гр.
- Салат «Цезарь» (листья салата, куриная грудка, сыр и гренки, томаты черри, фирменный соус) – 70 гр.
- Салат «Капри» (кальмары, свежий огурчик, яйцо, обжаренный лучок, подается под сметано-горчичным соусом) – 70 гр.
- Салат «Греческий» (салат из свежих овощей, листьев зеленого салата, сырными кубиками, легкая заправка) – 70 гр.
Основное блюдо:
- Сочная куриная грудка, приготовленная на углях - 150гр.
- Картофель по-деревенски с прованскими травами – 150 гр.
Десерт:
- Коллекция мини-пирожных – 100 гр.
- Сезонные фрукты - 100гр.
Выпечка:
- Ассорти домашних пирожков (с капустой, яблоками, картошкой) - 2 шт/80гр.
- Хлебная корзинка.
Напитки:Сок, вода, чай.
24 июня в 12:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- 4-х часовая прогулка на теплоходе
- Лучший ведущий
- Яркий и неподражаемый DJ
- Банкетный стол для каждой школы
- Профессиональная фотосессия
- За безопасность отвечает секьюрити, в рейсе есть медработник
- Место начала и завершения?
- Северный Речной Вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: 24 июня в 12:30Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании