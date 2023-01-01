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Воробьевы Горы
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Парк Горького
Центральный Дом Художника
Кремль
Устьинский мост
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Описание
Вас ждёт:
Речная прогулка (5 часов).
Дефиле по красной ковровой дорожке на причале.
Фотозона на теплоходе.
Фотографы (на причале и на теплоходе).
Ведущий с развлекательной программой, конкурсами, викторинами и призами.
Выбор Короля и Королевы праздника в соцсетях # с вручением наградных лент и коронация победителей.
Номер «Сюрприз».
Питание (согласно меню).
Дискотека от DJ.
Выступление вокалиста.
Легендарное «Снежное шоу».
Просмотр салюта.
Банкетное меню включает:
Cендвич.
Cалат Цезарь.
Куриные нагетсы с картошкой фри.
Десерт.
Напитки: вода с газом и без газа, Coca Cala 0,5, сок 0,5, чай/кофе.
Важно знать:
Посадка на теплоход: начало посадки за 30 минут, а окончание посадки за 5 минут до отправления.
Опоздавшие пассажиры не имеют права на возврат денежных средств за неиспользованные билеты.
Пассажиры могут принести на борт любые безалкогольные напитки без доплат.
Ответы на вопросы
Что входит
Речная прогулка (5 часов)
Дефиле по красной ковровой дорожке на причале
Фотозона на теплоходе
Фотографы (на причале и на теплоходе)
Ведущий с развлекательной программой, конкурсами, викторинами и призами
Выбор Короля и Королевы праздника в соцсетях # с вручением наградных лент и коронация победителей
Номер «Сюрприз»
Питание (согласно меню)
Дискотека от DJ
Выступление вокалиста
Легендарное «Снежное шоу»
Просмотр салюта
Что не входит
Дополнительные напитки
Место начала и завершения?
Кленовый Бульвар
Когда и сколько длится?
Когда:
23 и 24 июня
Экскурсия длится около
5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 145 человек.
Важная информация
Посадка на теплоход: начало посадки за 30 минут, а окончание посадки за 5 минут до отправления.
Опоздавшие пассажиры не имеют права на возврат денежных средств за неиспользованные билеты.
Пассажиры могут принести на борт любые безалкогольные напитки без доплат
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