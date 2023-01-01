Выпускной для 9-х классов на борту теплохода LOFT BOAT

Мы поможем сделать ваш выпускной ярким и незабываемым

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Мы поможем сделать ваш выпускной ярким и незабываемым.

На самом большом теплоходе в Москве, оформленным в стиле Loft, с креативным ведущим и зажигательным DJ вы отправитесь в пятичасовое плаванье по центру вечерней столицы.
Выпускной для 9-х классов на борту теплохода LOFT BOAT
Выпускной для 9-х классов на борту теплохода LOFT BOAT
Выпускной для 9-х классов на борту теплохода LOFT BOAT
Выпускной для 9-х классов на борту теплохода LOFT BOAT
Выпускной для 9-х классов на борту теплохода LOFT BOAT
Выпускной для 9-х классов на борту теплохода LOFT BOAT

Что вас ожидает 🤩

  • Белый дом
  • Новодевичий монастырь
  • Стадион Лужники
  • Гостиницу Украина
  • Гостиница Рэдиссон-Славянская
  • Воробьевы Горы
  • МГУ им. Ломоносова
  • Парк Горького
  • Центральный Дом Художника
  • Кремль
  • Устьинский мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вас ждёт:

  • Речная прогулка (5 часов).
  • Дефиле по красной ковровой дорожке на причале.
  • Фотозона на теплоходе.
  • Фотографы (на причале и на теплоходе).
  • Ведущий с развлекательной программой, конкурсами, викторинами и призами.
  • Выбор Короля и Королевы праздника в соцсетях # с вручением наградных лент и коронация победителей.
  • Номер «Сюрприз».
  • Питание (согласно меню).
  • Дискотека от DJ.
  • Выступление вокалиста.
  • Легендарное «Снежное шоу».
  • Просмотр салюта.

Банкетное меню включает:

  • Cендвич.
  • Cалат Цезарь.
  • Куриные нагетсы с картошкой фри.
  • Десерт.
  • Напитки: вода с газом и без газа, Coca Cala 0,5, сок 0,5, чай/кофе.

Важно знать:

  • Посадка на теплоход: начало посадки за 30 минут, а окончание посадки за 5 минут до отправления.
  • Опоздавшие пассажиры не имеют права на возврат денежных средств за неиспользованные билеты.
  • Пассажиры могут принести на борт любые безалкогольные напитки без доплат.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Речная прогулка (5 часов)
  • Дефиле по красной ковровой дорожке на причале
  • Фотозона на теплоходе
  • Фотографы (на причале и на теплоходе)
  • Ведущий с развлекательной программой, конкурсами, викторинами и призами
  • Выбор Короля и Королевы праздника в соцсетях # с вручением наградных лент и коронация победителей
  • Номер «Сюрприз»
  • Питание (согласно меню)
  • Дискотека от DJ
  • Выступление вокалиста
  • Легендарное «Снежное шоу»
  • Просмотр салюта
Что не входит
  • Дополнительные напитки
Место начала и завершения?
Кленовый Бульвар
Когда и сколько длится?
Когда: 23 и 24 июня
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 145 человек.
Важная информация
  • Посадка на теплоход: начало посадки за 30 минут, а окончание посадки за 5 минут до отправления.
  • Опоздавшие пассажиры не имеют права на возврат денежных средств за неиспользованные билеты.
  • Пассажиры могут принести на борт любые безалкогольные напитки без доплат

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