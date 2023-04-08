Яблоневый сад – это большая частная комфортабельная открытая площадка разменом 15 000 кв. м. с прекрасным ландшафтным дизайном и стационарным шатром площадью 550 кв. м. На территории сада стоит концертная сцена, беседка, качели, а также декоративный пруд, туалет, освещение и декоративная подсветка, стационарная кухня, бесплатная парковка для гостей, туалеты, гардероб и гримерка для артистов.
Ближайшие даты:
23
июн
июн
24
июн
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В стоимость билета входит:Аренда площадки «Яблоневый сад».
Банкет:
- Напитки: вода (газированная и негазированная) без ограничений, сладкий газированный напиток 0,5/чел.
- Развлекательная программа от ведущего.
- Выступление вокалиста (исполнение в живую).
- Мощный свет и звук.
- Шоу номер сюрприз.
- Услуги фотографа – сотни крутых фотографий.
- Праздничное декорирование.
- Охрана, медик.
23 и 24 июня в 18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда площадки «Яблоневый сад»
- Банкет
- Напитки: вода (газированная и негазированная) без ограничений, сладкий газированный напиток 0,5/чел.
- Развлекательная программа от ведущего
- Выступление вокалиста (исполнение в живую)
- Мощный свет и звук
- Шоу номер сюрприз
- Услуги фотографа – сотни крутых фотографий
- Праздничное декорирование
- Охрана, медик
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Яблоневый сад в Крылатском
- Когда и сколько длится?
- Когда: 23 и 24 июня в 18:00Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 128 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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