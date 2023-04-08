Выпускной на площадке Яблоневый сад в Крылатском

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Яблоневый сад – это большая частная комфортабельная открытая площадка разменом 15 000 кв. м. с прекрасным ландшафтным дизайном и стационарным шатром площадью 550 кв. м. На территории сада стоит концертная сцена, беседка, качели, а также декоративный пруд, туалет, освещение и декоративная подсветка, стационарная кухня, бесплатная парковка для гостей, туалеты, гардероб и гримерка для артистов.
Выпускной на площадке Яблоневый сад в Крылатском
Выпускной на площадке Яблоневый сад в Крылатском
Выпускной на площадке Яблоневый сад в Крылатском
Выпускной на площадке Яблоневый сад в Крылатском
Выпускной на площадке Яблоневый сад в Крылатском
Выпускной на площадке Яблоневый сад в Крылатском
Ближайшие даты:
23
июн
24
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В стоимость билета входит:

Аренда площадки «Яблоневый сад».

Банкет:

  • Напитки: вода (газированная и негазированная) без ограничений, сладкий газированный напиток 0,5/чел.
  • Развлекательная программа от ведущего.
  • Выступление вокалиста (исполнение в живую).
  • Мощный свет и звук.
  • Шоу номер сюрприз.
  • Услуги фотографа – сотни крутых фотографий.
  • Праздничное декорирование.
  • Охрана, медик.

23 и 24 июня в 18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда площадки «Яблоневый сад»
  • Банкет
  • Напитки: вода (газированная и негазированная) без ограничений, сладкий газированный напиток 0,5/чел.
  • Развлекательная программа от ведущего
  • Выступление вокалиста (исполнение в живую)
  • Мощный свет и звук
  • Шоу номер сюрприз
  • Услуги фотографа – сотни крутых фотографий
  • Праздничное декорирование
  • Охрана, медик
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Яблоневый сад в Крылатском
Когда и сколько длится?
Когда: 23 и 24 июня в 18:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 128 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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