Выпускной на теплоходе для 11 класса

Выпускной - бывает раз в жизни! По доброй традиции многие выпускники 11-х классов, празднуют «выход

В группе
до 100 чел.
Выпускной — бывает раз в жизни! По доброй традиции многие выпускники 11-х классов, празднуют «выход в жизнь» на борту наших комфортабельных теплоходов (Прага и Вдохновение).

Ежегодно мы отправляем в праздничное путешествие наших дорогих школьников по Москве–реке, которое становится стартом и отправлением в новый этап их жизни.

Вся подготовка, организационные хлопоты и проведение мероприятия — будет под чутким контролем команды теплохода.
Выпускной на теплоходе для 11 класса
Выпускной на теплоходе для 11 класса
Выпускной на теплоходе для 11 класса
Выпускной на теплоходе для 11 класса
Выпускной на теплоходе для 11 класса
Выпускной на теплоходе для 11 класса

Что вы можете увидеть 🤩

  • Праздничная программа
  • Виды Москвы с теплохода
Запоминающийся праздник для вас и ваших детей
Мы приготовили для вас всё самое интересное, что может быть в этот праздник, он будет самым впечатляющим, интересным и весёлым! Мы покажем вам Сердце города Москвы с живописными видами, которые вы увидите на маршруте. Мы накроем для вас праздничный стол, с лучшими угощениями от повара, а наш персонал лаконично оформит всё это красивой сервировкой. Мы пригласим лучшего ди-джея, который будет ставить лучшую танцевальную музыку, любимую публикой!
Мы украсим ваш праздник во все цвета радуги, наши декораторы профессионалы своего дела. Разнообразим вашу программу, пригласив ведущего, который все мероприятие будет с вами и превратит мероприятие в тематическое путешествие. Мы поможем подобрать для вас такой формат, который будет именно ваш, качественно сбалансированный по бюджету и наполнению. Этот праздник станет запоминающимся для всех как для школьников, так и для родителей и, конечно же, учителей!
Приходите! Мы ждём вас на борту наших теплоходов Прага и Вдохновение.

Важная информация:

  • Для групп до 30 человек предоставляется теплоход «Вдохновение». При большей численности — теплоход «Прага».

Ответы на вопросы

Что входит
  • фуршет
  • ведущий и диджей
  • программа
  • оформление теплохода
  • услуги профессионального фотографа.
Что не входит
  • проезд до/от места отправления
Место начала и завершения?
Международная выставка
Когда и сколько длится
Когда: С 20 по 30 июня в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

С 20 по 30 июня в 19:00

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