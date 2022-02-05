Что вы можете увидеть 🤩

Запоминающийся праздник для вас и ваших детей

Мы приготовили для вас всё самое интересное, что может быть в этот праздник, он будет самым впечатляющим, интересным и весёлым! Мы покажем вам Сердце города Москвы с живописными видами, которые вы увидите на маршруте. Мы накроем для вас праздничный стол, с лучшими угощениями от повара, а наш персонал лаконично оформит всё это красивой сервировкой. Мы пригласим лучшего ди-джея, который будет ставить лучшую танцевальную музыку, любимую публикой!

Мы украсим ваш праздник во все цвета радуги, наши декораторы профессионалы своего дела. Разнообразим вашу программу, пригласив ведущего, который все мероприятие будет с вами и превратит мероприятие в тематическое путешествие. Мы поможем подобрать для вас такой формат, который будет именно ваш, качественно сбалансированный по бюджету и наполнению. Этот праздник станет запоминающимся для всех как для школьников, так и для родителей и, конечно же, учителей!

Приходите! Мы ждём вас на борту наших теплоходов Прага и Вдохновение.

Важная информация: