Выпускной на теплоходе для студентов

Teplohod I.
Teplohod I. – Гид из Москвы
Во время 3-х часовой прогулки по красивейшему центру нашей столицы ⭐️ выпускников ВУЗов ждёт отличная развлекательная программа «Премиум Выпускной».

На наши программы мы приглашаем только лучших молодёжных ведущих.

Конкурсы, игры, зажигательные танцевальные батлы будут оценены вами вне всякого сомнения.

Отдельного внимания заслуживают наши популярные клубные ди-джеи Москвы, с которыми гости уйдут в настоящий диско-отрыв на этот вечер.
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Билеты

3 100 ₽ за человека

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Выпускной на теплоходе для студентов
Выпускной на теплоходе для студентов

Что вы увидите

  • Мост Багратион (Набережная Тараса Шевченко) (посадка)
  • Москва-Сити
  • Гостиница Украина
  • Дом правительства
  • Мэрия Москвы
  • Киевская площадь
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • Стадион «Лужники»
  • Воробьевы горы
  • Нескучный Сад
  • Парк культуры им. А. М. Горького (разворот)
  • Мост Багратион (Набережная Тараса Шевченко) (высадка)
Премиум Выпускной борту теплохода Loft Boat
Настоящим хитом нашей программе традиционно является выступление известного брейк-данс шоу с его неповторимой интерактивной программой, которая собрала наибольшее количество отзывов в прошлые годы. Также мы предлагаем вам интерактивное бармен-шоу, в котором принимают участие победители и лауреаты российских и международных конкурсов. Завершением мероприятия будет традиционный торжественный совместный выпуск шариков в небо выпускниками.
Маршрут праздничного вечера пройдёт мимо величественных памятников архитектуры центра столицы ⭐️, а участники мероприятия будут иметь уникальную возможность сделать памятные фотографии 📸. Для каждой группы будут накрыты отдельные столы с банкетом. В билет 🎫 с трансфером входит доставка на автобусах на теплоход и обратно, по окончанию мероприятия.
Меню от шеф-повара
Закуски
  • Ветчинные рулетики с сыром
  • Баклажаны фаршированные сыром и орехами
Салаты
  • «Оливье» с курицей
  • «Крабовый»
Горячее блюдо
  • Шашлык из курицы
Гарнир
  • Свежие овощи
Холодный напиток
  • Сок 500 мл
  • Содовая 500 мл
  • Вода н/г
Горячий напиток
  • Чай
Выпечка 🥨
  • Пирожок печеный (мясо, капуста), 2 шт.
Десерт 🍪
  • Пирожное
Важная информация
Дополнительно вы можете заказать фотографа, который будет присутствовать на протяжении всего мероприятия, сделает роскошную фотосессию 📷 во время прогулки, на протяжении всей программы.
+Что входит
  • Доставка на причал
  • 3-х часовая прогулка по Москве-реке на корабле VIP класса «Loft Boat»
  • Профессиональный молодёжный ведущий
  • Банкет
  • Известный клубный ди-джей и дискотека
  • Выступление «бармен-шоу»
  • Выступление современного молодежного шоу-балета брек-данс
  • Салют из шариков
  • Доставка выпускников обратно.
Что не входит
  • фотограф
Начало
🚩 Доставка на причал «Мост Багратион»
Место завершения
🏁 Доставка выпускников в школу
Выпускной на теплоходе для студентов
Выпускной на теплоходе для студентов
Выпускной на теплоходе для студентов
Выпускной на теплоходе для студентов

Доступно 24 июня в 15:00, 19:00, 23:00

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Teplohod I.
Teplohod I.
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