Премиум Выпускной борту теплохода Loft Boat
Настоящим хитом нашей программе традиционно является выступление известного брейк-данс шоу с его неповторимой интерактивной программой, которая собрала наибольшее количество отзывов в прошлые годы. Также мы предлагаем вам интерактивное бармен-шоу, в котором принимают участие победители и лауреаты российских и международных конкурсов. Завершением мероприятия будет традиционный торжественный совместный выпуск шариков в небо выпускниками.
Маршрут праздничного вечера пройдёт мимо величественных памятников архитектуры центра столицы ⭐️, а участники мероприятия будут иметь уникальную возможность сделать памятные фотографии 📸. Для каждой группы будут накрыты отдельные столы с банкетом. В билет 🎫 с трансфером входит доставка на автобусах на теплоход и обратно, по окончанию мероприятия.
Меню от шеф-повара
Закуски
- Ветчинные рулетики с сыром
- Баклажаны фаршированные сыром и орехами
Салаты
- «Оливье» с курицей
- «Крабовый»
Горячее блюдо
Гарнир
Холодный напиток
- Сок 500 мл
- Содовая 500 мл
- Вода н/г
Горячий напиток
Выпечка 🥨
- Пирожок печеный (мясо, капуста), 2 шт.
Десерт 🍪
Важная информация
Дополнительно вы можете заказать фотографа, который будет присутствовать на протяжении всего мероприятия, сделает роскошную фотосессию 📷 во время прогулки, на протяжении всей программы.