Премиум Выпускной борту теплохода Loft Boat

Настоящим хитом нашей программе традиционно является выступление известного брейк-данс шоу с его неповторимой интерактивной программой, которая собрала наибольшее количество отзывов в прошлые годы. Также мы предлагаем вам интерактивное бармен-шоу, в котором принимают участие победители и лауреаты российских и международных конкурсов. Завершением мероприятия будет традиционный торжественный совместный выпуск шариков в небо выпускниками.

Маршрут праздничного вечера пройдёт мимо величественных памятников архитектуры центра столицы ⭐️, а участники мероприятия будут иметь уникальную возможность сделать памятные фотографии 📸. Для каждой группы будут накрыты отдельные столы с банкетом. В билет 🎫 с трансфером входит доставка на автобусах на теплоход и обратно, по окончанию мероприятия.

Меню от шеф-повара

Закуски

Ветчинные рулетики с сыром

Баклажаны фаршированные сыром и орехами

Салаты

«Оливье» с курицей

«Крабовый»

Горячее блюдо

Шашлык из курицы

Гарнир

Свежие овощи

Холодный напиток

Сок 500 мл

Содовая 500 мл

Вода н/г

Горячий напиток

Чай

Выпечка 🥨

Пирожок печеный (мясо, капуста), 2 шт.

Десерт 🍪

Пирожное

Важная информация

Дополнительно вы можете заказать фотографа, который будет присутствовать на протяжении всего мероприятия, сделает роскошную фотосессию 📷 во время прогулки, на протяжении всей программы.